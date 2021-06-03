Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий
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Доходы, которые Россия получит от ЕС за работу газопровода "Северный поток-2", Кремль пустит не на благие дела, а на вооружения для дальнейшего расширения агрессии.
Об этом Главкому заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ.
Глава польской дипмиссии говорит, что особое возмущение вызывает тот факт, что газопровод строят во время войны России против Украины.
"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти соседям России", – сказал дипломат.
Цихоцкий заявил, что Варшава и дальше будет пытаться "убедить наших союзников", в частности Германию и США, что реализацию проекта нужно задержать.
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Там все ходы с пуйлом уже согласованы и перетёрты без вас!!!
Какие деньги?