"Наши дома держат в заложниках", - инвесторы новостройки на Виноградаре требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию
Новости Цензор.НЕТ Общество
ГП "Пуща-Водица" требует признать недействительными договоры по строительству ряда жилищных комплексов. Часть домов уже построена, но их не вводят в эксплуатацию.
Об этом Цензор.НЕТ рассказали инвесторами ЖК "Варшавский Плюс", которые отказались заложниками ситуации.
В последние недели вокруг киевского девелопера "Stolitsa Group" ходят разные слухи об их конфликте с государством. Напомним, Фонд госимущества, под чьим управлением находится ГП "Пуща Водица", обвиняет девелопера в подписании еще в 2011 году невыгодных инвестиционных договоров с госпредприятием по застройке их земель на Виноградаре. В свою очередь, предприятие, будучи также заказчиком строительства ЖК "Варшавский", ЖК "Варшавский Плюс", ЖК "Варшавский-2" - обращается в суд с требованием признать все предыдущие инвестиционные договоры недействительными.
Первыми последствия конфликта ощутили на себе рядовые граждане - инвесторы ЖК "Варшавский Плюс", ведь даты ввода в эксплуатацию первой очереди нового ЖК на Виноградаре совпали с началом проверок со стороны государства.
По словам инвесторов, первые три дома ЖК "Варшавский Плюс" были готовы к вводу в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года, так как это и было запланировано и задокументировано в договорах с инвесторами. За комментариями они обратились к девелоперу проекта "Stolitsa Group" и получили совсем неожиданный для себя ответ: "У нас все готово, но заказчик строительства ГП "Пуща Водица" отказывается подписывать необходимые документы для дальнейшей подачи их в ГАСК, то есть уклоняется от своих обязательств заказчика строительства и фактически блокирует ввода домов в эксплуатацию".
Cобрание инвесторов ЖК "Варшавский Плюс".
"Мы ждали ключи от своей квартиры в марте, планировали ремонт, уже забронировали ремонтную бригаду. Когда обратились к застройщику с вопросом, в чем причина задержки и когда мы наконец получим ключи, - были шокированы ответом. Застройщик заверил нас, что пытается урегулировать ситуацию, что переговорный процесс с ГП "Пуща Водица" продолжается. Но когда мы узнали, что среди переговорного процесса заказчик нашего строительства подал иски в суд с требованием признать инвестиционные договоры 2011 недействительными и такими, которые нанесли убытки государству, - мы поняли, что в ближайшее время никакого ремонта не будет, а чем это все закончится, - вообще никто не может спрогнозировать.
Выбрали надежного застройщика, ведь по этим инвестиционным договорам уже было построено и сдано в эксплуатацию 20 домов ЖК "Варшавский микрорайон". Люди давно и счастливо живут в домах, имеют право собственности на квартиры более трех лет, вдруг, тот же девелопер, при тех же условиям и договорам не может ввести в эксплуатацию наши уже построенные дома. Можно ли считать это совпадением? Возможно, но мы четко понимаем, что кроме того, чтобы держать наши дома в заложниках, - других рычагов влияния на девелопера у государства нет. Иначе необходимые документы уже давно были бы подписаны и дома сданы, а все недоразумения решались бы и дальше в судебном порядке. Иски о признании инвестиционных договоров недействительными и выполнения заказчиком строительства своих обязательств никак вообще не связаны. Если кто-то из чиновников со стороны государства когда-то подписал невыгодные для государства договоры - где судебные дела по этим чиновникам? При чем тут вообще инвесторы, почему мы стали заложниками политических перипетий? Мы с женой молодая семья, очень много работаем ради заветных метров, уже несколько лет не были в отпуске. А теперь получается, что из-за блокирования государством процесса ввода наших домов в эксплуатацию, мы не можем поселиться в своей квартире. И непонятно, когда сможем это сделать. А долги по ней до сих пор выплачиваем. При этом еще и снимаем жилье. Фактически живем мечтой о переезде" - рассказывает инвестор Владислав Руссу.
"Я работаю как ФЛП, официально плачу все налоги, за которые потом государство нанимает чиновников, занимающихся беспределом. Государство сейчас не пускает меня к моей купленной и полностью готовой квартире. Это не говоря вообще о том, что тысячи инвесторов данного ЖК - это голоса на предстоящих выборах против действующей власти. Мы уже увидели, как государство "защищает" интересы простых граждан в данном кейсе. Мои друзья-иностранцы вообще не понимают, как такое может происходить в правовой стране. Мы, инвесторы, при этом молча ждем уже полгода, чем же закончится противостояние бизнеса и государства. Мы регулярно общаемся с будущими соседями и благодаря этой ситуации стали очень сплоченные, поэтому приняли совместное решение защищать свои права всеми доступными нам методами, пока в медиапространстве и путем обращений к чиновникам, в том числе открытыми письмами. Если в ближайшее время ситуация не изменится - мы будем вынуждены прибегать к более радикальным действиям, конечно все в рамках закона, ведь мы уже поняли, что никто не защитит наши интересы, кроме нас самих", - добавляет инвестор ЖК Ярослав Печальнов.
Со своей стороны Цензор.НЕТ будет следить за дальнейшим развитием событий.
Пожалуйста, подождите...
ну шо вы такие дурные?
блокирует не государство а конкретные Сидоров Иванов Петров...
- позовите их за деньгами на стройку и дайте им "денег"...
Много "денег" дайте...
Столько что бы на оздоровление в стационар пошл их повезли
Задрало уже это все. Никак не нажрутся чинуши. Ждут очередных народных волнений что ли
А о чем мы еще не в курсе?
А чего мы еще не знаем?
А за что нам еще доплачивать?
Когда видишь уже построенный дом и его не вводят в эксплуатацию потому, что госпредприятие заботится о пересмотре условий 11 года кого нужно винить?
Диванные критики, которые строчат рандомные комментарии, обратитесь в любой обменник и требуйте продать вам доллар по 8, а лучше по 5 потому, что вам так хочется.
Примерно этим сейчас и занимается Пуща.
Фруктовый сад превратили в каменные джунгли.
Це я такий розумний заднім числом. Мабуть і сам би попався. Особливо там де надруковано "дрібним текстом" ...
коли вам обіцють "зелену зону У КИЇВІ і усі ніштяки" - готуйтеся до кидалова - з часом усі ви, вкладники-лошари, опинитеся у конкретній суцільній забудові (у найкращому випадку) з усіх боків, без зелених зон, з справедливо обозленими сусідами-"аборигенами", що також вже "попали", як і новосельці..(
дивлюся на вас, "успішних" і офігеваю з наївності зебілів.. але не маю ілюзій і придбав свою "зелену зону" за 150 км від Київа, ще 10 років тому (для онуків, якщо їм вистачить масла у голові)...( - зебіли та їх Вошьдь Тупорила але кмітлива зеля зі сватами-кварталом рУлить.. ((((((
Дуже ****** на джинсу. А прикриваються інвесторами.
1- Чому підміняється поняття "купити квартиру" на "інвестувати у будівництво" - це ЗОВСІМ РІЗННІ РЕЧІ !
2- Навіть у назвах - підтасовка - ЖК - не житловий кооператив - хто памятає а житловий комплекс . У кооперативі трудно було багато вкрасти ..., і я пригадую 8-10ти годинні загальні збори по работі правління кооперативу
А киевский девелопер "Stolitsa Group" - це ТОВ "Столиця груп" - Товариство з обмеженою відповідальністю Відповідальність - обмежена , а прибуток має бути максимальним !
3- цитати з інтернету :
В 2009 году компанию «ИСК «Столица» выставляли на продажу. Стоимость оценили в 70 млн. дол. Хотя эксперты активы компании оценивали в 700 млн. По неофициальной информации , компания «Столица » в этот период была подконтрольна совладельцу телеканала «Тонис» и «Трансбанка» Владимир Костерин.
В апреле 2011 года в СМИ появилась информация об объявлении в международный розыск владельца корпорации «Столица» Валентин Исак. Эту же информацию подтвердил заместитель прокурора Оболонского района Киева Дмитрий Сысоев. Уголовное дело возбуждено 30 апреля 2011 по ст. 194 ч. 5 УК («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», что влечет от 7 до 12 лет лишения свободы). Валентин Исак проходит в деле как организатор преступления. Менеджерам компании Валерию Бабичу и Владиславу Цымбалу предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупных размерах.
Также СМИ сообщают, что в начале 2010 года Валентин Исак вложил 100 млн. грн. в компанию - застройщика «Киевгорстрой-1».
Компания применяет сложную схему финансирования с привлечением посредников, в частности, через закладные
+ ЖК Варшавський плюс - плід злочинної змови забудовника та чиновників?
і т.д. і т.п.
має дату - 19.06.2020 - 13:03 майже рік тому ... рік пройшов , проблеми не ліквідовані ...
Буде спроба підняти "народ-інвестора" на мітинги та демонстрації
Незрозуміло, що їх не влаштовує.