РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11921 посетитель онлайн
Новости Экономика Агрессия России против Украины
6 973 53
бюджет (4807) Кабмин (13801) Минобороны (8233) ВСУ (5141)

Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация

Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.

Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.

Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация 01

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Главное ментов побольше, даешь 600000 чел.! Зачем та армия?
показать весь комментарий
03.06.2021 11:52
+26
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 756
показать весь комментарий
03.06.2021 11:54
+24
На Зєліни цяцьки-розпили потрібні гроші.

"Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет."

https://censor.net/ru/video_news/3268488/stroitelstvo_prezidentskogo_universiteta_buduschego_na_territorii_vdnh_v_kieve_oboyidetsya_v_72_mlrd
показать весь комментарий
03.06.2021 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное ментов побольше, даешь 600000 чел.! Зачем та армия?
показать весь комментарий
03.06.2021 11:52 Ответить
а кто бубочку от народа охранять будет? а штрафы кто выписывать будет? а кто бухим будет ездить по дорогам?
показать весь комментарий
03.06.2021 11:57 Ответить
Так и я про то. Защитим слуг народа от народа!
показать весь комментарий
03.06.2021 12:00 Ответить
Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 919
показать весь комментарий
03.06.2021 12:16 Ответить
А хіба ми зможемо освоїти ці 449 млрд? Хай спершу 200 освоять.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:19 Ответить
Пффф... Как членом по роялю Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 1298
показать весь комментарий
03.06.2021 12:31 Ответить
На Зєліни цяцьки-розпили потрібні гроші.

"Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет."

https://censor.net/ru/video_news/3268488/stroitelstvo_prezidentskogo_universiteta_buduschego_na_territorii_vdnh_v_kieve_oboyidetsya_v_72_mlrd
показать весь комментарий
03.06.2021 11:52 Ответить
Нью-Васюкі!!! Велике будівництво триває !!!))
показать весь комментарий
03.06.2021 11:55 Ответить
университет по заглядыванию в глаза "той стороне" имени президентской четы - "Нелох и Нелоханка"
показать весь комментарий
03.06.2021 12:39 Ответить
а нах оно надо? ну да...
показать весь комментарий
03.06.2021 11:52 Ответить
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 6205
показать весь комментарий
03.06.2021 11:55 Ответить
Найем сам малював, или подмалёвував?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:01 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
показать весь комментарий
03.06.2021 11:53 Ответить


свічка@svecha62 18 мин

«Слуги Народа» внесли в Раду законопроект №5566, которым будет увеличен пенсионный возраст.
Среди авторов-Галина Третьякова, Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Ольга Василевская-Смаглюк.
Проект закона предлагает ежегодно повышать пенсионный возраст на 1 месяц начиная с 01.01.2023
показать весь комментарий
03.06.2021 11:54 Ответить
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 756
показать весь комментарий
03.06.2021 11:54 Ответить
Клоуны создают благоприятные условия для оккупации Украины. Спасибо зебилам! Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 4845
показать весь комментарий
03.06.2021 11:55 Ответить
Слава зеленскому!
показать весь комментарий
03.06.2021 12:41 Ответить
Да ладно вам. Украине армия уже не нужна в силу отсутствия Украины как государства. Это территория с глупым народом, мечта которого - стойло, в котором можно грызть друг другу глотки. А когда еще и без земли останутся, народ превратится в бомжей. Даже стойла не будет. Народ-бомж. Звучит...
показать весь комментарий
03.06.2021 11:55 Ответить
PS: «Не говорите мне, что вы цените; покажите мне свой бюджет, и я скажу вам, что вы цените ». Джо Байден, президент США, несколько дней назад...
показать весь комментарий
03.06.2021 12:00 Ответить
У Люксембурга армии вообще нет и ничего, процветают
показать весь комментарий
03.06.2021 12:12 Ответить
В Люксембурге нет России.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:19 Ответить
нет такой страны россия, есть территория на которой живет стадо под названием руззззькэ.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:12 Ответить
если это выразится в значительном сокращении лапмасоносцев в генштабе и в миин.обороны, то я только "за"
показать весь комментарий
03.06.2021 11:55 Ответить
ага . это когда такое было ?
показать весь комментарий
03.06.2021 11:58 Ответить
мечтатель из 73%
показать весь комментарий
03.06.2021 11:59 Ответить
Это выразится в просраном оборонзаказе, ракетной программе, питании , обмундировании, зп военнослужащих.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:34 Ответить
УХ ТІ !!!
значит писионерам пенсии прибавят Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 9505
показать весь комментарий
03.06.2021 11:58 Ответить
Хто добавить пенсію? П..ін?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:29 Ответить
- В..ін...
показать весь комментарий
03.06.2021 12:52 Ответить
Ну, если и с 2022 года зарплаты у бойцов останутся на уровне 2019 года, говорить о 100% готовности "відсічі" не придется. Сейчас никто за 10 тысяч не идёт, а в 2022 и за 15 не поломятся
показать весь комментарий
03.06.2021 12:01 Ответить
вот он момент истины - мы ж не стреляем, не защищаемся, не собираемся ничего возвращать..., зачем нам армия, когда главнокомандующий воюющей страны 4-жды откосил от армии и вообще не понимает зачем нужна та армия, когда он планирует сдаться..., как можно скорее...
показать весь комментарий
03.06.2021 12:01 Ответить
Правильно! Зачем нам во время войны оборона? Мы лучше весь бюджет закатаем в асфальт, чтобы ихтамнетам было удобно наступать по ровным дорогам!
показать весь комментарий
03.06.2021 12:02 Ответить
Эка махнули! Прям, как членом по клавишам! Ззззеееее....
показать весь комментарий
03.06.2021 12:13 Ответить
С чем это связано? Зетипиллы могут обьяснить?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:16 Ответить
и сразу документ в инете..рили))??
показать весь комментарий
03.06.2021 12:21 Ответить
Головне не забути на себе любих гроші виділити. Офіс *********** не обділили?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:22 Ответить
ну все ясно,Мервечук був тупо прикриттям занаддо явний агент мацква вирішила його акуратно відсунути,і тепер агент єрмак робить своє діло але людям впарили медвечука мол подивіться зеля майже позбавив медвечука впливу,а от порох цього не робив,і реально це була петрова помилка дуже вагома,зараз медвечук грає явного пугала,але під цією виставою криється те що ми бачимо,поступове зменшення фінансування армії,провали по оборонних замовленнях,і т д.Як казав куйло потихоничку.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:23 Ответить
ти ще не всього зебілізму позбувся. Але вже щось тобі починає доходити в черепок.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:33 Ответить
Потужно! Поздравляю всех 73%! Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 6458
показать весь комментарий
03.06.2021 12:24 Ответить
Уклоністам армія не потрібна.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:29 Ответить
Пошел слив Украины в чистом виде, без прикрас. Это плохо-плохо кончится. Для того, кто лишит армию финансирования.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:30 Ответить
оборона подождет, срочно нужен "президентский университет" по заглядыванию в глаза "той стороне"
Университет имени президентской четы - "Нелох и Нелоханка"
Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 8436
показать весь комментарий
03.06.2021 12:37 Ответить
Все зрозуміло... За таке діло зелених виродків треба просто розстрілювати на місці.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:43 Ответить
Может кто скажет -ЭТО УКРИНСКИЙ КАБМИН ? Сомневаюсь очень в этом Пусть на своё содержание урезать На содержание популистской ВР , но не на оборону Седьмой год Украина в состоянии войны Надо оснащать армию новыми видами оружия .Но, как видим, у кабмина войны нет У них войнушка между собой за сферы влияния - деребана...
показать весь комментарий
03.06.2021 13:17 Ответить
А сторонникам Зеленского пофиг, главное, "Сватов" и "Байки Митяя" по Г+Г показывают, а что ещё для зебильного счастья надо?
показать весь комментарий
03.06.2021 13:32 Ответить
А вообще, конечно, чистое предательство Украины, за которое надо расстреливать.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:33 Ответить
Внуки важнее.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:42 Ответить
Ну що військові, проголосували за ЗЕ? Допоміг вам? Авторитет армії піднявся? То як ви будете воювати з ворогом, якщо ви зрадили свого головнокомандувача і повірили побрехенькам малоросам і головнокомандувачу вопрожої армії?
показать весь комментарий
03.06.2021 14:54 Ответить
вчора веніславський на прямому кричав Орловській на це повідомлення "це брехня!"
показать весь комментарий
03.06.2021 15:30 Ответить
Ублюдки-клоуны историю с Финляндией и москалями не изучали. Они жрали гамбургеры в это время по заправкам
показать весь комментарий
04.06.2021 17:48 Ответить
 
 