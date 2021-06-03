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Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", - сказал он.
Новак добавил, что осталось построить около 100 км газопровода.
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+7 Рома Маестро
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Скоро туда и Меркель подтянут танцевать...
Нужно срочно закладывать строительство подводной лодки.
Хотя бы маленькой.
И расстрелять это СП-2 торпедками. Ну достроят же твари!
Кроме как ехать в Кремль и договариваться ничего не приходит в голову. От Украины ничего не зависит, хоть Порошенко был бы, хоть кто.
У водах Фінляндії і Данії побудували практично за останні 1,5 роки. У водах РФ побудована раніше. У водах Німеччини будують зараз.
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Garry
Передайте безпяти мінут всенародному президенту і нев*@бенному фахівцю Зеркаль шо вона тупе піздіще.Твіт про К.Волкера зношу і прошу вибачення..
Очень весемая делегация а инфы ноль( странно это как- то)
Это говорит глава государства???
Т.е. по мнению Зелебобы Россия должна содержать армию Украины
Оригинальный пассаж - страна "агрессор" должна содержать армию оппонента (они чего там курят, интересно?)
При этом готов уже отдать земли Украины (но больше ничего не осталось) в обмен на непонятные плюшки (думаю украинцев об этом тоже никто не спрашивал, несмотря на заверении о проведении референдума)
а вообще да это ж Зелибоба еврейскую хуцпу включил.А вообще охренеть не встать,"агрессор"должен содержать войска,которые типа против него воюют.А чё уж там,надо было сразу потребовать,чтобы Россия поставляла материально-технические средства укровоякам,а то им с Россией воевать нечем.
Интересно, коломойский теперь понимает, какого чмыря он продвинул на пост президента *незалэжной*?
Даже ющ с порохом так не унижались.
я считаю что это газово-корупционное кубло надо разогнать. Понаделали разных министерств, предприятий, сидят бабки пилят. **** украинцам от этого транзита? Нафтогаз себе миллИардные премии выписывает, а простым людям никто премии не выписывает. Армию им не будет чем содержать? Меньше воруйте, больше стройте, развивайте инфрастуктуру, промышленность, медицину. Сидят ***** сиднем, вокруг этой трубы, уже 30 лет, лопатой не отгонишь. Живут же страны без транзита и не умирают
Володя тупо марионетка.
Так что все телодвижения и жалобы и просьбы - идут от коломойши.
Зеленский для всех дурак, а этот мутит своё.
Очень умный и прожженный гад.
Думаю, володя уже сам жалеет, что в этот блудняк ввязался. Окажется крайним. Грохнут и на путина спихнут, как обычно. А ликвидация главы государства есть повод для официального объявления войны.
Так что все просьбы о вступление в НАТО есть именно та жопа, которая, в случае грохнутого зеленского приведет к реальной войне.