"Слуга народа" Кравчук заявила о сопротивлении принятию закона о деолигархизации: Будет много каких-то юридических аргументов. А я верю, что он заработает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что законопроект о деолигархизации будет иметь сопротивление в Верховной Раде.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас будет много каких-то юридических аргументов. Будут рассказывать, что он не будет работать. … А я верю, что он заработает", - отметила Кравчук.
Говоря о том, что, согласно документу, олигархи не смогут быть собственниками медиа, нардеп подчеркнула: "Если вы хотите, чтобы у вас был канал, и хотите влиять на информационную политику, тогда это не должно быть связано с финансированием политической партии, даже частично"
Замглавы фракции "СН" рассказала, что после принятия законопроекта также будут внесены изменения в антимонопольное законодательство и в закон о политических партиях.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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"множество юридических аргументов" сводится к одному: грубейшие нарушения Конституции Украины и безграмотность идиотов у власти, на фоне их "хотелок"..
А хотелка у гнусавого вовки-шута одна: оставаться у власти.
Есть инфа, что зеленский хочет провести осенью 2021 года "внезапные перевыборы" самого себя. Типа, для "подтверждения доверия народа".. еще на 5 лет. Дальше тянуть уже некогда - рейтинги шмаркли посыпались ниже 20% даже в самых лучших для него регионах (несмотря на все истерики в видосиках - холодильник и комуналка рулят!)
И для этого ему нужно устранить главного конкурента зебильной власти - Порошенко и поддержку Запада.
Поэтому этот "закон" - направлен исключительно на одно: не дать возможности Порошенко принять участие в выборах президента..
всё КРОМЕ ОББИРАНИЯ И ГРАБЕЖА УКРАИНЦЕВ !!!
всё КРОМЕ ЛОББИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ДЕНЬГОИМУЩИХ граждан !!!
всё КРОМЕ ТРУСОСТИ - ГДЕ ПОСАДКИ ???
короче мне в нем все нравиться кроме этих мелких недочётов, млять!
и вообще где этот велосипед на котором он ездит на работу ?
Бо кожний зелений депутан значно покращив своє матеріальне становище, що в рази перевищує високі депутатські зарплати.
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свічка@svecha62 3 мин
Шрайк
Просмотрел закон про олигархов.
Очень длинно, аж 13 страничек.
Нужно было просто написать: "Кто входит в список олигархов - определяет РНБО.
А затем президент решает, кого из них раскулачивать."
Смысл тот же, но гораздо короче.
Хозяйственный суд города Киева заставил Антимонопольный комитет Украины извиниться перед уважаемым в Офисе президента олигархом, зятем Кучмы, Виктором Пинчуком, за штраф 69,3 миллионов гривен. Этот штраф был выписан его "Интерпайпу" и связанным компаниям за многолетний сговор на тендерах "Укрзалізниці", позволивший освоить более 1 миллиарда гривен госпредприятия.
Суд полностью удовлетворил исковое заявление "Интерпайпа", и отменил решение АМКУ о наложении штрафа.
Также АМКУ должен заплатить менеджерам Пинчука 360 000 гривен судебных затрат.
Решение суда посмотреть нельзя, ибо оно как бы есть, но засекречено.
Вот так, с полной отдачей, товарищ Зеленский борется с олигархами. Прям воюет. Не жалея живота своего.
Е.Подгорная
я ждала и верила
Думала, родю
а когда проверила
с трипером ходю
кого клоун на снбо назначит олигархом, тот и олигарх.
вава растит в себе адольфика
та не меліть дурню.
з огляду на те, що я прочитав, олігархи стусанами поженуть своїх депутатів голосувати за цю пустопорожню маячню.
бо це не законопроект, це набір слів. це ні про що. це чистий популізм без жодних наслідків для будь-кого й з величезними перспективами для звернень до судів.
а, ну й ще це про узурпацію Радою національної безпеки та оборони.
Цей недопалок клована дуже захопився владою, йому сподобалось царювати й до цього треба ставитись серйозно.
недозакон предусматривает только создание реестра "олигархов", запрет им финансировать партии (они это и так не делают напрямую) и запрет участвовать в приватизации (они это сделают через подставные кампашки)---КАК он должен заработать? ИМИТАЦИЯ бурной деятельности для лохов.
Вся эта возня только для пиара (быдло схавает) и против Пороха: зебил его боится.