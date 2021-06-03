Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Во время пандемии коронавируса ситуация со смертностью от рака ухудшилась. Ежегодно онкология забирает жизни 2,2 миллионов человек, "а во время пандемии ситуация стала еще хуже".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака. - Ред.), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге во время Петербургского международного экономического форума.
Как сообщалось ранее, пандемия нанесла миру грандиозную травму, считают в ВОЗ. Пандемия COVID-19 привела к большей "массовой травме", чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
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https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
У 2015 році від злоякісних або доброякісних новоутворень померло 79 тисяч 530 українців.
Та і на інфографіці схожа інформація.
ПС Чому Ви переконані, що про віруси знають виключно вірусологи? Я по роду своїх занять теж стикався з цією галуззю і теж не так вже і погано розбираюся в ній.
ПС. Я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
За ядерну зброю теж говорящі голови розповідають,але в ній зовсім не розбираються.Яка у вас професія?
ПС Багато такий "хижак", як Ви, наловили спеціалістів з біологічної зброї?
А хто тут мініпулює гарно видно з цього: "Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно так маніпулювати."
03.06.2021 23:53
Відміняли, уроди, операції, огляди, процедури, діаностику ...
У вас кров на руках, скоти.