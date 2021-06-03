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Новости Фоторепортаж Агрессия России против Украины
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боевик (16776) взрывчатка (788) Луганщина (6244) СБУ (18677) терроризм (18674)

Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья.

Правоохранители изъяли из тайника:

- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;

- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;

- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ( "мина-лягушка");

- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти14 кг);

- 6 ручных гранат различных модификаций;

- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;

- 1 окопный заряд.

Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ 01
Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ 02

"По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок. Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС", - добавили в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
"Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
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03.06.2021 15:09
+3
Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
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03.06.2021 15:23
+1
ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
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ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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03.06.2021 16:58
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"Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
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03.06.2021 15:09 Ответить
А тем временем, кабмин предложил Раде ввести НДС на продажу жилья в новостройках. На кой ляд вам гоняться за террористами, если они сидят в кабмине, раде и оп?
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03.06.2021 15:10 Ответить
Поражаюсь, зачем уничтожать? почему не отдать военным?
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03.06.2021 15:15 Ответить
кацапы могли туда запихнуть все что угодно и с какими угодно целями, как для прямых целей, так и чтобы замочить при использовании расово чистых лугандонов и домбабвийцев (чтобы бабло не платить к примеру). проще уничтожить. хотя "проще" это конечно если есть куча своего.
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03.06.2021 20:17 Ответить
Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
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03.06.2021 15:23 Ответить
Расєяне не подписывали эту вашу конвенцию.
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03.06.2021 15:33 Ответить
ОЗМ 72 классная мина была , я до сих пор могу поставить ее на неизвлекаемость.
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03.06.2021 15:55 Ответить
вадим , поясни как ты сможешь поставить ОЗМку на неизвлекаемость , в паре с другой , да можно , а штатную не знаю как
вобще их мало кто снимает( зачем рисковать )
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03.06.2021 18:30 Ответить
Ставится тротиловая шашка 100грамм под мину, на нижнем ободке мины есть обжим ( углубление как на баке ) на него привязывается хомут (короткий) , хомут привязывается к взрывателю (капсуль- детонатора в тротиловой шашке ) , с взрывателя нужно снять хомут (предохранитель) и у тебя есть около 10 минут на установку мины, за десять мин. резак взрывателя прорезает свинцовый предохранитель и если сдвинуть мину то взрыв.
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03.06.2021 20:41 Ответить
по мне ,проще 3ку поставить под стакан ( правда в наличии они есть не всегда ) , способ описанный тобой довольно тудоемкий , похож на неизвлекаемый к ТМки ( там доп в корпус ввинчивется )
то че ты описал , не встречал ни разу , про гранатки ( без задержки ) под стакан слыхал
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03.06.2021 21:09 Ответить
Способ не трудоемкий но опасный особенно, когда ты на лини соприкосновения и на холоде (но время прорезания на холоде увеличивается до 15 минут ), способ работает на 100% проверено в Герате.
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03.06.2021 21:14 Ответить
И да также ставятся ТМ , но можно под них ставить ПМН , но шашка лучше траст ми )
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03.06.2021 21:16 Ответить
ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
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ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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03.06.2021 16:58 Ответить
озм ...((( - эта гадость работает на высоте 1м = спастись даже за 20-50м вжавшись в траву не получается - шьёт всё шариками в объеме 360х360х360...
как-то семья кабанов подняла такую...- никто не ушел..
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03.06.2021 18:10 Ответить
Так оружие откуда? Из Симферополя?
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04.06.2021 19:15 Ответить
 
 