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Новости Политика Украины
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Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает в целом идею деолигархизации правильной.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, передаёт парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что ознакомился с законопроектом о деолигархизации.

Спикер считает, что в документе есть важные аспекты, на которых нужно сосредоточить внимание.

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"СНБО – это консультативный, совещательный орган. Ему не присуща функция определять тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я считаю, что следовало бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с такими комиссиями, которые занимаются отбором в САП, НАБУ, возможно, с привлечением иностранных экспертов. Это тоже было бы эффективным механизмом. Плюс есть другие опасения, потому что у СНБО возникает конфликт интересов, сюда входят президент, председатель Верховной Рады, другие должностные лица. Если мы говорим, гипотетически, что есть председатель Верховной Рады, который связан с олигархами, или другое должностное лицо, как премьер-министр или министр, то вряд ли он будет поддерживать включение такого человека в список", - объяснил Разумков.

Спикер обратил внимание, что законопроект принимается сроком на 10 лет.

"Тогда должны быть предохранители. Например, через определенное время поменяется президент и как новый будет использовать этот законопроект – большой вопрос. Мы в истории Украины знаем разные примеры. Поэтому должны быть ограничители, которые не позволят манипулировать таким серьезным инструментом в будущем", - уверен он.

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Говоря о том, что законопроект предусматривает необходимость декларирования должностными лицами встреч с олигархами, председатель ВР заявил: "Если ты просто сходил на кофе, то нет большой проблемы об этом сказать. Если я встретился с тем или иным человеком, это же не секрет. Но если вы там решали, извините за слово, "шкурняки", то какие вопросы?! Декларируй. Я понимаю, что закон не имеет обратной силы, но я бы сделал, чтобы декларирование было не после каждой встречи, а, например, в конце года, как мы декларируем свои доходы – то есть за прошлый год, какие у тебя проходили встречи".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Топ комментарии
+11
"опасеніє" зараз сидить в кріслі Президента.
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03.06.2021 12:39
+7
Зеоманськи за рівнем своєї поведінки все більше нагадує божевільного білоруського дєда, навіть не Путлєра 🤩
"Я хачю" і ніжками починає ******** , човгати ( ніби усцикається ) та в істериці битися 😀 - це має в країні вже рівень обов'язковості, співрозмірний з Конституцією.
Ой, прорахуються ті, хто запевняють, що ці зелені недомірки ні на що не спроможні...
Так само в 90-их і в Білорусі думали.
А щодо цього проекту, то він в правовому сенсі абсолютно безглуздий, суперечить Конституції і палить Зеленського, як дрібну шестірку реальних олігархів !
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03.06.2021 12:51
+7
Зачем принимать закон про олигархов если каломойше, пинчука и ахметова можно посадить и без этого загона?!
А, я ж забыл, в голове зебилов, олигарх в Украине только один - порошенко. Ведь его успешный конфетный бизнес не требует покупки нужных законов у монобольшинства. А это большой ялярм для желающих прибарахлится депутатов сн.
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03.06.2021 13:31
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"опасеніє" зараз сидить в кріслі Президента.
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03.06.2021 12:39 Ответить
...и подсовывает такие законы.
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03.06.2021 14:17 Ответить
гірше буде, якщо не поміняється.
трохи обісрав, трохи лизнув. бесхребетне младоригочмо
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03.06.2021 12:48 Ответить
Как он лихо потерпевшего вiслюка инструментом назвал! Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом - Цензор.НЕТ 8623
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03.06.2021 12:50 Ответить
Зеоманськи за рівнем своєї поведінки все більше нагадує божевільного білоруського дєда, навіть не Путлєра 🤩
"Я хачю" і ніжками починає ******** , човгати ( ніби усцикається ) та в істериці битися 😀 - це має в країні вже рівень обов'язковості, співрозмірний з Конституцією.
Ой, прорахуються ті, хто запевняють, що ці зелені недомірки ні на що не спроможні...
Так само в 90-их і в Білорусі думали.
А щодо цього проекту, то він в правовому сенсі абсолютно безглуздий, суперечить Конституції і палить Зеленського, як дрібну шестірку реальних олігархів !
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03.06.2021 12:51 Ответить
"есть другие опасения, потому что у СНБО возникает конфликт интересов, сюда входят президент...".
Інтерес клоуна не допустити до виборів головного конкурента Порошенка. Отже, через конфлікт інтересів ініціатора законопроекту Верховна Рада повинна його без розгляду повернути назад автору.
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03.06.2021 12:58 Ответить
" Холодное лето 1953"="Холодное лето 2021" p.s.???
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03.06.2021 13:02 Ответить
Ну если опасаетесь, то сначала примите закон о дезебилизации. Может тогда понятнее будет как и какие законы необходимы.
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03.06.2021 13:12 Ответить
Зачем принимать закон про олигархов если каломойше, пинчука и ахметова можно посадить и без этого загона?!
А, я ж забыл, в голове зебилов, олигарх в Украине только один - порошенко. Ведь его успешный конфетный бизнес не требует покупки нужных законов у монобольшинства. А это большой ялярм для желающих прибарахлится депутатов сн.
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03.06.2021 13:31 Ответить
+100500!!! Разумков про законопроєкт щодо деолігархізації: Є побоювання. Повинні бути обмежувачі, що не дозволяють маніпулювати таким інструментом - Цензор.НЕТ 7439
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03.06.2021 14:18 Ответить
ОСНОВНИЙ ЗАКОН - РНБО
Як весело сьогодні жити,
Немає коли й пиво пити.
Біля екранів всі сідають,
На нову серію чекають.

Що випустить «РНБО»,
Потрапить в місто і село.
Як добре поступив нарід,
Що до мети пішов в обхід.

Як дурні ці жили без Вови?
Не знали хто вони і мови.
Нічого геть не будували,
І про «совок» все забували.

Про його прелєсті й плюси
Генсєків мирні голоси.
Про ковбасу і той пломбір,
Та «КВН»овський турнір.

Велосипедний президент,
Та з булавою диригент.
За свій нарід не забуває,
Про кінець бідності подбає.

Бо Бені «плюси» показали,
Як мародери все покрали.
А Бігус сліди відшукав,
З Геращенко по них блукав.

Вони вели у «Ротердам»,
(До цього міста плюс додам).
І вийшла схема обкрадання,
Ахметова й когось бажання.

Бігус на новий слід напав,
«Свинарчуків» за хвіст хапав…
Ті із військовими «мутили»,
І президента підсвітили.

Ще підключилась Мосєйчучка,
Взяла слід зразу Бені «*****».
В Ліпецьку внюхала цукерки,
Хоч там усе «закрили» клерки.

Їй пів вареника кидали,
Смердячу кісточку підкидали…
Зі сліду Жучку цю не збили,
«Вальцмана» ті барижні сили.

Виводила ще на Мальдіви,
Про Гонтарєву «лисих» співи…
Весною мали всіх садити,
За всі ті злочини судити.

Але мордами суди крутять,
Хотєлки Вови каламутять.
Не бачать там вони вини,
Ах як чекав нарід весни.

Голобородько розсердився,
Бо на юриста також вчився,
Та й прокурори всі свої,
Всім нав'язав свої бої.

«Конституційний» розігнав,
А в «ДБР» «ригів» загнав.
На попередника дав «фас»,
Та встановив контрольний час.

Друга весна уже пройшла,
І за нарід болить душа.
Бо обіцяв Петра садити,
Щоб Бені і Ху@лу догодити.

Тож Вова плюнув на суди,
Всі в «РНБО» заніс сліди.
Плівки і рішення монтують,
Свій рейтинг шахраї рятують.

«Закрили» парочку каналів,
Змінив ще парочку фіскалів.
«Контрабандистів» відшукав,
«Смотрящих» на потоки мав.

Призначив ще «ворів в законі»,
Начхав на діючі закони.
Ще олігархів треба «вбити»,
Щоб вічно правити і жити.

І як завжди «закон квартальний»,
Для олігархів віртуальний.
У ньому над одним розправа,
Без Конституції і права.
03.06.2021 р
Анатолій Березанський
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03.06.2021 13:44 Ответить
Младоянуковичи
Alex Noinets: Їбать. У нас тут РНБО буде притягати людей до політичної відповідальності. Нарешті з'явиться ця омріяна, довгоочікувана політична відповідальність. Вона ж так виглядає, да. У форматі рішення РНБО "постановляю притягнути чиновника Петренка до політичної відповідальності у довільній формі".
Пздц якійсь.
Разумков про законопроєкт щодо деолігархізації: Є побоювання. Повинні бути обмежувачі, що не дозволяють маніпулювати таким інструментом - Цензор.НЕТ 9958

Helgi Sharp: Разумков заявил, что в поданном президентом законопроекте у СНБО возникает конфликт интересов, поэтому определять статус олигарха должен отдельный орган.

Да неужели? Кстати, в кулуарах Рады ходят слухи, что за проталкивание в этот "орган" своих людей олигархи готовы платить от 1 до 5 млн долларов - и это только начальные ставки. А небезызвестный Сирожа Лещенко, контракт которого с "Укрзализныцей" заканчивается 20 июня, пробивает себе должность главы комиссии при ОПУ, которая будет заниматься "деолигархизацией" отечественных масс-медиа. Что ж, можно только догадываться о масштабах коррупции, которую априори создаёт предложенный Зеленским закон.

"А что, так можно было?" - где-то в изгнании грустно спрашивают себя Паша Лазаренко и Витя Янукович. Да вам, ребята-демократы, до Зеленского в этом отношении, как пешком до Сызрани...
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03.06.2021 14:20 Ответить
Компроміс з олігархатом: українські політики і журналісти коментують проєкт закону про деолігархізацію

З обмежень для олігархів залишилися: заборона на фінансування партій, заборона на участь у великій приватизації, зобов'язання подавати декларації нарівні з чиновниками і депутатами. Держслужбовці, котрі контактували з ними непублічно, будуть зобов'язані декларацію про ці контакти.
Але. Олігархи і так прямо ніколи не фінансували партії. Вони і далі робитимуть це через ланцюжок підставних осіб.
Щодо декларацій - потенційно це можна використовувати як важіль впливу на олігархат, погрожуючи кримінальною відповідальністю за недостовірне декларування. Але на практиці навіть проти дрібних чиновників або депутатів ця норма застосовується з великими складнощами, а юридичні команди великих бізнесменів розвалять справи без особливих зусиль.
Щодо заборони на участь у великій приватизації. Вона вже давно не йде. (...) Багато великих підприємств і надалі залишаться в держвласності, що олігархів цілком влаштовує - оскільки завжди є можливість поставити туди своїх смотрящих, не вкладаючи в них ані копійки. Ну, а в за потреби, олігархи, якщо вже буде сильне бажання, зможуть купити держкомпанії через ланцюжок підставних фірм. Як це, до речі, і до того часто робилося.
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03.06.2021 15:48 Ответить
Разумков про законопроєкт щодо деолігархізації: Є побоювання. Повинні бути обмежувачі, що не дозволяють маніпулювати таким інструментом - Цензор.НЕТ 7134
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03.06.2021 15:53 Ответить
Залишилось запропонувати проект закону про ворогів народу.
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03.06.2021 16:20 Ответить
ВПЕРШЕ ПІДТРИМУЮ РАЗУМКОВА
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03.06.2021 16:25 Ответить
Разумков - шестёрка Ахметова - будет рассуждать о правильной деолигархизации.
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03.06.2021 17:25 Ответить
А чё Ахметов?
Не депутат, не партийный - всё, НЕ олигарх!
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03.06.2021 17:44 Ответить
 
 