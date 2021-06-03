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Новости Общество
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Киев (24534) строительство (1948) ГАСИ (103)

"Наши дома держат в заложниках", - инвесторы новостройки на Виноградаре требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГП "Пуща-Водица" требует признать недействительными договоры по строительству ряда жилищных комплексов. Часть домов уже построена, но их не вводят в эксплуатацию.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали инвесторами ЖК "Варшавский Плюс", которые отказались заложниками ситуации.

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В последние недели вокруг киевского девелопера "Stolitsa Group" ходят разные слухи об их конфликте с государством. Напомним, Фонд госимущества, под чьим управлением находится ГП "Пуща Водица", обвиняет девелопера в подписании еще в 2011 году невыгодных инвестиционных договоров с госпредприятием по застройке их земель на Виноградаре. В свою очередь, предприятие, будучи также заказчиком строительства ЖК "Варшавский", ЖК "Варшавский Плюс", ЖК "Варшавский-2" - обращается в суд с требованием признать все предыдущие инвестиционные договоры недействительными.

Первыми последствия конфликта ощутили на себе рядовые граждане - инвесторы ЖК "Варшавский Плюс", ведь даты ввода в эксплуатацию первой очереди нового ЖК на Виноградаре совпали с началом проверок со стороны государства.

По словам инвесторов, первые три дома ЖК "Варшавский Плюс" были готовы к вводу в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года, так как это и было запланировано и задокументировано в договорах с инвесторами. За комментариями они обратились к девелоперу проекта "Stolitsa Group" и получили совсем неожиданный для себя ответ: "У нас все готово, но заказчик строительства ГП "Пуща Водица" отказывается подписывать необходимые документы для дальнейшей подачи их в ГАСК, то есть уклоняется от своих обязательств заказчика строительства и фактически блокирует ввода домов в эксплуатацию".

Наши дома держат в заложниках, - инвесторы новостройки на Виноградаре требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию 01

Cобрание инвесторов ЖК "Варшавский Плюс".

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"Мы ждали ключи от своей квартиры в марте, планировали ремонт, уже забронировали ремонтную бригаду. Когда обратились к застройщику с вопросом, в чем причина задержки и когда мы наконец получим ключи, - были шокированы ответом. Застройщик заверил нас, что пытается урегулировать ситуацию, что переговорный процесс с ГП "Пуща Водица" продолжается. Но когда мы узнали, что среди переговорного процесса заказчик нашего строительства подал иски в суд с требованием признать инвестиционные договоры 2011 недействительными и такими, которые нанесли убытки государству, - мы поняли, что в ближайшее время никакого ремонта не будет, а чем это все закончится, - вообще никто не может спрогнозировать.

Выбрали надежного застройщика, ведь по этим инвестиционным договорам уже было построено и сдано в эксплуатацию 20 домов ЖК "Варшавский микрорайон". Люди давно и счастливо живут в домах, имеют право собственности на квартиры более трех лет, вдруг, тот же девелопер, при тех же условиям и договорам не может ввести в эксплуатацию наши уже построенные дома. Можно ли считать это совпадением? Возможно, но мы четко понимаем, что кроме того, чтобы держать наши дома в заложниках, - других рычагов влияния на девелопера у государства нет. Иначе необходимые документы уже давно были бы подписаны и дома сданы, а все недоразумения решались бы и дальше в судебном порядке. Иски о признании инвестиционных договоров недействительными и выполнения заказчиком строительства своих обязательств никак вообще не связаны. Если кто-то из чиновников со стороны государства когда-то подписал невыгодные для государства договоры - где судебные дела по этим чиновникам? При чем тут вообще инвесторы, почему мы стали заложниками политических перипетий? Мы с женой молодая семья, очень много работаем ради заветных метров, уже несколько лет не были в отпуске. А теперь получается, что из-за блокирования государством процесса ввода наших домов в эксплуатацию, мы не можем поселиться в своей квартире. И непонятно, когда сможем это сделать. А долги по ней до сих пор выплачиваем. При этом еще и снимаем жилье. Фактически живем мечтой о переезде" - рассказывает инвестор Владислав Руссу.

"Я работаю как ФЛП, официально плачу все налоги, за которые потом государство нанимает чиновников, занимающихся беспределом. Государство сейчас не пускает меня к моей купленной и полностью готовой квартире. Это не говоря вообще о том, что тысячи инвесторов данного ЖК - это голоса на предстоящих выборах против действующей власти. Мы уже увидели, как государство "защищает" интересы простых граждан в данном кейсе. Мои друзья-иностранцы вообще не понимают, как такое может происходить в правовой стране. Мы, инвесторы, при этом молча ждем уже полгода, чем же закончится противостояние бизнеса и государства. Мы регулярно общаемся с будущими соседями и благодаря этой ситуации стали очень сплоченные, поэтому приняли совместное решение защищать свои права всеми доступными нам методами, пока в медиапространстве и путем обращений к чиновникам, в том числе открытыми письмами. Если в ближайшее время ситуация не изменится - мы будем вынуждены прибегать к более радикальным действиям, конечно все в рамках закона, ведь мы уже поняли, что никто не защитит наши интересы, кроме нас самих", - добавляет инвестор ЖК Ярослав Печальнов.

Со своей стороны Цензор.НЕТ будет следить за дальнейшим развитием событий.
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Топ комментарии
+10
Ну как такое возможно в цивилизованной стране? Люди покупают жилье с полным пакетом разрешительной документации, а потом отдельные гос.структуры начитают задним числом не признавать договора, которые сами подписали! И причем пока идёт стройка - все законно, а когда пора отдавать квартиры людям сразу появляются «борцы за справедливость».
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03.06.2021 16:03
+8
Какие великолепные комментарии полетели.

А о чем мы еще не в курсе?
А чего мы еще не знаем?
А за что нам еще доплачивать?

Когда видишь уже построенный дом и его не вводят в эксплуатацию потому, что госпредприятие заботится о пересмотре условий 11 года кого нужно винить?

Диванные критики, которые строчат рандомные комментарии, обратитесь в любой обменник и требуйте продать вам доллар по 8, а лучше по 5 потому, что вам так хочется.

Примерно этим сейчас и занимается Пуща.
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03.06.2021 16:05
+7
Держава уклала договір з забудовником, дозволила будівництво, дозволила мені придбати квартиру, а тепер не дозволяє в неї в'їхати. Чому я залишився без грошей і без квартири, коли я все зробив правильно?
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03.06.2021 16:19
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Правила форума Совет форумчан
это они еще про НДС не в курсе)
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03.06.2021 15:24 Ответить
Шара сдулась. Придется платить по полной. В следующий раз начнут со страховщика.
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03.06.2021 15:31 Ответить
Это да, но только страховщик признает договор недействительным задним числом, когда прийдет выполнять условия договора. А почему одним можно, а другим нет?
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03.06.2021 16:29 Ответить
В цивилизованном мире с этим строго. Но ведь можно и там застраховаться.
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03.06.2021 16:37 Ответить
Тогда лучше и жильё покупать в цивилизованном мире, очень показательная история для молодёжи, которая и так толпами выезжает из страны.
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03.06.2021 16:55 Ответить
Так и покупают же ж! В Италии там, в Испании, в Лондоне на крайняк.
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03.06.2021 18:32 Ответить
"жильё покупать" и "инвестировать" - это разные вещи. Инвестиции - это всегда связанно с рисками.
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03.06.2021 18:33 Ответить
млять!
ну шо вы такие дурные?
блокирует не государство а конкретные Сидоров Иванов Петров...
- позовите их за деньгами на стройку и дайте им "денег"...
Много "денег" дайте...
Столько что бы на оздоровление в стационар пошл их повезли "Наши дома держат в заложниках", - инвесторы новостройки в Пуща-Водице требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 3661
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03.06.2021 15:34 Ответить
Кацап, ты вообще не "в этой стране живешь", так что проходи мимо, нищеброд
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03.06.2021 15:50 Ответить
Удивительно, что правовое поле для государства не имеет никакого значения, шантаж, рейдерство - прекрасная "антикоррупционная" практика.
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03.06.2021 16:02 Ответить
Фиг знает, кому еще можно доверить инвестиции, как не СГ, либо КАНу (который как правило на порядок дороже) ://
Задрало уже это все. Никак не нажрутся чинуши. Ждут очередных народных волнений что ли
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03.06.2021 16:03 Ответить
А по закону не бажаєте?
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03.06.2021 16:17 Ответить
А ведь не закон вас смущает, а процент. Хотят ведь процент пересмотерть который в 11 году устраивал. А теперь не законно видети -ли.
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03.06.2021 16:48 Ответить
Бажаю звісно) По закону - це щоб віддали обіцяне без нас як заручників.
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03.06.2021 17:01 Ответить
Ну как такое возможно в цивилизованной стране? Люди покупают жилье с полным пакетом разрешительной документации, а потом отдельные гос.структуры начитают задним числом не признавать договора, которые сами подписали! И причем пока идёт стройка - все законно, а когда пора отдавать квартиры людям сразу появляются «борцы за справедливость».
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03.06.2021 16:03 Ответить
Отримали документи при янику, в ті часи можна було за бабло отримати документ на що завгодно.
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03.06.2021 16:06 Ответить
Давайте знесемо всі будинки, особливо побудовані за радянських часів, бо то загарбницька влада - зараз ті папірці не мають ніякого значення.
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03.06.2021 16:14 Ответить
доказательства есть? если есть - то озвучьте, а все остальное это ваше мнение, псоле которого даже листочек на дереве не шелохнется
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03.06.2021 16:50 Ответить
Пора вже боротися з безконтрольною забудовою столиці, порушили закон - знести.
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03.06.2021 16:05 Ответить
А вдруг ваш дом признают незаконно построенным? В этой стране все возможно)
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03.06.2021 16:07 Ответить
Какие великолепные комментарии полетели.

А о чем мы еще не в курсе?
А чего мы еще не знаем?
А за что нам еще доплачивать?

Когда видишь уже построенный дом и его не вводят в эксплуатацию потому, что госпредприятие заботится о пересмотре условий 11 года кого нужно винить?

Диванные критики, которые строчат рандомные комментарии, обратитесь в любой обменник и требуйте продать вам доллар по 8, а лучше по 5 потому, что вам так хочется.

Примерно этим сейчас и занимается Пуща.
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03.06.2021 16:05 Ответить
У договорі не було зазначена позиція по зміні курсу ??
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03.06.2021 18:06 Ответить
Идить, колотить.
Фруктовый сад превратили в каменные джунгли.
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03.06.2021 16:12 Ответить
Чет слышал про финансовое состояние собственника этого фруктового сада? Поинтересуйся убыточностью "Пущи"! Лично я не готов покрывать долги убыточных предприятий!
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03.06.2021 16:38 Ответить
Держава уклала договір з забудовником, дозволила будівництво, дозволила мені придбати квартиру, а тепер не дозволяє в неї в'їхати. Чому я залишився без грошей і без квартири, коли я все зробив правильно?
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03.06.2021 16:19 Ответить
Мабуть ні. Бо не вичитали з юристом усі договори. У т.ч. договір девелопера з "Пущею ...".
Це я такий розумний заднім числом. Мабуть і сам би попався. Особливо там де надруковано "дрібним текстом" ... "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4742
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03.06.2021 18:08 Ответить
"Чому я залишився без грошей і без квартири" - наверное потому, что Вы не купили квартиру, а инвестировали в некое дело (в частности в строительство). Кто-то инвестировал в МММ.....
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03.06.2021 18:39 Ответить
а вы бабулесы занесли? пару этажей отдали честным чиновникам??? нет?? ну и чего хотите? моня коррупцию поборол уже давно...
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03.06.2021 16:47 Ответить
блдска корупція може вбити Нашу державу.. і ця держава - Україна..
коли вам обіцють "зелену зону У КИЇВІ і усі ніштяки" - готуйтеся до кидалова - з часом усі ви, вкладники-лошари, опинитеся у конкретній суцільній забудові (у найкращому випадку) з усіх боків, без зелених зон, з справедливо обозленими сусідами-"аборигенами", що також вже "попали", як і новосельці..(
дивлюся на вас, "успішних" і офігеваю з наївності зебілів.. але не маю ілюзій і придбав свою "зелену зону" за 150 км від Київа, ще 10 років тому (для онуків, якщо їм вистачить масла у голові)...( - зебіли та їх Вошьдь Тупорила але кмітлива зеля зі сватами-кварталом рУлить.. ((((((
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03.06.2021 16:53 Ответить
Вложение денег в "новобудову" - это инвистиция, любая инвестиция - это риски. Не хотите таких ситуаций - покупайте жильё уже введённое в эксплуатацию, или вторичку. Вы живёте в Украине и должны учитывать то, что у нас всё решается за бабки. Если одна власть пришла и дала добро на застройку, то не факт, что следующая эти "дозволи" аннулирует.
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03.06.2021 17:52 Ответить
Віджимають, все по нашому, нічого нового.
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03.06.2021 17:55 Ответить
Насправді у матеріалі багато емоцій і нічого не сказано чому "Пуща ..." проти.
Дуже ****** на джинсу. А прикриваються інвесторами.
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03.06.2021 18:10 Ответить
Факт !
1- Чому підміняється поняття "купити квартиру" на "інвестувати у будівництво" - це ЗОВСІМ РІЗННІ РЕЧІ !
2- Навіть у назвах - підтасовка - ЖК - не житловий кооператив - хто памятає "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4399 а житловий комплекс . У кооперативі трудно було багато вкрасти ..., і я пригадую 8-10ти годинні загальні збори по работі правління кооперативу "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 2265
А киевский девелопер "Stolitsa Group" - це ТОВ "Столиця груп" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 500 Відповідальність - обмежена , а прибуток має бути максимальним !
3- цитати з інтернету :

В 2009 году компанию «ИСК «Столица» выставляли на продажу. Стоимость оценили в 70 млн. дол. Хотя эксперты активы компании оценивали в 700 млн. По неофициальной информации , компания «Столица » в этот период была подконтрольна совладельцу телеканала «Тонис» и «Трансбанка» Владимир Костерин.
В апреле 2011 года в СМИ появилась информация об объявлении в международный розыск владельца корпорации «Столица» Валентин Исак. Эту же информацию подтвердил заместитель прокурора Оболонского района Киева Дмитрий Сысоев. Уголовное дело возбуждено 30 апреля 2011 по ст. 194 ч. 5 УК («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», что влечет от 7 до 12 лет лишения свободы). Валентин Исак проходит в деле как организатор преступления. Менеджерам компании Валерию Бабичу и Владиславу Цымбалу предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупных размерах.
Также СМИ сообщают, что в начале 2010 года Валентин Исак вложил 100 млн. грн. в компанию - застройщика «Киевгорстрой-1».
Компания применяет сложную схему финансирования с привлечением посредников, в частности, через закладные
+ ЖК Варшавський плюс - плід злочинної змови забудовника та чиновників?
і т.д. і т.п. "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 6599
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03.06.2021 20:41 Ответить
P.S. послідня зсилка -ЖК Варшавський плюс - плід злочинної змови забудовника та чиновників?
має дату - 19.06.2020 - 13:03 "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4723 майже рік тому ... "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4987рік пройшов , проблеми не ліквідовані ...

Буде спроба підняти "народ-інвестора" на мітинги та демонстрації "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 930
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03.06.2021 20:54 Ответить
Ви багато чого написали. але не про "Пущу ...".
Незрозуміло, що їх не влаштовує.
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04.06.2021 13:02 Ответить
Это называется строительный рекет
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04.06.2021 09:25 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, что мы живем в ублюдочной стране, где чиновники тупо грабят людей. Я 7 лет пахал без отпуска, во всем себе отказывал, жил как нищий, ради того чтобы накопить себе на квартиру, (я не из киева. снимаю здесь жилье), Я честно заработал каждую копейку из этой суммы, плюс родители помогли, а они вообще из села и им еще тяжелей давались эти деньги. Долго выбирал, так как бюджет был не самый большой, и наконец выбрал ЖК, в которого по документам все хорошо, не плохая репутация, есть сданы большие комплексы, подходит по бюджету. Проконсультировался с юристом, сказал все хорошо, ни каких проблем с землей нет, договора стандартные, можно брать. И тут фактор ******* страны сыграл... Как же это бесит. НЕ дай бог все закончится банкротством и потерей денег. В этом случаи лично мне особо терять не чего. Я найду кто этому поспособствовал, пускай не сразу пускай мне еще 10 лет придется быть не далеко от этого человека, но он за все заплатит сполна.
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06.06.2021 10:43 Ответить
 
 