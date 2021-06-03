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Польша (7474) Россия (91250) Северный поток (1428) Цихоцкий (41)

Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Деньги от

Доходы, которые Россия получит от ЕС за работу газопровода "Северный поток-2", Кремль пустит не на благие дела, а на вооружения для дальнейшего расширения агрессии.

Об этом Главкому заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ.

Глава польской дипмиссии говорит, что особое возмущение вызывает тот факт, что газопровод строят во время войны России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий

"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти соседям России", – сказал дипломат.

Цихоцкий заявил, что Варшава и дальше будет пытаться "убедить наших союзников", в частности Германию и США, что реализацию проекта нужно задержать.
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Топ комментарии
+13
Так Рашке и Германии не привыкать делить Польшу, Балтию, Украину...
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03.06.2021 13:33
+9
почему у поляков вменяемые политики, а у нас криворожские торчки?
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03.06.2021 13:23
+8
Там Меркельше должность уже жирную подготовили в Газпроме после отставки с поста канцлера!!!
Там все ходы с пуйлом уже согласованы и перетёрты без вас!!!
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03.06.2021 13:23
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Ваще-то ракеты и танки, которые кацапы пытаются строить сами, не ездят и не летают. Деньги от СП-2 пустят по карманам "участников концессии", а кредиты по СП-2 будут покрывать из карманов па-рашников.
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03.06.2021 13:23 Ответить
_А, да? Т. е. пусть путлеровский рейх получает от Европы финансирование через СП-2, всё хорошо? Шота от тебя путлеровским ботом тянет...
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03.06.2021 13:57 Ответить
Шота ты рамсы попутал. Хочешь сказать, что СП-2 строят для того, чтоб с него в Украину бабло засылать?
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03.06.2021 13:59 Ответить
ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО ЧОМУ НМЦІ ЗА ГРОШІ НЕ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНІ ЗБРОЮ, ВОНИ КИДАЮТЬ ВСІ СИЛИ І КОШТИ РОСІЯНАМ ЗА ГАЗ, ТІЛЬКИ ДОПИСАТЬ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
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03.06.2021 14:21 Ответить
немцы надеются прикрыться Польшей и Украиной-поток вкрыл всю гниль
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03.06.2021 14:53 Ответить
Там Меркельше должность уже жирную подготовили в Газпроме после отставки с поста канцлера!!!
Там все ходы с пуйлом уже согласованы и перетёрты без вас!!!
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03.06.2021 13:23 Ответить
почему у поляков вменяемые политики, а у нас криворожские торчки?
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03.06.2021 13:23 Ответить
Бо поляки ніколи не вважали себе з ординцями єдіним народом і не розмовляли кацапським матюкальником.
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03.06.2021 13:53 Ответить
може тому, що малороси навіть українською служили кцпм та розносили їхню пропаганду?
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03.06.2021 13:58 Ответить
Потому что в 91 году сегодняшние ЗЕбилы проголосовали за комуняку Кравчука, а не за реформатора Черновила, который бы как Лех Валенса сделал тут вторую Чехию или Польшу. Только в 19 году их кормили зрадой на крови и апшорами, а в 91 году стращали шо щас прийдут бандеровцы и всех рускоязычных детей съедят. Вчерашним совкам это было страшнее чем пример вчерашних комунистических Польши и Чехии куда совки ездили за мебелью и сникерсами и должны были бы понимать, но мозгов не хватило сложить логическую цепочку.
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03.06.2021 21:58 Ответить
Какое задержать. Остановить.
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03.06.2021 13:27 Ответить
Хих....если бы только это. Северный поток -2 это обходной путь вместо Украины....и...и..специально для Украины. Т.е газ перебрасывается в обход Украины и...и..Украину можно смело бомбить. А потом? А потом суп с котом....потом следующие. Польша - Румыния и т.д. И есть стезя - дык это референдумы!!!!
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03.06.2021 13:28 Ответить
Он же убыточный и коммерческого смысла не имеет.
Какие деньги?
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03.06.2021 13:32 Ответить
Колись може й буде, але не зараз. Путін дав Німеччині розробляти газове родовище в Сибіру.
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03.06.2021 13:56 Ответить
Так Рашке и Германии не привыкать делить Польшу, Балтию, Украину...
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03.06.2021 13:33 Ответить
главное в этот раз - не серануть с натуги,разделяя.. Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 9465
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03.06.2021 14:15 Ответить
таки да - упоительность там традиционно на высоте,с детского сада начиная..
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03.06.2021 14:16 Ответить
Та щас!Гроши Рашка пустит на подкуп немецких лидеров партий.Таким образом в Германии образуется пул промордовских партий,которые засядут в Бундестаге и будут требовать федеризации Германии на момент 1991 года.А конкретно возврат Берлинской стены и привет ГДР с Пуйлом в клубе Штази.Як вариант Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 9916
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03.06.2021 13:38 Ответить
Так Германия с Рашкой до лета 1941 года в десна целовались и всячески поддерживали друг друга. В настоящее время ни чего не поменялось. Это гансы евреям платят за холокост и Израиль спонсируют, а украинцев они за людей не считают. Поверьте, на нас этим щвайне на.рать. Так и говорят, что летальное вооружение не дадим, но можем "осудить и озаботится" очередной раз если Параша еще захватит часть нашей земли и (или) убьет еще несколько сотен украинцев.
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03.06.2021 13:48 Ответить
_Месье Бартош, абсолютно верно. Ткнул отказывающихся называть вещи своими именами мордой прямо в их дерьмо. Снимаю шляпу. Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 4904
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03.06.2021 13:50 Ответить
Слава Польше !
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03.06.2021 14:17 Ответить
Да, деньги на агрессию против Украины РФ должна зарабатывать только прокачивая газ через Украину. это очевидно.
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03.06.2021 14:22 Ответить
Можно подумать, что сегодня, деньги с нефти и Газа тратит на бублики.
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03.06.2021 14:27 Ответить
Можно на оставшихся 26 км остановить строительство Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 6664 и на этом участке проводить военные учения с участием США
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03.06.2021 14:29 Ответить
фортуна уже наверное стык варит не где там учение устраивать
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03.06.2021 23:39 Ответить
А вот интересно если бы поляки зарабатывали на перепродаже дорогого американского газа ,в том числе и Украине, о чём они мечтают и не скрывают, на что бы они деньги пустили ?
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03.06.2021 14:54 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровский бот.
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03.06.2021 15:07 Ответить
Тыхуже путлеровского бота,ибо из-за таких как ты Украина проигрывает !
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03.06.2021 15:09 Ответить
Американский газ обходился полякам дешевле росийкого и был лучшего качества .
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03.06.2021 19:59 Ответить
Полякам-да ! Поэтому из Польши хотят сделать распредцентер для газовой эпспансии в Европе.
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04.06.2021 00:20 Ответить
Ты в Польше был долбодятел ? Так вот у поляков инфраструктура получше американской будет и социальных программ для молодых и людей в возрасте , многодетных семей куда больше чем в бидоновской америке и воруют значительно меньше .
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03.06.2021 20:03 Ответить
Да , и кстати. Если в Польше такие замечательные программы для молодых и "получше инфрастуктура" , то почему столько поляков проживает и[ продолжает] уезжать в США и не только ?
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04.06.2021 00:23 Ответить
Наверное.. подарили б Украине.
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05.06.2021 17:58 Ответить
Тут не столько деньги сколько зависимость Европы от росийкого газа и влияние москвы на ЕС . Чиновники евроструктур будут скупаться москвой пачками , как Шредер , Меркель и австрийская страшидла .
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03.06.2021 19:58 Ответить
если германия газ через украину покупает то зависимости нету,а если через сп то тогда будет зависимость ,правильно я понял?
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03.06.2021 23:42 Ответить
Для понимания очевидного не обязательно быть на месте действия !
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04.06.2021 00:18 Ответить
 
 