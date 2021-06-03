Украина и Грузия в ближайшее время заключат соглашение о взаимном признании документов о COVID-вакцинации, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина и Грузия планируют в ближайшее время договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Гарибашвили.
"Важной стала договоренность о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации (от COVID-19. - Ред.). Это должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, которые охотно будут посещать обе наши страны", - отметил Шмыгаль.
По словам главы правительства, грузино-украинские отношения должны развиваться во всех сферах взаимного интереса.
"Убежден, что достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности станут толчком для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных, инфраструктурных, логистических проектов", - добавил премьер-министр Украины.
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Herman Aksom@eternalrailway 15 ч
Весь світ вакцинувався. Навіть безпритульних вже пфайзером вакцинують.
Лише в країні, де нас зробили разом, мабуть на колінах треба просити вакцину.
Але ж їм не до цього: ублюдок Зеленський тріумфально збирає прес-конференції, а всі сили його команди кинуті на обговорення полуниці.
Victoria@Victori88973146
чому ж на колінах, уже пропонують «втихаря» вакцинуватись за 100 доларів за дві дози.
А з середини липня дозволять і приватним клінікам продавати вакцини, які, чомусь впевнена, складують з тих, що закуплені і мають надаватись безкоштовно