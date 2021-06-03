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ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О космической деятельности".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 260 народных депутатов проголосовали за проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О космической деятельности" относительно определения статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности.

Документ приняли без обсуждения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна...эх трава, трава, трава...
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03.06.2021 11:31 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!))))
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03.06.2021 11:50 Ответить
ВР марсеане і космонавти, дві партії ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 352,
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03.06.2021 11:43 Ответить
"И на Марсе будут яблони цвести" і канабис з кокою так саме !!!)))
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03.06.2021 11:51 Ответить
ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О комической деятельности" ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 8826
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03.06.2021 11:45 Ответить
Шо! Опять?

ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 4170
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03.06.2021 12:04 Ответить
Первым делом - вернуть Лёню "Космоса", всё остальное само наладится.
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03.06.2021 13:24 Ответить
 
 