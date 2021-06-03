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Новости Политика Украины
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ВР (28728) олигарх (1016) Кравчук Евгения (361)

"Слуга народа" Кравчук заявила о сопротивлении принятию закона о деолигархизации: Будет много каких-то юридических аргументов. А я верю, что он заработает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что законопроект о деолигархизации будет иметь сопротивление в Верховной Раде.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас будет много каких-то юридических аргументов. Будут рассказывать, что он не будет работать. … А я верю, что он заработает", - отметила Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев

Говоря о том, что, согласно документу, олигархи не смогут быть собственниками медиа, нардеп подчеркнула: "Если вы хотите, чтобы у вас был канал, и хотите влиять на информационную политику, тогда это не должно быть связано с финансированием политической партии, даже частично"

Замглавы фракции "СН" рассказала, что после принятия законопроекта также будут внесены изменения в антимонопольное законодательство и в закон о политических партиях.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Топ комментарии
+6
Та будуть і європейські суди з порушення конституційних прав людини.
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03.06.2021 11:58
+5
А я вірю що скоро єпоха Зебілів закінчиться і холодильник переможе телевізор
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03.06.2021 11:57
+5
Нехай хракція СН припинить брати гроші в конвертах від олігархів.
Бо кожний зелений депутан значно покращив своє матеріальне становище, що в рази перевищує високі депутатські зарплати.
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03.06.2021 12:00
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КРАВЧУЧКА ПРАВНУЧКА КРАВЧУКА ...
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03.06.2021 11:56 Ответить
и она такая же безмозглая "урЫстка", как и бесноватый вовка-шут.

"множество юридических аргументов" сводится к одному: грубейшие нарушения Конституции Украины и безграмотность идиотов у власти, на фоне их "хотелок"..

А хотелка у гнусавого вовки-шута одна: оставаться у власти.


Есть инфа, что зеленский хочет провести осенью 2021 года "внезапные перевыборы" самого себя. Типа, для "подтверждения доверия народа".. еще на 5 лет. Дальше тянуть уже некогда - рейтинги шмаркли посыпались ниже 20% даже в самых лучших для него регионах (несмотря на все истерики в видосиках - холодильник и комуналка рулят!)

И для этого ему нужно устранить главного конкурента зебильной власти - Порошенко и поддержку Запада.
Поэтому этот "закон" - направлен исключительно на одно: не дать возможности Порошенко принять участие в выборах президента..
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03.06.2021 12:06 Ответить
если так, то этот хитрый ход ему подсказывает Саакашвиль из собственного опыта и стажа
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03.06.2021 12:19 Ответить
В ЗЕ мне всё нравиться...
всё КРОМЕ ОББИРАНИЯ И ГРАБЕЖА УКРАИНЦЕВ !!!
всё КРОМЕ ЛОББИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ДЕНЬГОИМУЩИХ граждан !!!
всё КРОМЕ ТРУСОСТИ - ГДЕ ПОСАДКИ ???
короче мне в нем все нравиться кроме этих мелких недочётов, млять! "Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 6457
и вообще где этот велосипед на котором он ездит на работу ? "Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 5694
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03.06.2021 12:35 Ответить
А я вірю що скоро єпоха Зебілів закінчиться і холодильник переможе телевізор
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03.06.2021 11:57 Ответить
эта та ***** ,которая не любит украинский язык?
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03.06.2021 12:17 Ответить
Та будуть і європейські суди з порушення конституційних прав людини.
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03.06.2021 11:58 Ответить
Перепишут на бабушек, може даже бородатых, проблема в собственниках? Проблема в финансировании, где деньги Зин?
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03.06.2021 11:58 Ответить
"Слуга народа" Кравчук заявила о сопротивлении принятию закона о деолигархизации: Будет много каких-то юридических аргументов. А я верю, что он заработает - Цензор.НЕТ 7412
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03.06.2021 11:58 Ответить
Нехай хракція СН припинить брати гроші в конвертах від олігархів.
Бо кожний зелений депутан значно покращив своє матеріальне становище, що в рази перевищує високі депутатські зарплати.
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03.06.2021 12:00 Ответить
А ще вона вірить, що українська мова в українському кінематографі не потрібна
...
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03.06.2021 12:01 Ответить


свічка@svecha62 3 мин

Шрайк
Просмотрел закон про олигархов.
Очень длинно, аж 13 страничек.
Нужно было просто написать: "Кто входит в список олигархов - определяет РНБО.
А затем президент решает, кого из них раскулачивать."
Смысл тот же, но гораздо короче.
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03.06.2021 12:02 Ответить
формально бєня, ахметка, пінчук та фірташ не є чиновниками, прямо не фінансують політсили...і не є основними власниками(лише акціонерами) змі..в того ж пічука всі канали записані на громадянку росії
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03.06.2021 12:02 Ответить
Цей закон виключно для Порошенка.
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03.06.2021 12:05 Ответить
Какіє-то юрідічєскіє аргумєнтьі....Наприклад Конституція України...какая-то. Пц. "Слуга народа" Кравчук заявила о сопротивлении принятию закона о деолигархизации: Будет много каких-то юридических аргументов. А я верю, что он заработает - Цензор.НЕТ 2586
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03.06.2021 12:04 Ответить
Порошенко не олигарх!!!!
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03.06.2021 12:06 Ответить
Якщо завдяки цьому закону в Україні знизиться вплив олігархів, навіть якщо не всіх, а одного-двох з них - значить цей закон вже буде корисним. Дійте.
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03.06.2021 12:10 Ответить
шо ти убогое пишеш для одного двох? а останні послушниє нехай переберуть все собі, як у ПУЙЛА?
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03.06.2021 12:16 Ответить
Беню и без этого закона можно садить. И что? Лицемеры...
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03.06.2021 12:11 Ответить
Для РНБО напишуть окремі неюридичні закони , винайдуть тестор на олігархізацію, як на вагітність , тільки зассовувати в сраку - й по тім вирішивуати хто з них лояльний до влади а хто ні
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03.06.2021 12:19 Ответить
"Борьба" с олигархами выглядит вот так:

Хозяйственный суд города Киева заставил Антимонопольный комитет Украины извиниться перед уважаемым в Офисе президента олигархом, зятем Кучмы, Виктором Пинчуком, за штраф 69,3 миллионов гривен. Этот штраф был выписан его "Интерпайпу" и связанным компаниям за многолетний сговор на тендерах "Укрзалізниці", позволивший освоить более 1 миллиарда гривен госпредприятия.
Суд полностью удовлетворил исковое заявление "Интерпайпа", и отменил решение АМКУ о наложении штрафа.
Также АМКУ должен заплатить менеджерам Пинчука 360 000 гривен судебных затрат.
Решение суда посмотреть нельзя, ибо оно как бы есть, но засекречено.
Вот так, с полной отдачей, товарищ Зеленский борется с олигархами. Прям воюет. Не жалея живота своего.
Е.Подгорная
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03.06.2021 12:19 Ответить
Правильно назвать это законом по борьбе с Порошенко. Коломойский , Ахметов , Фирташ , Пинчук под определение олигарх не подпадают, они не участвуют в политической жизни и не являются монополистами. Медведчук лично не владеет СМИ и не является монополистом.
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03.06.2021 12:19 Ответить
Высер этой Кравчук напоминает старый женский прикол :
я ждала и верила
Думала, родю
а когда проверила
с трипером ходю
"Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 9029 "Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 9029 "Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 9029
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03.06.2021 12:20 Ответить
"Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 4555 Nataliia Radchenko А ты что не поняла этого?
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03.06.2021 12:21 Ответить
краткое содержание:
кого клоун на снбо назначит олигархом, тот и олигарх.

вава растит в себе адольфика
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03.06.2021 12:22 Ответить
мутація Буратіно- гітлер - путін. Слухайте Портнікова на Прямому - інтерв"ю Калнишу
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03.06.2021 12:29 Ответить
регулярно. портников - кращій з ******** українських політичних аналітиків
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03.06.2021 12:32 Ответить
Зараз буде багато якихось юридичних аргументів. Будуть розповідати, що він не буде працювати. .. Джерело: https://censor.net/ua/n3269222
та не меліть дурню.
з огляду на те, що я прочитав, олігархи стусанами поженуть своїх депутатів голосувати за цю пустопорожню маячню.
бо це не законопроект, це набір слів. це ні про що. це чистий популізм без жодних наслідків для будь-кого й з величезними перспективами для звернень до судів.
а, ну й ще це про узурпацію Радою національної безпеки та оборони.
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03.06.2021 12:25 Ответить
каких-то юридических аргументов... "Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 5162
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03.06.2021 12:46 Ответить
Чисто путенсткий шлях, для знищення будь якої опозиції...
Цей недопалок клована дуже захопився владою, йому сподобалось царювати й до цього треба ставитись серйозно.
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03.06.2021 13:26 Ответить
"Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює - Цензор.НЕТ 1345
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03.06.2021 14:51 Ответить
Кравчукча - надіть космоворотку і пілотку. Не маскуйся під українку.
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03.06.2021 14:56 Ответить
Лерос сказав, що лиш 10-15 чоловік зі ЗЕстада не кормляться баблом олігархів , це вони за ними у законі залишать- як ПЛАТА ЗА ГОЛОСУВАННЯ ЗАКОНУ ДЛЯ БУВШОГО ОЛІГАРХА ?
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03.06.2021 18:11 Ответить
"я верю, что он заработает"-- а что там должно заработать????
недозакон предусматривает только создание реестра "олигархов", запрет им финансировать партии (они это и так не делают напрямую) и запрет участвовать в приватизации (они это сделают через подставные кампашки)---КАК он должен заработать? ИМИТАЦИЯ бурной деятельности для лохов.
Вся эта возня только для пиара (быдло схавает) и против Пороха: зебил его боится.
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04.06.2021 00:42 Ответить
 
 