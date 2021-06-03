Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак
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Конгресс местных и региональных властей Украины станет наибольшей в стране площадкой, где будут рассматриваться и решаться проблемы региональных органов власти.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конгресс – это мощный инструмент решения ключевых проблем в деятельности местного саморегулирования. Мы считаем, что он станет наибольшей площадкой в Украине в ближайшее время для решения насущных проблем и деятельности органов местного самоуправления, их сообществ и ассоциаций", - заявил Ермак.
По словам Ермака, "в скором времени начнет работать президиум Конгресса, который будет возглавлять президент и который будет собираться ежемесячно".
"Ежемесячно позиция и мнения представителей громад от маленьких городов до городов-миллионников будут услышаны и обработаны должностными лицами страны. Ни один из вопросов, который будет подниматься членами обеих палат Конгресса, не останется без внимания ни Конгресса, ни Офиса президента", - заверил он.
Пожалуйста, подождите...
президентская вертикаль, в условиях проходимой децентрализации, не работает...
власти на местах, кагбэ. вне её - горисполкомы, отг и укрупненные районы...
а назначенные президентом главы ода и рда, кагбэ, без коштив на новые проекты, которые растут. как грибы
Чи це як в совку: раз на місяць партійні збори, де заносять "подяку" за поміч, чихвостять тих, хто не заносить і промовляють гарячі промови на актуальну тему, але ті слова аж ніяк не пов'язані з реальністю.
Глава центральной власти принудительно сгоняет местные власти на какой-то псевдо-форму чтобы учить их как им управлять на местах и принимать их нижайшие челобитые
наголосували, зебіли, блін..
"Створюваний Конгрес - це лише консультаційно-дорадчий орган. Раніше була Рада регіонів при Януковичі, при Порошенку була Рада регіонального розвитку, при Зеленському - Конгрес. Але це не може стати альтернативою Асоціації міст з однієї простої причини - в Асоціації міст об'єднання іде знизу і наша організація є аполітичною, об'єднує представників різних партій. Ту політику, яку ми вироблятимемо в Асоціації міст, ми можемо доносити на цей майданчик, для того, щоб президент знав про проблеми і можливі рішення, які ми пропонуємо", - виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. https://censor.net/ru/r3269176
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