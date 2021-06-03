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Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран

В настоящее время по заказу Министерства обороны Украины продолжаются госиспытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По его словам, по итогам испытаний, уже в 2021 году, будет принято решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство на базе украинских предприятий 30-мм гранатометных выстрелов.

Ожидается, что их производство будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

"Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей по ремонту боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины", - сказал Таран.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Результаты работы зекоманды за два года: гром2 - закрыт, ольха и нептун - похоронены. А 30-мм снарядами можно разве что коров пугать на пасбище - толку от них никакого в случае широкомасштабного наступления
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03.06.2021 13:25
+4
Надеемся, что так и будет.... Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран - Цензор.НЕТ 6318
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03.06.2021 12:47
+3
Ага... "Свинарчукеее! Еще парочку! Москвошвея!" Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8344

Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
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03.06.2021 13:05
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Надеемся, что так и будет.... Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран - Цензор.НЕТ 6318
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03.06.2021 12:47 Ответить
А осколочно-фугасных к РПГ?
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03.06.2021 12:49 Ответить
А где их делают?
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03.06.2021 12:51 Ответить
АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского»: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.1
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03.06.2021 12:56 Ответить
та він питає, де їх в Украіні будуть виробляти ))
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03.06.2021 13:00 Ответить
Из его текста следует, что его интересует, где их уже делают.
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03.06.2021 13:01 Ответить
так, де їх тепер роблять
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03.06.2021 13:02 Ответить
Ага... "Свинарчукеее! Еще парочку! Москвошвея!" Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8344

Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
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03.06.2021 13:05 Ответить
Шо такое? Хреново без ножек? Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 4825
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03.06.2021 13:27 Ответить
Научился у Осла. Ожидается, выпуск, возможно...Для тупого зебилья сойдет.
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03.06.2021 13:00 Ответить
Все в них буде.Розказуйте що є.А то виглядає як якісь мрії.
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03.06.2021 13:08 Ответить
Результаты работы зекоманды за два года: гром2 - закрыт, ольха и нептун - похоронены. А 30-мм снарядами можно разве что коров пугать на пасбище - толку от них никакого в случае широкомасштабного наступления
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03.06.2021 13:25 Ответить
да и эти только обещают, когда-нибудь...может быть
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03.06.2021 13:37 Ответить
Де ракети до вільхи, вільхи м, нептунів??? Де стугни, корсари??? Де батареї «Богдан»?
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03.06.2021 13:39 Ответить
Куди дивитись???
У вагіну зеленського??? Чи тарана???
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03.06.2021 13:55 Ответить
Гості з майбутнього... У них все колись буде, вже планується і передбачається.
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03.06.2021 13:47 Ответить
Темпы освоения и номенклатура боеприпасов конечно поражают воображения. Лет так через 20 и пару лярдов скопируем совковое наследие или надо ещё больше?.. А ведь бункерный карлик у ворот уже стоит. Сколько ещё поджопников надо нашим недоделанным Хиниралисимусам?
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03.06.2021 15:41 Ответить
 
 