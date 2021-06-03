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Энергоатом (377) НКРЭКУ (469)

Отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке приведет к миллиардным убыткам, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке приведет к миллиардным убыткам, -

Государственный "Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на рынке электроэнергии, которые наносят миллиардные убытки генерирующим компаниям.

Об этом говорится в заявлении компании.


"Масштабы манипуляций на рынке электроэнергии требуют срочных и решительных действий регулятора. Компания оценивает постановление НКРЭКУ  от 2 июня, призванное устранить манипуляции на рынке, как недостаточный шаг для прекращения схем "торговли воздухом", от которой производители электроэнергии терпят миллиардные убытки ", - говорится в заявлении госкомпании.

В Энергоатоме призвали НКРЭКУ вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений и принять все возможные меры для финансового сбалансирования работы рынка.

В госкомпании убеждены, что ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка ставит под угрозу безопасность поставок электрической энергии потребителям, срывает подготовку к осенне-зимнему периоду и создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосетью ENTSO-E.


"В" Энергоатоме "уверены: чтобы достичь ценовой стабилизации на организованных сегментах рынка, нужны гораздо более решительные действия регулятора. НАЭК "Энергоатом" призывает НКРЭКУ вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений", - подытожили в госкомпании.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт час. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.
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Топ комментарии
+3
Цікаво подивитися платіжки за травень, чи буде там кіловат по 45 коп?
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03.06.2021 12:35
+2
НКРЕКП ніколи займатися махінаціями, їм треба тарифи населенню піднімати, щоб ці махінації перекривати...
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03.06.2021 12:34
+1
а в тебе, дебіла, до сих пір Порошенко у всьому винен?
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03.06.2021 13:49
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НКРЕКП ніколи займатися махінаціями, їм треба тарифи населенню піднімати, щоб ці махінації перекривати...
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03.06.2021 12:34 Ответить
Цікаво подивитися платіжки за травень, чи буде там кіловат по 45 коп?
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03.06.2021 12:35 Ответить
Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 3643 Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 2459 Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 4873
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03.06.2021 13:18 Ответить
ага, а потім згадай квітень 2019-го, за кого проголосував.
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03.06.2021 13:52 Ответить
У якому турі?
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03.06.2021 21:02 Ответить
ахметка, парашонка, беня и другие олигофрены думу думают, какую еще галимую отмазку для нарида придумать, шоб тарифы поднять
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03.06.2021 13:08 Ответить
а в тебе, дебіла, до сих пір Порошенко у всьому винен?
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03.06.2021 13:49 Ответить
вітаю вас, атомщики- ви це вибрали собі самі. коли вам в 2019-му кричали криком "що ж ви робите"- ви сміялись. тепер посмійтесь з себе, убогих
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03.06.2021 13:51 Ответить
 
 