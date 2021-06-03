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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) ВР (28728) постановление (115) Кравчук Евгения (361) Протасевич Роман (309)

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, -

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук просит не преувеличивать значение постановления ВР по ситуации в Беларуси.

Об этом она заявила сегодня журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя то, что постановление по ситуации в Беларуси было изменено и стало не таким жестким, как предлагала оппозиция, Кравчук обратила внимание, что вопросами санкций будет заниматься СНБО.

По словам нардепа, действия украинской власти по отношению к режиму захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко остаются жесткими.

"Мы не признаем Лукашенко руководителем Беларуси. Он - самопровозглашенный президент. Мы осуждаем его действия в вопросе воздушного терроризма", - отметила Кравчук и добавила: "если Лукашенко будет делать дальнейшие шаги, например, появилась идея, чтобы в Крым летали белорусские самолеты, то мы будем реагировать и повышать градус нашей политической позиции".

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Как сообщалось, 3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!!)))
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03.06.2021 12:07
+4
Ректальную температуру повысь дурепа зеленое. Речь ни о чем. Боже сбереги Украину от ЗЕленой плесени!
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03.06.2021 12:18
+3
Якщо будуть літати через Україну, то саджайте літаки за допомогою телефонної будки і винищувача, бо "какая разніца Хамас-нєХамас" (с).
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03.06.2021 12:09
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и тогда они полетят в Крым под градусом))
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03.06.2021 12:05 Ответить
Вы то проявляете,а они что хотят,то и делают!а вы проявляйте дальше.
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03.06.2021 12:38 Ответить
"Нада проста пиристать литать" (С)

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1417
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03.06.2021 12:06 Ответить
А они полетят. Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4884
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03.06.2021 12:07 Ответить
Тогда будут повышать градус...

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3357
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03.06.2021 12:14 Ответить
Правильно! Градус не понижать. А еще водка без пива - деньги на ветер. Закусь градус крадет.
Тут много чего можно было сказать!
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03.06.2021 12:07 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!!)))
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03.06.2021 12:07 Ответить
Вот дурепо! Вони не "якщо", а точно полетять. Подивимось на вашу наступну, як і після голосування по сьогодні, "озабоченность".
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03.06.2021 12:08 Ответить
Якщо будуть літати через Україну, то саджайте літаки за допомогою телефонної будки і винищувача, бо "какая разніца Хамас-нєХамас" (с).
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03.06.2021 12:09 Ответить
Це призведе до напружених стосунків між нами.
І звісно фуйло з насолодою виставить свої танки на білоруській прикордонній з нами території.
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03.06.2021 12:17 Ответить
так фуйло й так хозяйнує в Білорусі. Коли захоче, тоді й виставить танки і без польотів літаків до Криму.
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03.06.2021 12:54 Ответить
господарює(
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03.06.2021 13:04 Ответить
Будут повышать градус? Сопьются бл(Я).и!
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03.06.2021 12:12 Ответить
Это она про какое повышение: от пива к водке?

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1635
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03.06.2021 12:13 Ответить
Полетять. Бо нічого іншого їм не лишається.
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03.06.2021 12:16 Ответить
Какой градус? Угол наклона трубочки из бакса по отношению к горизонтальной поверхности с рассыпанным белым порошком? У зели айкосики закончились?
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03.06.2021 12:16 Ответить
Ректальную температуру повысь дурепа зеленое. Речь ни о чем. Боже сбереги Украину от ЗЕленой плесени!
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03.06.2021 12:18 Ответить
И полетят. И нихрена вы не вякните. Всю эту зеленую нечисть нужно в яму с дерьмом.
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03.06.2021 12:18 Ответить
Повышение градуса - это скулеж в пасе и ООН.
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03.06.2021 12:18 Ответить
"Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук"

- повышай градус вибратора в кастрюльке с водой на плите Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5098
а самолёты надо сажать в Украине и арестовывать!
- КУРИЦО НЕДОЩИПАННОЕ !!! Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1072
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03.06.2021 12:20 Ответить
Смешно читать про то, как зе-команда грозится что-то там повышать, начиная от зарплат учителям и заканчивая "градусами"))
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03.06.2021 12:28 Ответить
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3333
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03.06.2021 12:43 Ответить
Полетять лікаки Білорусі в Крим?? Закривати посольство в Мінську посла в Київ!! А білоруського посла до Мінську!! І тільки так!! Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7654
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03.06.2021 13:51 Ответить
Краще Кравчук надіти косоворотку і пілотку і мовчати до кінця своєї каденції.
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03.06.2021 13:59 Ответить
Ця ця, що проти української мови в Україні?!...
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03.06.2021 14:42 Ответить
Она самая.
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4487
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03.06.2021 14:49 Ответить
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6780

Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8735
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03.06.2021 14:49 Ответить
Кравчукча - надіть косоворотку. Челюсть не давить?
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03.06.2021 14:52 Ответить
 
 