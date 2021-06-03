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Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев

По словам Гетманцева, это абсолютный исторический антирекорд Украины.

2 июня состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во время которого его глава Данил Гетманцев сообщил, что, по данным компании "Kantar Украина", в этом году потери госбюджета от нелегального рынка табачных изделий увеличились до 11,8 млрд грн в год, а доля "черного рынка" выросла до 12,8%.

"Даже во времена Януковича доля нелегально рынке была меньше 10%", - заявил он.

Проект "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" компании "Kantar Украина", реализуемый по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий, входящих в ТОП-10 налогоплательщиков в Украине, свидетельствует, что в феврале 2021 с учетом нелегальной продукции подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг 12,8%.

Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев 01

"Этот рост обусловлен преимущественно ростом - до 6,9% - уровня продукции маркированной Duty Free или для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Продолжает расти доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли. В феврале 65% нелегальной продукции распространялось через магазины и киоски", - сообщили в компании.

Так, по результатам акта проверки деятельности компании беспошлинной торговли PJ Ukraine было обнаружено фиктивную продажу более 25 млн блоков сигарет.

"Это ужасная ситуация. Никто этого не замечает, но общество все видит. И мы знаем, что до сих пор работает завод в Желтых Водах, который производит контрафакт, мы знаем, что такие сигареты продаются "в черную", - добавил Гетманцев.

По его словам, нелегальные сигареты сегодня - контрабандные и поддельные - легко можно купить везде, они доступны из-за низкой цены, ниже минимального налогового обязательства. Более того, председатель комитета ВР утверждает, что даже из открытого реестра лицензий на производство, оптовую торговлю табаком и оптовые склады на хранение можно увидеть, где идет производство нелегальной продукции: "Если сопоставить эти склады с оборудованием, имеющимся у этих компаний, то можно увидеть, что в одних предприятий есть оборудование, но нет лицензии, а в других наоборот".

"С целью противодействия нелегальному производству и обороту табачных изделий в августе 2017 правительством была одобрена Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Во исполнение этой Стратегии Кабинетом министров 29 января 2020 было разработано и принято распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Знаете, сколько пунктов выполнено? Ни одного", - отметил Гетманцев.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №5420 о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в особо крупных размерах. Как известно, такая ответственность действовала в Украине до 2011 года, пока во времена президента Виктора Януковича контрабанда стала считаться административным правонарушением.
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Топ комментарии
+18
Если налоги превышают разумные пределы их просто перестают платить.
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03.06.2021 14:09
+16
Вот я курю, много курю и не считаю возможным платить за пачку легальных сигарет баснословные деньги только потому что какому-то чиновнику очень хочется пополнить бюджет за мой счет, прикрываясь фальшивой заботой об общественном здоровье, это мораль торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:19
+14
При столь враждебном к себе отношении, я как курящий имею моральное право относится к вашим привычкам таким же образом, мне, например, может очень не нравиться что вы едите рыбу.
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03.06.2021 14:24
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А от легального? Начиная от "перекуров" вместо работы, заканчивая вредом для здоровья курильщиков и тех, кто пассивно в этом участвует?
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03.06.2021 14:07 Ответить
А что вы предлагаете? Вырывать курильщикам ноздри?
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03.06.2021 14:12 Ответить
Можно было б предложить вставить им мозги, но ваш вариант более реальный.
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03.06.2021 14:13 Ответить
При столь враждебном к себе отношении, я как курящий имею моральное право относится к вашим привычкам таким же образом, мне, например, может очень не нравиться что вы едите рыбу.
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03.06.2021 14:24 Ответить
Своим курением, которое вторгается в личное пространство других людей, вы нарушаете как минимум две статьи Крнституции Украины.
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03.06.2021 14:28 Ответить
на вас кто-то набрасывается с сигаретой? не подходите близко.
на трансформаторной будке написано "не влезай убьёт" - это ваши конституционные права не нарушает?
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03.06.2021 14:32 Ответить
Сначала почитайте Конституцию Украины, потом поговорим.
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03.06.2021 14:34 Ответить
Вы Конституцию читаете выборочно.Только то,что Вас устраивает.
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03.06.2021 15:29 Ответить
Что плохого, что меня устраивает Конституция Украины? Но вот мы наблюдаем двух пациентов, которых она не устраивает.
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03.06.2021 15:39 Ответить
Так если все бросят курить, с кого налоги стричь тогда будут? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7693
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03.06.2021 15:50 Ответить
Это конечно - наркозависимых обирать, безусловно, легче. Сами несут.
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03.06.2021 15:56 Ответить
Если налоги превышают разумные пределы их просто перестают платить.
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03.06.2021 14:09 Ответить
А если курение превышает разумные пределы, курильщик тупо дохнет.
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03.06.2021 14:12 Ответить
Вот я курю, много курю и не считаю возможным платить за пачку легальных сигарет баснословные деньги только потому что какому-то чиновнику очень хочется пополнить бюджет за мой счет, прикрываясь фальшивой заботой об общественном здоровье, это мораль торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:19 Ответить
Вот я не курю, много не курю, и не считаю возможным платить за пачку любых сигарет любые деньги. Сигареты - это бизнес торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:22 Ответить
Это ваше право, почему вы оспариваете мои права?
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03.06.2021 14:26 Ответить
Ваши права в части вашего табакокурения ограничиваются Конституцией Украины.
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03.06.2021 14:30 Ответить
Хотел бы услышать какой статьёй Конституции? В Украине курение не запрещено законом.
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03.06.2021 14:32 Ответить
Статьи 23 и 41.
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03.06.2021 14:33 Ответить
ну и при чём тут право собственности (ст.41)?
ст.23
"Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості."
???
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03.06.2021 14:39 Ответить
Не право собственности, а права и свободы, которые ты нарушаешь, вторгаясь своим табакокурением. См. статью 43 - эти статьи используются вместе.
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03.06.2021 14:40 Ответить
куда я вторгаюсь? если ты прыгнул на рельсы и тебя сбил поезд - виноват машинист или работник АЭС, который напругу поезду дал? или шахтёр, который уголь для ТЭС наковырял с той же целью?
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03.06.2021 14:47 Ответить
Если ты добровольно отравляешь свой организм - это твоё личное дело. Если ты вместе с этим отравляешь организмы других людей - этим ты нарушаешь Конституцию Украины.
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03.06.2021 14:50 Ответить
ещё раз говорю - не нравится, если видишь, что кто-то курит - обойди. он же не курит под табличкой "курение запрещено". какие твои права он нарушает? ходить там, где тебе захочется? с таким успехом ты и гадить можешь где тебе захочется.
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03.06.2021 14:53 Ответить
Вот тебе пример, чтоб совсем понятно. Если ты ср@шь себе в штаны - это твоё личное дело. Если ты выгребаешь своё д@рьмо из своих штанов и размазываешь его по себе, по стенам своей квартиры - твоё личное дело. НО!!! До тех пор, пока это происходит в пределах твоей квартиры. Если твоё д@рьмо протечет в соседние квартиры, ты нарушаешь Конституцию и целый ряд законов. С табакокуреним ровно такая же история.
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03.06.2021 14:57 Ответить
хм... какие забавные у тебя ролевые игры...
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03.06.2021 14:58 Ответить
Это ж ты куришь кизяки с мочевиной. Или ты думаешь, что в твоих сигаретах табак? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3941
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03.06.2021 15:00 Ответить
в моих табак. заказной. импортный. я его сам забиваю в гильзы.
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03.06.2021 15:02 Ответить
Да-да. А ещё у тебя Майбах на четырёх колёсах Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1470
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03.06.2021 15:04 Ответить
табак для сигарет и гильзы
гугль рулит
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03.06.2021 15:06 Ответить
Да-да Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1252
Майбах
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03.06.2021 15:22 Ответить
Табак это обычная с/г культура, которую без проблем можно выращивать тысячами тонн. Себестоимость пачки 3-5 грн.
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03.06.2021 19:06 Ответить
Да. А никотин - это вещество, при употреблении которого на регулярной основе, происходит возникновение зависимости, как от любого другого наркотика.
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03.06.2021 19:08 Ответить
а как быть с выбросами СО2 в атмосферу от автомобилей? это ж каждый автомобилист нарушает твои конституционные права отравляя твой бесценный организьм.
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03.06.2021 14:56 Ответить
Выбросы СО2 автомобилями строго регламентированы и, если они нарушают установленные ограничения, это наказуемо.
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03.06.2021 14:58 Ответить
и чем эти ограничения отличаются от ограничений, установленных для табакокурения? будто кто-то курит рядом с тобой в маршрутном такси или в очереди в супермаркете...
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03.06.2021 15:01 Ответить
Вот в маршрутном такси и в очереди в супермаркете ты не куришь именно потому, что есть в т.ч. и статьи Конституции, которые запрещено нарушать.
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03.06.2021 15:03 Ответить
так ты ж тут башкой о бетон бьёшься, что курение в принципе нарушает твои права и Конституцию.
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03.06.2021 15:09 Ответить
Это как раз ты боишься курить в маркетах и маршрутках в виду ограничений Конституции.
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03.06.2021 15:20 Ответить
Он воспитан не курить маркетах и маршрутках.А вот Ваше воспитанеи хромает.
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03.06.2021 15:34 Ответить
Моё воспитание не нарушает конституционных прав и свобод других граждан, в отличие от его желания игнорировать эти самые конституционные права и свободы других граждан.
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03.06.2021 15:37 Ответить
где ты заметил моё желание нарушать твои права? это ты мои права нарушить хочешь, запрещая мне то, что не запрещено Конституцией.
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03.06.2021 15:58 Ответить
Как раз я восполнил твой пробел в образовании, в части твоих вредных для здоровья и кошелька привычек.
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03.06.2021 16:01 Ответить
Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.
Статья 41.Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом.Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности.Право частной собственности нерушимо.Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.Использование собственности не может наносить вред правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуациюи природные качества земли.
О курении здесь ни одного слова!
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03.06.2021 14:40 Ответить
Курением ты нарушаешь эти статьи. Их можно нарушить различными способами, и курение далеко не первый и совсем не последний способ.
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03.06.2021 14:41 Ответить
Мы с вами не пили на брудершафт, поэтому перестаньте мне тыкать и покажите хоть одно решение суда которым бы устанавливалось что курение нарушает Конституцию.
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03.06.2021 14:46 Ответить
Ты пытаешься манипулировать и изворачиваться. Не курение само по себе, а курение, которым ты вторгаешься в личное пространство других граждан. Более того, курение в Украине ограничено множеством законов и правил, которые ты, наверняка тоже не читал и о которых не знаешь.
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03.06.2021 14:48 Ответить
Нет смысла доказывать хаму что он хам, а невежде говорить о законах, честь имею.
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03.06.2021 15:04 Ответить
Хорошо. Я не буду тебе ничего доказывать и говорить о законах.
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03.06.2021 15:05 Ответить
Вот и молодец, иди книжку о вреде курения почитай.
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03.06.2021 15:11 Ответить
Тебе книжку читать - только портить.
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03.06.2021 15:18 Ответить
Не звертайте уваги, пане. В нього подвійні стандарти: те, що в правах обмежили курців, його ані трохи не хвилює, а от те, що його права зачепили - йой як хвилює...
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03.06.2021 15:13 Ответить
попробуйте ещё не есть и не пить. всё, что вы запихиваете внутрь себя - это бизнес торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:28 Ответить
Обоснуйте.
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03.06.2021 14:30 Ответить
я, случайно, не нарушаю конституционные права вегетарианцев, когда ем мясо?
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03.06.2021 14:35 Ответить
Это типа обоснование? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7382
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03.06.2021 14:42 Ответить
а в чём разница?
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03.06.2021 14:45 Ответить
Какая разница может быть в обосновании? Обоснование может быть, и может не быть. У тебя пока его нет.
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03.06.2021 14:46 Ответить
выше.
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03.06.2021 14:50 Ответить
Нет обоснования и выше.
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03.06.2021 14:51 Ответить
Не останавливайтесь в повышении акциза Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3285 .Поднимайте планку теневого рынка ещё выше Дураку понятно что чем выше стоимость сигарет тем больше на чёрном рынке .Одни депутаты этого не понимают. Так же и с алкоголем.
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03.06.2021 14:11 Ответить
всё они понимают, просто у Зеленского глубокие карманы
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03.06.2021 14:13 Ответить
Есть одно место, где нет карманов. потерпевшему вiслюку давно туда пора...
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03.06.2021 14:15 Ответить
спасибо Гетьманцеву и Зеленскому за это,
по сути так в любой отрасли,
зекоМАНДА быстро освоилась и села на потоки
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03.06.2021 14:11 Ответить
Долг Украины за премьерства Шмыгаля вырос на полтриллиона.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн ($18,7) до 2 552,9 млрд грн. Отношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8% в то время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.
Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5507
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03.06.2021 14:26 Ответить
Почему наш Гетьманцев считает "потери" и "расходы", а не поступления, доходы и инвестиции, кто нибудь в курсе?
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03.06.2021 14:12 Ответить
потому, что эти потери есть прибыль его шоблы
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03.06.2021 14:14 Ответить
дебилы повышение налог приводит к уменьшению легальных поступлений - даже штаты не смогли преодолеть коррупцию во время сухого закона - зачем даете криминалу так обогощаться?
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03.06.2021 14:14 Ответить
с приходом зеленых мародеров к власти, увеличился нелегальный рынок. Какое ужастное совпадение!
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03.06.2021 14:14 Ответить
Нужно еще поднять акциз, хуже не будет Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8852
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03.06.2021 14:14 Ответить
Потужно! Это ваш очередной успех, зебилы! Вы этого хотели!
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03.06.2021 14:18 Ответить
побольше налогов, акцизов разных, тарифов эуропэйских нищему нариду и все сразу наладится и прояснится
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03.06.2021 14:21 Ответить
Затраты на борьбу с контрафактом превысили доходы от акциза. Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3388
Может пора снизить акциз?
Или поднять зарплаты, что бы могли покупать сигареты по 10$.
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03.06.2021 14:22 Ответить
давно перешел на местньій табачок. не хуже голландского мак барен. есть яблочньій и с черносливом. скуриваю в месяц на цельіх 60 грн)
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03.06.2021 14:23 Ответить
Поэтому что нужно сделать? Прааально! Повысить акциз!
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03.06.2021 14:23 Ответить
Хорошо-то как. Теперь, покупая сигареты, зебилы 73% будут благодарить своего кумира!
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03.06.2021 14:24 Ответить
И это не предел.Я подниму ещё налоги и уже в следующем квартале, ущерб составит 22 лярда.Мы полностью загоним табак в тень!Так нас учил Пахло в Трускавце
Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7446 Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8420
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03.06.2021 14:31 Ответить
Ну это стандартная реакция рынка, вы подняли налоги, бизнес ушел в тень! Вы кого хотите наэпать? мы вас двести раз наэпем Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6394 Сейчас бенза взлетит, и как всегда появятся канистры на каждом повороте с ценой ниже чем везде.. не уж то ничему не учит прошлое!? и так будет всегда, как только государство будет совать свое рыло в бизнес, ценообразование! Государство, научитесь зарабатывать в реальном секторе экономики, а на налогах , их сборе, далеко государству не уехать!
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03.06.2021 14:38 Ответить
Не шмаркля ли освободила от млрд штрафа АМКУ табачного теневого короля?
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03.06.2021 14:47 Ответить
байден прийде на відкриття газопроаоду і поцілує ***** в губки
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03.06.2021 14:54 Ответить
сделайте нормальный акциз и рынок выйдет из тени. Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7425
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03.06.2021 15:25 Ответить
А вы, придурки зелёные, продолжайте каждый месяц акцизы повышать, так и до 50% в тени скоро доберемся.
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03.06.2021 16:58 Ответить
А ты подсчитай сколько потерял потребитель и бизнес от безумного повышения цен и акцизов и почему львиная доля барышей осела в кармане криминальной мрази кауфманьчика крышуемого подонком под куполом и в оп.
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03.06.2021 17:20 Ответить
Помимо всего прочего вроде как в Украине есть ОДИН покупатель оптом у ВСЕХ табачных фабрик. Остальные для розницы покупают у него.
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03.06.2021 17:55 Ответить
Хто багато хоче той не мае нічого, другими словами жадність порождае бідність . бідність порождае жадність Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 925
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03.06.2021 18:01 Ответить
После совместного обеда зеленского с кауфманом (владельцем "Теддис")в Одессе в ресторане "Рыба" :Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда.
Так выглядит борьба с олигархами у зеленского на самом деле)))
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04.06.2021 00:16 Ответить
 
 