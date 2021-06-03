Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев

По словам Гетманцева, это абсолютный исторический антирекорд Украины.

2 июня состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во время которого его глава Данил Гетманцев сообщил, что, по данным компании "Kantar Украина", в этом году потери госбюджета от нелегального рынка табачных изделий увеличились до 11,8 млрд грн в год, а доля "черного рынка" выросла до 12,8%.

"Даже во времена Януковича доля нелегально рынке была меньше 10%", - заявил он.

Проект "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" компании "Kantar Украина", реализуемый по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий, входящих в ТОП-10 налогоплательщиков в Украине, свидетельствует, что в феврале 2021 с учетом нелегальной продукции подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг 12,8%.

"Этот рост обусловлен преимущественно ростом - до 6,9% - уровня продукции маркированной Duty Free или для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Продолжает расти доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли. В феврале 65% нелегальной продукции распространялось через магазины и киоски", - сообщили в компании.

Так, по результатам акта проверки деятельности компании беспошлинной торговли PJ Ukraine было обнаружено фиктивную продажу более 25 млн блоков сигарет.

"Это ужасная ситуация. Никто этого не замечает, но общество все видит. И мы знаем, что до сих пор работает завод в Желтых Водах, который производит контрафакт, мы знаем, что такие сигареты продаются "в черную", - добавил Гетманцев.

По его словам, нелегальные сигареты сегодня - контрабандные и поддельные - легко можно купить везде, они доступны из-за низкой цены, ниже минимального налогового обязательства. Более того, председатель комитета ВР утверждает, что даже из открытого реестра лицензий на производство, оптовую торговлю табаком и оптовые склады на хранение можно увидеть, где идет производство нелегальной продукции: "Если сопоставить эти склады с оборудованием, имеющимся у этих компаний, то можно увидеть, что в одних предприятий есть оборудование, но нет лицензии, а в других наоборот".

"С целью противодействия нелегальному производству и обороту табачных изделий в августе 2017 правительством была одобрена Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Во исполнение этой Стратегии Кабинетом министров 29 января 2020 было разработано и принято распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Знаете, сколько пунктов выполнено? Ни одного", - отметил Гетманцев.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №5420 о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в особо крупных размерах. Как известно, такая ответственность действовала в Украине до 2011 года, пока во времена президента Виктора Януковича контрабанда стала считаться административным правонарушением.