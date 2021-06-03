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Разумков выступает за принятие закона о лоббизме: Это позволит бизнесу и власти работать открыто, а не подковерно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Разумков выступает за принятие закона о лоббизме: Это позволит бизнесу и власти работать открыто, а не подковерно

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым принять в Украине закон о лоббизме.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам спикера, такой закон позволит нормально работать бизнесу и власти, как это происходит в США и странах Европы. 

"Это позволит бизнесу и власти работать открыто, не под "одеялом" и не подковерно", - подчеркнул он.

Читайте также: Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев

Автор: Ірина Дашківська
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примусь дурня лобіювати, так він і лоб розіб'є (народна мудрість)
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03.06.2021 12:41 Ответить
Поздно всралися, поток почти построен
Надо раньше было шевелиться.
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03.06.2021 12:49 Ответить
захотілось їм хабарі легально збирати
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03.06.2021 12:57 Ответить
То слугам тепер законно платитимуть ті гроші, які зараз носять у конвертах ?
Питається, навіщо тоді закон про олігархів ??
Якась ацька фігня в країні...
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03.06.2021 13:13 Ответить
воровство, возведенное в ранг закона. И это не смешно)
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03.06.2021 14:15 Ответить
Депутати у ВР хочуть хабарі брати легально Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно - Цензор.НЕТ 5648
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03.06.2021 15:30 Ответить
 
 