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Украина и Грузия в ближайшее время заключат соглашение о взаимном признании документов о COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Грузия в ближайшее время заключат соглашение о взаимном признании документов о COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Украина и Грузия планируют в ближайшее время договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Гарибашвили.

"Важной стала договоренность о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации (от COVID-19. - Ред.). Это должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, которые охотно будут посещать обе наши страны", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, грузино-украинские отношения должны развиваться во всех сферах взаимного интереса.

"Убежден, что достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности станут толчком для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных, инфраструктурных, логистических проектов", - добавил премьер-министр Украины.

Также читайте: Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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А о провале вакцинации?
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03.06.2021 12:02 Ответить


Herman Aksom@eternalrailway 15 ч

Весь світ вакцинувався. Навіть безпритульних вже пфайзером вакцинують.
Лише в країні, де нас зробили разом, мабуть на колінах треба просити вакцину.
Але ж їм не до цього: ублюдок Зеленський тріумфально збирає прес-конференції, а всі сили його команди кинуті на обговорення полуниці.



Victoria@Victori88973146

чому ж на колінах, уже пропонують «втихаря» вакцинуватись за 100 доларів за дві дози.
А з середини липня дозволять і приватним клінікам продавати вакцини, які, чомусь впевнена, складують з тих, що закуплені і мають надаватись безкоштовно
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03.06.2021 12:03 Ответить
С Гандурасом не забудьте заключить соглашение!
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03.06.2021 12:23 Ответить
Следовательно в Европе и Штатах ваша филькина грамота признаваться не будет...ведь аналогичного соглашения то нет..
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03.06.2021 12:43 Ответить
 
 