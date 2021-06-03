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Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ

Во время пандемии коронавируса ситуация со смертностью от рака ухудшилась. Ежегодно онкология забирает жизни 2,2 миллионов человек, "а во время пандемии ситуация стала еще хуже".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака. - Ред.), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге во время Петербургского международного экономического форума.

Как сообщалось ранее, пандемия нанесла миру грандиозную травму, считают в ВОЗ. Пандемия COVID-19 привела к большей "массовой травме", чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

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Топ комментарии
+3
Ну если говорить прямо, то ВОЗ возбуждая, поддерживая и стимулируя всеми силами массовую истерию уже полтора года как всецело способствует нанесению той самой "массовой травмы"
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03.06.2021 14:02
+2
Тобто саме через возовців ситуація погіршилась,бо саме вони давали рекомендації.В нас кожен рік помирає до 80 тисяч від раку.А через 10-20 років цифра буде ще більша.І нікого це не цікавило.
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03.06.2021 14:34
+2
А найбільше то помирають від хвороб систем кровообігу.І це щороку.
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03.06.2021 17:45
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Ну если говорить прямо, то ВОЗ возбуждая, поддерживая и стимулируя всеми силами массовую истерию уже полтора года как всецело способствует нанесению той самой "массовой травмы"
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03.06.2021 14:02 Ответить
Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3085
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03.06.2021 14:02 Ответить
***** блудословная! Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5046
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03.06.2021 14:09 Ответить
2.2 млн смертей от рака - ложь ибо большая половина Земли - страны и республики где учет не ведётся! Умножай на 15 эту цифрк...
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03.06.2021 14:08 Ответить
Помня то ,что было с мамой -нам помогали буквально все,одна мама ребенка ,даже не называясь ,10000 передала,то я до слез сочувствую больным людям при зекретине...
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03.06.2021 14:09 Ответить
Тобто саме через возовців ситуація погіршилась,бо саме вони давали рекомендації.В нас кожен рік помирає до 80 тисяч від раку.А через 10-20 років цифра буде ще більша.І нікого це не цікавило.
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03.06.2021 14:34 Ответить
Померли в 2019-му від онкологічних захворювань 61 тисяча 289 осіб. Це становить 168 чоловік на день.
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03.06.2021 17:03 Ответить
Я мав на увазі ось цю статистику:

https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
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03.06.2021 17:44 Ответить
Там статистичний підхід інший.
У 2015 році від злоякісних або доброякісних новоутворень померло 79 тисяч 530 українців.

Та і на інфографіці схожа інформація.
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03.06.2021 17:51 Ответить
І що це міняє? Навіть якщо і менше помирає.Хоча,мені здається,що статистика занижена.Бо знайомих багато померло від онкології.Навіть близькі родичі.
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03.06.2021 20:23 Ответить
Це пояснює розбіжність в даних. До речі, в 2020 в Україні померло від злоякісних новоутворень на 11,9% менше людей, ніж в 2019.
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03.06.2021 21:00 Ответить
Антип61 Від раку буде більше помирати.Це у світі підрахували.
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03.06.2021 21:40 Ответить
Де буде менше помирати? В Україні? В усьому світі? В Європі чи в Конго? Посилання на публікацію про ті підрахунки є?
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03.06.2021 22:58 Ответить
А найбільше то помирають від хвороб систем кровообігу.І це щороку.
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03.06.2021 17:45 Ответить
Серцево-судинна система немаленька і хвороб та розладів у неї теж немало. Але що важливо - ці хвороби та розлади незаразні (якщо не рахувати ускладнення від грипу або того ж самого ковіду. Людина, що перенесла ковід, може через деякий час померти від тромбозу, спричиненого ним. В статистику піде, як смерть від серцево-судинних захворювань.)
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03.06.2021 21:24 Ответить
А ви звідки знаєте,від чого помирає? Вакцини також тромбоз спричинюють.З цим вірусом суцільні маніпуляції.Я не раз спілкувався з працівниками лікарень.Вони самі не знають.І працівники лікарень чомусь не хочуть колотися.Я вже вас колись запитував,чи ви вірусолог і чи у вас є близькі родичі і знайомі вірусологи,то ви казали що ні.Не імунологи,а саме вірусологи і спеціалісти по біологічній зброї.
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03.06.2021 21:39 Ответить
"Вакцини також тромбоз спричинюють..." Від тромбозів помирає немало людей. Висновок, що вони спричиняють тромбоз можна зробити порівнявши подвійним сліпим методом смертність від тромбозів у групи вакцинованих і такій же групі, що одержали плацебо. Такі дослідження проводили?

ПС Чому Ви переконані, що про віруси знають виключно вірусологи? Я по роду своїх занять теж стикався з цією галуззю і теж не так вже і погано розбираюся в ній.
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03.06.2021 23:07 Ответить
Тому що тут не можуть бути спеціалісти широкого профілю.Ви і за вакцини знаєте все.Що ж у вас за така професія?
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03.06.2021 23:11 Ответить
Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно мак маніпулювати.
ПС. Я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
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03.06.2021 23:53 Ответить
Ну ви постійно пишете за вакцини.І так кажете,ніби ви їх розробляєте.І що це таке,непогано розбираюся?Ви або спеціаліст,або ні.
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04.06.2021 00:15 Ответить
Чорно-біле сприйняття світу далеко не завжди єдино вірне. Є спеціалісти, які з заплющеними очима розберуть і зберуть двигун внутрішнього згоряння і при цьому можуть не знати, що таке цикл Отто. Так і серед вірусологів є різні спеціалісти. От, наприклад, хімік, що розробляє противірусні препарати, має розбиратися в тонкощах реплікації вірусів? Так, повинен. Він вірусолог? Ні. Але певні питання реплікації він може знати краще за багатьох вірусологів.
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04.06.2021 01:01 Ответить
Антип61 Так хімік,це не вірусолог.І тим більше не спеціаліст по біологічній зброї.Це те саме.що і ядерна зброя.Там працюють люди з вузькою спеціалізацією.А не ті.що на атомних станціях.Я мав на увазі саме таких,але які займаються вірусами і біологічною зброєю.

За ядерну зброю теж говорящі голови розповідають,але в ній зовсім не розбираються.Яка у вас професія?
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04.06.2021 01:42 Ответить
Ви читати вмієте? То прочитайте ще раз - я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
ПС Багато такий "хижак", як Ви, наловили спеціалістів з біологічної зброї?
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04.06.2021 06:45 Ответить
Ну просто по роботі,я вас не вичислю. Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9194Значить ви просто троль.
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04.06.2021 10:34 Ответить
Бідолаха, і чим же я тебе затролив? Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6305
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04.06.2021 11:05 Ответить
Тролі не обов'язково когось затролюють.А просто брешуть,маніпулюють і не кажуть правди.
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04.06.2021 11:19 Ответить
Яку інформацію, що я надав, Ви вважаєте брехливою? На основі яких аргументів Ви це стверджуєте?
А хто тут мініпулює гарно видно з цього: "Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно так маніпулювати."
03.06.2021 23:53
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04.06.2021 12:11 Ответить
Який сенс до мене писати? Я вам задав питання.Яка у вас професія? Ви не кажете.Тоді взагалі не пишіть.Бо це ні до чого не призведе.
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04.06.2021 12:19 Ответить
Тобто довести свої звинувачення Ви не можете. Тоді зрозуміло, хто тут троль.
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04.06.2021 12:24 Ответить
Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5849
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04.06.2021 12:28 Ответить
Ця шаражка - вбивці онкохворих (і не лише) разом з рештою "борців".
Відміняли, уроди, операції, огляди, процедури, діаностику ...
У вас кров на руках, скоти.
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03.06.2021 19:24 Ответить
*діагностику
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03.06.2021 19:25 Ответить
Хто, по Вашому має відповісти за те, що в 2020 в Україні померло від злоякісних новоутворень на 11,9% менше людей, ніж в 2019? Яке покарання за це пропонуєте?
Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9011
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04.06.2021 00:07 Ответить
 
 