Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак

Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", - сказал он.

Новак добавил, что осталось построить около 100 км газопровода.

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