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Благодаря фестивалю "Молодость" Украина может популяризировать в мире и свое национальное кино, и себя как независимое государство,- гендиректор Халпахчи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Благодаря фестивалю Украина может популяризировать в мире и свое национальное кино, и себя как независимое государство.

Освободившись от советской цензуры, украинское кино имеет возможность говорить о важных сугубо национальные вещи – и должно эту миссию выполнять, убежден артдиректор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи. И этот кинофестиваль, который проходит в Киеве, со времени обретения Украиной независимости является отличной – свободной – площадкой для такой работы.

В частности, в рамках проекта "Робимо українське", созданного компанией "Метинвест", господин Халпахчи отметил: "история "Молодости" – это история Украины, всех изменений, которые происходили до независимости, после (обретения, – ред.) независимости".

Он также добавил, что благодаря фестивалю Украина может популяризировать в мире и свое национальное кино и себя как независимое государство.

Впрочем, так было не всегда, отмечает Халпахчи. Например, в интервью журналу Vogue он подчеркнул:

"Украинское кино переживало слишком сложные времена. Речь идет о двойной, даже тройной цензуре, когда нас обвиняли в национализме... кинематографистам было чрезвычайно тяжело. Поэтому у нас огромный задел украинской классики, но фильмов, абсолютно символических для страны, не так много... "Вавилон XX" – этот фильм, кстати, в 1979 г. победил на кинофестивале "Молодость". В конце концов, картина живая, яркая. В ней есть определенные вещи – национальные, – которые тогда Ивану (режиссеру Ивану Миколайчуку, – ред.) надо было скрывать, а сегодня... они чрезвычайно актуальны. Я уверен, что фестиваль должен отражать процессы, характерные именно для Украины, не зря на том же Каннском фестивале обычно фильм-открытие – это как раз французский фильм".
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Фестиваль "Крок" уже популяризировал украинскую мультипликацию... И где счас тот фестиваль?
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03.06.2021 13:51 Ответить
Еще есть сериалы, "Сваты" например...
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03.06.2021 14:07 Ответить
Коментарий вообще не по делу. Он директор кинофестиваля молодость с 1992 года. Во многом кинофестиваль и существует и не испарился благодаря таким людям как он. А это одна из немногих оставшихся площадок где представляют свои фильмы как украинские так и зарубежные. И куда иногда приезжают в Украину на фестиваль не последние люди в мирово кино.
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03.06.2021 14:21 Ответить
 
 