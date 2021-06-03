Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук просит не преувеличивать значение постановления ВР по ситуации в Беларуси.
Об этом она заявила сегодня журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Комментируя то, что постановление по ситуации в Беларуси было изменено и стало не таким жестким, как предлагала оппозиция, Кравчук обратила внимание, что вопросами санкций будет заниматься СНБО.
По словам нардепа, действия украинской власти по отношению к режиму захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко остаются жесткими.
"Мы не признаем Лукашенко руководителем Беларуси. Он - самопровозглашенный президент. Мы осуждаем его действия в вопросе воздушного терроризма", - отметила Кравчук и добавила: "если Лукашенко будет делать дальнейшие шаги, например, появилась идея, чтобы в Крым летали белорусские самолеты, то мы будем реагировать и повышать градус нашей политической позиции".
Как сообщалось, 3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Тут много чего можно было сказать!
І звісно фуйло з насолодою виставить свої танки на білоруській прикордонній з нами території.
- повышай градус вибратора в кастрюльке с водой на плите
а самолёты надо сажать в Украине и арестовывать!
- КУРИЦО НЕДОЩИПАННОЕ !!!