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6 лет с конфискацией за 1000 евро взятки: ВАКС объявил приговор судье Броварского горрайсуда

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6 лет с конфискацией за 1000 евро взятки: ВАКС объявил приговор судье Броварского горрайсуда

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области за взятку в тысячу евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Telegram.

Так, коллегия судей ВАКС, учитывая доказательства, предоставленные прокурором САП, признала судью виновной в получении 1000 евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По приговору суда судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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Отметим, что САП традиционно не называет имя виновного, однако по всей вероятности речь идет о судье Анне Билык. 

В январе 2017 года Государственная фискальная служба обнаружила, что частное предприятие без официального разрешения осуществляет торговлю топливом. В результате был составлен протокол об административном правонарушении, а 13,5 тонн дизтоплива изъяты.

В мае того же года админпротокол попал на рассмотрение к судье Билык. Она приняла постановление, которым закрыла производство в отношении работника частного предприятия в связи с истечением сроков наложения взыскания. При этом судья не решила вопрос об изъятом дизтопливе.

Представитель предприятия обратился к судье Билык за разъяснением, и она сообщила, что за 1 тысячу евро готова вынести необходимое решение, где будет указано, что дизельное топливо нужно вернуть. Судья также порекомендовала подать измененное заявление о разъяснении постановления и указать в нем, что изъятые 13,5 тонн дизтоплива необходимо вернуть законному владельцу, то есть представителю ООО "Инлекс Групп".

14 июня 2017 года судью Билык задержали в помещении Броварского горрайонного суда, а 1 тыс. евро изъяли прямо в кабинете судьи.

Судья настаивала на своей невиновности и заявляла о фальсификации получения взятки.

6 лет с конфискацией за 1000 евро взятки: ВАКС объявил приговор судье Броварского горрайсуда 01
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Топ комментарии
+6
не любят нищебродов в своей среде судьи
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03.06.2021 14:48
+5
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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03.06.2021 14:50
+3
а остальные, честные? или этот дорогу перешел? ведь судьи с котежами, десятками квартир, яхтами и наколядованными миллионами, рулят дальше. к примеру, Вовк....
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03.06.2021 14:42
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И его прямо из зала суда в наручниках под конвоем пустили по этапу? И даже не отпустили домой собрать сумки на зону?
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03.06.2021 14:40 Ответить
Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. (с)
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03.06.2021 14:58 Ответить
а остальные, честные? или этот дорогу перешел? ведь судьи с котежами, десятками квартир, яхтами и наколядованными миллионами, рулят дальше. к примеру, Вовк....
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03.06.2021 14:42 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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03.06.2021 14:50 Ответить
не надо ляля.. Вовк все свои статки в благотворительность пустил... подарил родственникам.
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03.06.2021 14:51 Ответить
Взял бы 100 пожизненное получил, а млн баксов - на повышение бы пошел..
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03.06.2021 14:45 Ответить
Ну так с лимоном же есть с чем повышаться 6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду - Цензор.НЕТ 6389
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03.06.2021 15:39 Ответить
Та такої дрібноти в Україні мають щодня сотню на нари пакувати !!!)))
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03.06.2021 14:46 Ответить
не любят нищебродов в своей среде судьи
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03.06.2021 14:48 Ответить
Бо не треба демпінгувати!
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03.06.2021 14:53 Ответить
печерский суд отменит, там пацаны свои, быстро порешают.
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03.06.2021 14:49 Ответить
а все из-за чего ? демпинговал.. а брал бы миллионами как слуги уродов - так ничего бы не было, как Татарову и брату Ермака
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03.06.2021 14:49 Ответить
мляяяяяя..... !
шо то в лесу сдохло.......
в броварском.......
целым стадом......
целой популяцией....

а интересно в тюрьму общую или специальную на 2 года посадили? (два)
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03.06.2021 14:53 Ответить
Куда идем увидим когда будет приговор кому-то за миллион, вот там будет интересно что присудят пол-года условно или 15 лет с конфискацией. А 1000 это так, элохторат схавает. статистическая погрешность.
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03.06.2021 14:58 Ответить
я так розумію шо апеляція буде в звичайному апеляційному суді, який зможе навіть відпустити цю суддю на поруки на час судового розгляду, якщо ж так не прокатить збити звинувачення можна ще в верховний суд піти. тож цей вирок це тільки початок
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03.06.2021 15:08 Ответить
Апеляція не в "звичайному апеляційному суді", а в Апеляційній палаті ВАКС.
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03.06.2021 15:10 Ответить
дякую
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03.06.2021 15:14 Ответить
За 10 тис евро не садять а тут.це пук
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03.06.2021 15:20 Ответить
А Беня? Вкрав мільярди і на свободі...
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03.06.2021 16:59 Ответить
Тупицьки та Вовки -гуляють, судові засідання нахабно ігнорують, нагулюючи жир та подальше пожиттєве утримання...Призначають суддями 70 заваливших іспити аутсайдерів за поданням Портнова та Татарова...Обрали якусь убогу суддю та засудили на 6 років за 1тисячу євро..., а за 150 тисяч хабаря суддю Чауса піарять на усіх майданчиках, як потерпілого! Вже не кажучи про Приват та Ко....Перемога!
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03.06.2021 18:09 Ответить
 
 