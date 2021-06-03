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Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек. ФОТОрепортаж

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Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек. ФОТОрепортаж

Слободская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч.1 ст. 320 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В рамках досудебного расследования прекращена деятельность сети аптек, незаконно сбывали наркосодержащие препараты, отпускаемые только по рецепту врача.

Правоохранителями проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявлено более 9000 блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркосодержащие препараты.

Следственные действия продолжаются. После получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек 01

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управлением по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

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Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек 02
Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек 03
Фото: прокуратура
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Дай бог, что это именно борьба с распространением наркотиков, а не банальный передел рынка.
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03.06.2021 12:28 Ответить
лаптеногий твой тупой вскукарек никому не интересен.сдрисни падаль
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03.06.2021 13:08 Ответить
каждый день после 22:00 возле маленьких аптек появляются характерные клиенты..
а потом, вот такое..
Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек - Цензор.НЕТ 6185
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03.06.2021 12:32 Ответить
Это оксид бутират,его в аптеке не купиш
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03.06.2021 12:51 Ответить
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управлением по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3269229

Эти скоты еще с совдеповских времен побольше тупых слов и аббревиатур суют себе в название. Как либрежнев медальками обвешивался, так и мусора длинными тупыми названиями и аббревиатурами.
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03.06.2021 12:32 Ответить
"Продавали наркосодержащие препараты" - сигареты по всей Украине продают и кто б их тронул...
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03.06.2021 12:37 Ответить
 
 