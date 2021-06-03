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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) конгресс (34) местное самоуправление (243) Ермак Андрей (1186)

Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак

Конгресс местных и региональных властей Украины станет наибольшей в стране площадкой, где будут рассматриваться и решаться проблемы региональных органов власти.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конгресс – это мощный инструмент решения ключевых проблем в деятельности местного саморегулирования. Мы считаем, что он станет наибольшей площадкой в Украине в ближайшее время для решения насущных проблем и деятельности органов местного самоуправления, их сообществ и ассоциаций", - заявил Ермак.

По словам Ермака, "в скором времени начнет работать президиум Конгресса, который будет возглавлять президент и который будет собираться ежемесячно".

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"Ежемесячно позиция и мнения представителей громад от маленьких городов до городов-миллионников будут услышаны и обработаны должностными лицами страны. Ни один из вопросов, который будет подниматься членами обеих палат Конгресса, не останется без внимания ни Конгресса, ни Офиса президента", - заверил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 5079
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03.06.2021 13:56
+8
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 3376
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03.06.2021 13:55
+8
Каков избиратель, таков и президент. Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 191
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03.06.2021 13:57
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Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 3376
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03.06.2021 13:55 Ответить
сам себе медальку дал. брежневеет буба. скоро возглавит совет владельцев свиней вьетнамской породы
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03.06.2021 13:56 Ответить
Почетный председатель клуба метателей горячих пончиков.
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03.06.2021 14:02 Ответить
Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1138
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03.06.2021 14:44 Ответить
Это уровень президента или преЗЕдента?... Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 1147
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03.06.2021 13:56 Ответить
Каков избиратель, таков и президент. Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 191
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03.06.2021 13:57 Ответить
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 5079
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03.06.2021 13:56 Ответить
сєвєродонєцк 2.0?...
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03.06.2021 13:59 Ответить
кагбэ, это не то...
президентская вертикаль, в условиях проходимой децентрализации, не работает...
власти на местах, кагбэ. вне её - горисполкомы, отг и укрупненные районы...
а назначенные президентом главы ода и рда, кагбэ, без коштив на новые проекты, которые растут. как грибы
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03.06.2021 14:11 Ответить
ПреЗЕдент возглавит президиум Конгресса месячных у женщин......
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03.06.2021 14:00 Ответить
У ЗЕ роботи немає, що воно ще й у призидіум якогось "конгресу" лізе? У нас з фінансуванням оборони та безпеки країни вже все добре? Економіка росте так, що китайці від заздрощів лікті собі кусають? Мо вже на будь-яку зустріч, де планують обговорювати ситуацію в Україні запрошують, що найменш, посла чи представника нашої країни?
Чи це як в совку: раз на місяць партійні збори, де заносять "подяку" за поміч, чихвостять тих, хто не заносить і промовляють гарячі промови на актуальну тему, але ті слова аж ніяк не пов'язані з реальністю.
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03.06.2021 14:00 Ответить
ЗЫбиляндия уверенно догоняет рашку по уровню маразма.
Глава центральной власти принудительно сгоняет местные власти на какой-то псевдо-форму чтобы учить их как им управлять на местах и принимать их нижайшие челобитые
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03.06.2021 14:02 Ответить
Лучший друг украинских депутатов всех уровней, корифей самоуправления...
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03.06.2021 14:03 Ответить
Господи, он и так со своими обязанностями не справляется, так еще и в местное самоуправление свой вонючий нос (а может и то что пониже) всунул
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03.06.2021 14:05 Ответить
єто зелосипедистьі под кличко продолжают копать и у громад деньги стьірить желают
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03.06.2021 14:15 Ответить
Это означает,что децентрализация-фсё Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7771 ермак будет сам управлять страной Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7771
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03.06.2021 14:16 Ответить
Здрісті, пісюн, шо вже вагнергейт відмінили вже?
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03.06.2021 14:22 Ответить
з гівна та й одразу в сцаря..
наголосували, зебіли, блін..
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03.06.2021 14:23 Ответить
Президент стал местной властью?
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03.06.2021 14:25 Ответить
А это чтоб ванёсти раскол в союз мёров против зазихання свиней корыта с печерских пагорбив. хочешь дотацию записывайся на конгрёс
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03.06.2021 14:26 Ответить
"Київ жодного разу за весь час, скільки ми займаємося "Великим будівництвом", не прийшов і не сказав, наприклад, - нам потрібен багатофункціональний комплекс, ми хочемо розв'язку, ми хочемо шматок окружний, у нас не вистачає грошей, давайте на співфінансуванні щось робити. Як роблять усі мери обласних центрів. Жодного разу Київ не прийшов...", - розповідає представник Банкової. Источник: https://censor.net/ru/r3269176
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03.06.2021 14:40 Ответить
Що це за такий неконституційний орган ?
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03.06.2021 14:35 Ответить
зебланам не привыкать класть орган на Конституцию.
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03.06.2021 15:54 Ответить
Створення Конгресу видається спробою послабити саме політичний вплив Асоціації міст, яку очолює Віталій Кличко. Мер та президент вже пів року не зустрічались, президента дратують високі рейтинги суспільної довіри столичного голови.

"Створюваний Конгрес - це лише консультаційно-дорадчий орган. Раніше була Рада регіонів при Януковичі, при Порошенку була Рада регіонального розвитку, при Зеленському - Конгрес. Але це не може стати альтернативою Асоціації міст з однієї простої причини - в Асоціації міст об'єднання іде знизу і наша організація є аполітичною, об'єднує представників різних партій. Ту політику, яку ми вироблятимемо в Асоціації міст, ми можемо доносити на цей майданчик, для того, щоб президент знав про проблеми і можливі рішення, які ми пропонуємо", - виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. https://censor.net/ru/r3269176
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03.06.2021 14:37 Ответить
А що, кіностудію РНБО вже закинули? Буде нове кіно "Конгрес влад"? Цікаво. А що робити з тим, що ті наприймали? І навіщо створювати щось нове, нереальне, як по Конституції є всі необхідні органи, а якраз цього немає?
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03.06.2021 14:37 Ответить
скоріш за все, Данілова "закинули"...
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03.06.2021 15:59 Ответить
еврейский конгресс будет помощнее площадкой, чем конгресс Броваров.
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03.06.2021 14:57 Ответить
Вообще-то в "Конгрессе местных и региональных властей" как раз Президент является инородным телом, потому что он представляет центральную власть? Или я что-то не понял?
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03.06.2021 17:01 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться... становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон. Как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не вченый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!

©
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03.06.2021 19:28 Ответить
 
 