Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья.
Правоохранители изъяли из тайника:
- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ( "мина-лягушка");
- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти14 кг);
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- 1 окопный заряд.
"По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок. Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС", - добавили в СБУ.
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вобще их мало кто снимает( зачем рисковать )
то че ты описал , не встречал ни разу , про гранатки ( без задержки ) под стакан слыхал
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ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
как-то семья кабанов подняла такую...- никто не ушел..