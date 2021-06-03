"Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вместо того, чтобы решать проблемы судебной власти, "Слуги Народа" из парламентского комитета по правовой политике, возглавляемого Андреем Костиным, продолжают их создавать.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера комитет правовой политики (Костина) не рассмотрел законопроект президента № 5369 о ликвидации зашкваренного ОАСК. Зато "Слуги" в комитете дружно проголосовали за разрешение зашкваренному ВСП (который покрывает ОАСК и других негодяев) назначать судьями аутсайдеров предыдущих отборов. Речь идет о законопроекте № 4229, который позволяет ВСП провести "конкурс" для кандидатов в судьи, которые сдавали экзамен 5 лет назад и провалили квалификационный экзамен!", - пишет он.
По словам Шабунина, в законопроекте ко второму чтению появилась маленькая редакционная правочка - уточнили, что речь идет лишь о 70 кандидатах, которых в 2016 году по неизвестным причинам не назначили. Авторы заявляют, что цель законопроекта - справедливость именно для этих неквалифицированных 70 кандидатов.
"Почему депутаты решили, что эти 70 неквалифицированных кандидатов важнее:
- сотен других, которые НЕ провалили квалификационный экзамен;
- 2000 вакантных судейских должностей (которые провисают из-за отсутствия ВККС и зашкваренного ВСП);
- миллионов украинцев (которые не получают справедливости в судах)", - задается вопросом глава ЦПК.
"И напоследок очередная прекрасная история из жизни фауны ВСУ. Там отказались увольнять судью Булавину из Луганска, которая после оккупации осталась и работает главой "совета судей и судьей верховного суда" так называемой "ЛНР". Вместо позорного увольнения ее отправили в почетную отставку со ВСЕМИ выплатами и пенсией. Давайте еще раз. Зашкварнный ВСП подарил судьи "верховного суда ЛНР" сотни тысяч гривен наших налогов (ежегодно!)", - подытожил он.
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