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В МИД назвали документы, необходимые гражданам Украины для въезда в Турцию с 4 июня

Новости Цензор.НЕТ Общество

В МИД назвали документы, необходимые гражданам Украины для въезда в Турцию с 4 июня

Министерство иностранных дел Украины предоставило разъяснение правил, которые будут действовать с 4 июня для въезда в Турцию в том числе для граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

С пятницы 4 июня возвращается требование негативного ПЦР-теста на COVID-19, который нужно сделать не позднее чем за 72 часа до приезда; или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанного не позже чем за 48 часов до приезда.

Альтернативно путешественники могут предоставить документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда, или документ, удостоверяющий, что человек переболел в течение последних шести месяцев.

"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", - уточняет Олег Николенко.

Транзитные пассажиры, дети до шести лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

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Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы необходимо заполнить форму на сайте министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после ее заполнения - в электронном или бумажном виде.

Для въезда необходимо иметь также медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Напомним, на днях стало известно, что Турция после отмены требования ПЦР-тестов для граждан Украины с 15 мая уже через две недели вернула требование теста. Сначала называли дату 1 июня, впоследствии посольство Украины в Турции уточнил, что требования начнут применяться с 4 июня.
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В МИД назвали документы, необходимые гражданам Украины для въезда в Турцию с 4 июня - Цензор.НЕТ 780
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03.06.2021 13:00 Ответить
главное запастись баулами для товара...
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03.06.2021 13:02 Ответить
А лапотники могут паковать баулы к морю Лаптевых...
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03.06.2021 13:08 Ответить
Какие там баулы - лапти и будут паковать.
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03.06.2021 13:28 Ответить
Поїду в Карпати . А турки , як схочуть гроші , то знов відмінять . А не відмінять , то так і буде . Я можу роками відпочивати не в Туреччині .
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03.06.2021 13:40 Ответить
Карпаты это хорошо) но если рассматривать другие страны - то те варианты которые предлагает Турция еще не самые плохие, хотя даже несколько европейских стран предлагают въезд для туристов вообще без теста. Но есть и такие, где даже после вакцинации нужно еще отсидеть неделю на карантине.
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03.06.2021 16:43 Ответить
наконец то турки будут спокойно, без давки, в гордом одиночестве купаться в море...
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03.06.2021 16:23 Ответить
 
 