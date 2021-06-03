"Наши дома держат в заложниках", - инвесторы новостройки на Виноградаре требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию

ГП "Пуща-Водица" требует признать недействительными договоры по строительству ряда жилищных комплексов. Часть домов уже построена, но их не вводят в эксплуатацию.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали инвесторами ЖК "Варшавский Плюс", которые отказались заложниками ситуации.

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В последние недели вокруг киевского девелопера "Stolitsa Group" ходят разные слухи об их конфликте с государством. Напомним, Фонд госимущества, под чьим управлением находится ГП "Пуща Водица", обвиняет девелопера в подписании еще в 2011 году невыгодных инвестиционных договоров с госпредприятием по застройке их земель на Виноградаре. В свою очередь, предприятие, будучи также заказчиком строительства ЖК "Варшавский", ЖК "Варшавский Плюс", ЖК "Варшавский-2" - обращается в суд с требованием признать все предыдущие инвестиционные договоры недействительными.

Первыми последствия конфликта ощутили на себе рядовые граждане - инвесторы ЖК "Варшавский Плюс", ведь даты ввода в эксплуатацию первой очереди нового ЖК на Виноградаре совпали с началом проверок со стороны государства.

По словам инвесторов, первые три дома ЖК "Варшавский Плюс" были готовы к вводу в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года, так как это и было запланировано и задокументировано в договорах с инвесторами. За комментариями они обратились к девелоперу проекта "Stolitsa Group" и получили совсем неожиданный для себя ответ: "У нас все готово, но заказчик строительства ГП "Пуща Водица" отказывается подписывать необходимые документы для дальнейшей подачи их в ГАСК, то есть уклоняется от своих обязательств заказчика строительства и фактически блокирует ввода домов в эксплуатацию".

Cобрание инвесторов ЖК "Варшавский Плюс".

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"Мы ждали ключи от своей квартиры в марте, планировали ремонт, уже забронировали ремонтную бригаду. Когда обратились к застройщику с вопросом, в чем причина задержки и когда мы наконец получим ключи, - были шокированы ответом. Застройщик заверил нас, что пытается урегулировать ситуацию, что переговорный процесс с ГП "Пуща Водица" продолжается. Но когда мы узнали, что среди переговорного процесса заказчик нашего строительства подал иски в суд с требованием признать инвестиционные договоры 2011 недействительными и такими, которые нанесли убытки государству, - мы поняли, что в ближайшее время никакого ремонта не будет, а чем это все закончится, - вообще никто не может спрогнозировать.

Выбрали надежного застройщика, ведь по этим инвестиционным договорам уже было построено и сдано в эксплуатацию 20 домов ЖК "Варшавский микрорайон". Люди давно и счастливо живут в домах, имеют право собственности на квартиры более трех лет, вдруг, тот же девелопер, при тех же условиям и договорам не может ввести в эксплуатацию наши уже построенные дома. Можно ли считать это совпадением? Возможно, но мы четко понимаем, что кроме того, чтобы держать наши дома в заложниках, - других рычагов влияния на девелопера у государства нет. Иначе необходимые документы уже давно были бы подписаны и дома сданы, а все недоразумения решались бы и дальше в судебном порядке. Иски о признании инвестиционных договоров недействительными и выполнения заказчиком строительства своих обязательств никак вообще не связаны. Если кто-то из чиновников со стороны государства когда-то подписал невыгодные для государства договоры - где судебные дела по этим чиновникам? При чем тут вообще инвесторы, почему мы стали заложниками политических перипетий? Мы с женой молодая семья, очень много работаем ради заветных метров, уже несколько лет не были в отпуске. А теперь получается, что из-за блокирования государством процесса ввода наших домов в эксплуатацию, мы не можем поселиться в своей квартире. И непонятно, когда сможем это сделать. А долги по ней до сих пор выплачиваем. При этом еще и снимаем жилье. Фактически живем мечтой о переезде" - рассказывает инвестор Владислав Руссу.

"Я работаю как ФЛП, официально плачу все налоги, за которые потом государство нанимает чиновников, занимающихся беспределом. Государство сейчас не пускает меня к моей купленной и полностью готовой квартире. Это не говоря вообще о том, что тысячи инвесторов данного ЖК - это голоса на предстоящих выборах против действующей власти. Мы уже увидели, как государство "защищает" интересы простых граждан в данном кейсе. Мои друзья-иностранцы вообще не понимают, как такое может происходить в правовой стране. Мы, инвесторы, при этом молча ждем уже полгода, чем же закончится противостояние бизнеса и государства. Мы регулярно общаемся с будущими соседями и благодаря этой ситуации стали очень сплоченные, поэтому приняли совместное решение защищать свои права всеми доступными нам методами, пока в медиапространстве и путем обращений к чиновникам, в том числе открытыми письмами. Если в ближайшее время ситуация не изменится - мы будем вынуждены прибегать к более радикальным действиям, конечно все в рамках закона, ведь мы уже поняли, что никто не защитит наши интересы, кроме нас самих", - добавляет инвестор ЖК Ярослав Печальнов.

Со своей стороны Цензор.НЕТ будет следить за дальнейшим развитием событий.