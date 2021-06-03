"Слуга народа" Кравчук заявила о сопротивлении принятию закона о деолигархизации: Будет много каких-то юридических аргументов. А я верю, что он заработает

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что законопроект о деолигархизации будет иметь сопротивление в Верховной Раде.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас будет много каких-то юридических аргументов. Будут рассказывать, что он не будет работать. … А я верю, что он заработает", - отметила Кравчук.

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Говоря о том, что, согласно документу, олигархи не смогут быть собственниками медиа, нардеп подчеркнула: "Если вы хотите, чтобы у вас был канал, и хотите влиять на информационную политику, тогда это не должно быть связано с финансированием политической партии, даже частично"

Замглавы фракции "СН" рассказала, что после принятия законопроекта также будут внесены изменения в антимонопольное законодательство и в закон о политических партиях.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.