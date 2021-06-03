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Новости Политика Украины
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ВР (28728) героизм (158) нацизм (334) Вятрович (274) Бужанский (102)

ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед этим депутаты провалили принятие законопроекта в первом чтении и направление его на доработку.

Автор документа - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович раскритиковал законопроект и заявил, что даже его название списано из российских агитационных материалов. По его словам, документ не просто пустой, а еще и написан в русле российской пропаганды.

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"У меня нет вопросов к автору... У меня вопрос к руководству ВР - зачем мы пропихиваем такой треш?!", - подчеркнул Вятрович.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
слуг пора переименовывать - во врагов народа Украины - судя по поступкам
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03.06.2021 14:43
+29
Ще одне "русскоговорящее" чмо.
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03.06.2021 14:39
+16
"законопроект Бужанского" уже одно название документа говорит о его содержании, если это вообще законопроектом можно назвать.
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03.06.2021 14:43
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Ще одне "русскоговорящее" чмо.
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03.06.2021 14:39 Ответить
не, не воно англомовне. Вивчив одне слово - trash.
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03.06.2021 14:50 Ответить
Go f yourself
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03.06.2021 15:03 Ответить
ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 159
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03.06.2021 16:13 Ответить
тренируешься к тесту Роршаха? ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 5981
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03.06.2021 16:54 Ответить
какаяразніца?
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03.06.2021 17:34 Ответить
одна дает а другая дразніцца ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2635
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03.06.2021 17:38 Ответить
половія проблемі?
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03.06.2021 18:03 Ответить
у зеленского и слуг урода других просто НЕТ...
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03.06.2021 14:54 Ответить
Такі бужанські-дубінські просто так, з переконань ні*** не роблять. Тут або кремлівські гроші або на них компромат у КГБ-ФСБ.
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03.06.2021 15:26 Ответить
"БУЖАНСКОГО В КАТАЛАЖКУ!" ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович - Цензор.НЕТ 8913
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03.06.2021 14:40 Ответить
или на гиляку! (как альтернативный вариант)
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03.06.2021 20:58 Ответить
слуг пора переименовывать - во врагов народа Украины - судя по поступкам
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03.06.2021 14:43 Ответить
"законопроект Бужанского" уже одно название документа говорит о его содержании, если это вообще законопроектом можно назвать.
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03.06.2021 14:43 Ответить
Некрасиво принимать такие законы заинтересованым лицам.Не знаю,кто по национальности Бужанский,но википедия утверждает,что родился он в еврейской семье.
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03.06.2021 14:44 Ответить
Зачем искать национальность у полного чма?у нас президент"бракованный еврей"
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03.06.2021 14:52 Ответить
бо віслюк настільки, що Ізраїль не визнає таких як євреї? ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6671
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03.06.2021 15:21 Ответить
Так и есть, а они когда нибудь любили Украину?
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03.06.2021 14:56 Ответить
Собачий рот отримав команду своїх сутенерів Бєні та медведчука і пропихує.
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03.06.2021 14:45 Ответить
стоит ли удивляться "законам бужанского" если перестали удивляться присутствию -наличию в раде самого мерзкого бужанского и ему подолбаных тварей....кто-то ж их завел в раду??? кому то ж они там верно служат...
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03.06.2021 14:59 Ответить
Если зеленский патриот Украины, как уверяют нас зебилы, то что в его партии делает кацапская проститутка - бужанский?
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03.06.2021 15:00 Ответить
Та й не кажіть- вони скрізь!
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03.06.2021 16:11 Ответить
ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1001
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03.06.2021 16:11 Ответить
Собрались как-то еврей, армянин и грузин Украину реформировать...и говорят мудрому нариду - сперва нужно сделать газ по 10 гривен и всё имущество нарида приватизировать. Затем платные парковки и увеличить штрафы в X раз. Но самое главное - нельзя запрещать офшоры.
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03.06.2021 15:02 Ответить
You're such a patz!
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03.06.2021 15:05 Ответить
Old dude, I can make pretty headstone for you and you will pretty happy.You`d like front or profile?
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03.06.2021 16:26 Ответить
Взято с другого сайта:
"Інколи складається таке враження, що нам вже не просто натякають, а майже прямим текстом говорять збирати манатки і валити до Польщі, Чехії, Канади і т.д. бо тут нам вже не місце, тут готується плацдарм для інших".
Это про НДС на новостройки, но и здесь это очень уместно.
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03.06.2021 15:13 Ответить
Таке враження, що нас хочуть вигнати зі своєї землі, щоб тут створити "землю обітованную 2"! А срака не злипнеться???!!!...
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03.06.2021 15:18 Ответить
ты еще не в курсе, что процесс идет "на всех парах"? Еще не понял?
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03.06.2021 15:19 Ответить
Що тут "панімати" - головне, чи ми їм це дозволимо...
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03.06.2021 15:21 Ответить
Верно, это самый важный вопрос. Надеюсь, все же нет. Чувство разума возьмет верх, хотя исправлять уже наделанное придется долго.
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03.06.2021 15:25 Ответить
Бужанского на гиляку !!! ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8856
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03.06.2021 15:15 Ответить
Від одного слова Бужанський вже несе українофобією!
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03.06.2021 15:17 Ответить
і лайном!
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03.06.2021 17:27 Ответить
Бужанскую сволочь нужно гнать из Ради, объявив сбор подписей!
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03.06.2021 15:52 Ответить
чого ви тут за одного бужанського згадуєте?
Хіба не бачите в тих же слугах уродів, окрім вигнаних дубінського, шевченка, що там ще є гетьманцев, качура еtс???
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03.06.2021 16:12 Ответить
Только слышишь бужанский, всегда такое ощущение, что в дерьмо вступил...
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03.06.2021 16:19 Ответить
А кто за этого зαςραнца голосовал? Его выбрали в ВР ? Как? Попы агитировали в церквях МП, а равви в синагогах? Или он прошёл по партийным спискам СН?
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03.06.2021 16:55 Ответить
Чому тільки ЄС протидіє навалі цього російського лайна?
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03.06.2021 18:23 Ответить
Ой не смішіть Шарія, де в Європі протистоять російській пропаганді
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04.06.2021 00:54 Ответить
 
 