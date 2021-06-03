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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

СВР России и КГБ Беларуси договорились

В Витебске 3 июня состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, руководители спецслужб договорились "совместно бороться с деструктивной деятельностью Запада против Союзного государства".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", - сообщается в четверг на сайте КГБ.

В сообщении КГБ также сказано, что "руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

"На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении.

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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 9062
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03.06.2021 14:19
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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 9062
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03.06.2021 14:19 Ответить
Все стало на свои места. Белорусская ССр наконец-то определилась с вектором. Поздравляю бульбашей! СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 2041
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03.06.2021 14:19 Ответить
Тю, да тот вектор уже давно вполне определён.
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03.06.2021 14:32 Ответить
Она с этого вектора никогда и не спрыгивала, кроме короткой каденции Шушкевича.
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03.06.2021 14:21 Ответить
А захід все намагається вмилостовити фєдєрастів...
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и 40 лет не прошло - опять на те же грабли, результат будет, тот же
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03.06.2021 14:34 Ответить
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