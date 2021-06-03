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Новости Политика Украины
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судья (2576) Шабунин (464) Высший совет правосудия (544) Костин (121)

"Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вместо того, чтобы решать проблемы судебной власти, "Слуги Народа" из парламентского комитета по правовой политике, возглавляемого Андреем Костиным, продолжают их создавать.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера комитет правовой политики (Костина) не рассмотрел законопроект президента № 5369 о ликвидации зашкваренного ОАСК. Зато "Слуги" в комитете дружно проголосовали за разрешение зашкваренному ВСП (который покрывает ОАСК и других негодяев) назначать судьями аутсайдеров предыдущих отборов. Речь идет о законопроекте № 4229, который позволяет ВСП провести "конкурс" для кандидатов в судьи, которые сдавали экзамен 5 лет назад и провалили квалификационный экзамен!", - пишет он.

По словам Шабунина, в законопроекте ко второму чтению появилась маленькая редакционная правочка - уточнили, что речь идет лишь о 70 кандидатах, которых в 2016 году по неизвестным причинам не назначили. Авторы заявляют, что цель законопроекта - справедливость именно для этих неквалифицированных 70 кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин

"Почему депутаты решили, что эти 70 неквалифицированных кандидатов важнее:

- сотен других, которые НЕ провалили квалификационный экзамен;

- 2000 вакантных судейских должностей (которые провисают из-за отсутствия ВККС и зашкваренного ВСП);

- миллионов украинцев (которые не получают справедливости в судах)", - задается вопросом глава ЦПК.

"И напоследок очередная прекрасная история из жизни фауны ВСУ. Там отказались увольнять судью Булавину из Луганска, которая после оккупации осталась и работает главой "совета судей и судьей верховного суда" так называемой "ЛНР". Вместо позорного увольнения ее отправили в почетную отставку со ВСЕМИ выплатами и пенсией. Давайте еще раз. Зашкварнный ВСП подарил судьи "верховного суда ЛНР" сотни тысяч гривен наших налогов (ежегодно!)", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Чему удивляться - этому шапито во главе с идиотом оманским нужно выполнить 2 задачи: набить карманы (чтобы внукам хватило) и развалить страну для пуйла, пока все идет по их плану
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03.06.2021 15:52
+7
Як це чому лузери важливіші? Бо з них виходять зелені прокурори бенЯдіктові.
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03.06.2021 15:57
+5
Теперь осталось только Януковича своим председателем избрать, а дальше все как по маслу пойдет.
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03.06.2021 15:56
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Теперь осталось только Януковича своим председателем избрать, а дальше все как по маслу пойдет.
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03.06.2021 15:56 Ответить
Чему удивляться - этому шапито во главе с идиотом оманским нужно выполнить 2 задачи: набить карманы (чтобы внукам хватило) и развалить страну для пуйла, пока все идет по их плану
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03.06.2021 15:52 Ответить
Шабунин - яркий пример того, как бороться с коррупцией.
Человеку нужно платить, чтобы он болтал и больше ничего не делал, в том числе и не занимался коррупцией.
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03.06.2021 15:53 Ответить
Чта, абыдна, да?
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03.06.2021 15:57 Ответить
Нет.
Противно. Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6923
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03.06.2021 15:59 Ответить
Боритесь лучше. Никто ж не мешает. Хату правда спалить могут. За перевыполнение плана.
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03.06.2021 19:54 Ответить
то, что шабунина не любят всякие шмоньки проплаченные - огромный показатель
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03.06.2021 16:00 Ответить
А у него есть какие-то полномочия? Выявляет и публично озвучивает зашквары власти, о которых никто иначе и не узнал никогда, и на том спасибо.
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03.06.2021 18:12 Ответить
Откуда у него зашквары о которых никто не знает? "Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2392
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03.06.2021 18:46 Ответить
Оттуда, что ему не лень потратить время, разбираться в возне этих опарышей, а потом обращать внимание на суть и результате этой возни. Много кто, например, об этих 70-ти одобренных зелеными клоунами говно-судьях написал, кроме Шабунина?
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03.06.2021 19:16 Ответить
Что такое аутсайдер с точки зрения Шабунина?
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03.06.2021 15:54 Ответить
Новина!!!!!!!!!
Справи нема кому розглядати...
В багатьох районних судах розгляд рядових справ на кшталт встановленя факту, розлучення, стягненння аліментів за півіроку призначають...
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03.06.2021 15:57 Ответить
Як це чому лузери важливіші? Бо з них виходять зелені прокурори бенЯдіктові.
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03.06.2021 15:57 Ответить
бо будуть робити все, що клоуну заманется. з почуття вдячності
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03.06.2021 16:01 Ответить
Боюсь навіть подумати, звідкіля виходять генпрокурори без фахової освіти!!!
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03.06.2021 16:05 Ответить
НІТ- тобі за цей пост не заплотять-затовсто.
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03.06.2021 16:12 Ответить
Ваша думка дуже важлива для нас! Продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться.
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03.06.2021 16:18 Ответить
Ціна любові до 95 кварталу

Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9752
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03.06.2021 16:09 Ответить
Ціна виборів "вадінтур"!

"Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9858
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03.06.2021 16:26 Ответить
Шабунин даже такие мелочи за шмарклей замечает. Это хорошо! Через 2-3 года вернёмся к этому вопросу.
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03.06.2021 16:19 Ответить
Вы сделали это вместе шабуня...вы же теперь все презЕденты..не так ли???
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03.06.2021 16:19 Ответить
от же цей корумпований барига порошенко. ой та то ж при порошенко їх відшили, хоча какая разніца, хоть паржом.
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03.06.2021 16:31 Ответить
 
 