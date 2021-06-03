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ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Министерство энергетики и угольной промышленности незаконно бесплатно передавало газораспределительные системы в пользование частным операторам, утверждают в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - сказано в сообщении.

По данным Бюро, из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн.

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Сегодня следователи ГБР одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших высших должностных лиц министерства.

Досудебное расследование продолжается, ГБР проверяет на причастность к совершению преступления должностных лиц Минэнергоугля, руководителей операторов газораспределительных систем и их бенефициаров.

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ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 01
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 02
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 03
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 04
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 05
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 06
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 07
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 08
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 09
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 10
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 11
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 12
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 13
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 14
ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн 15

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время? Постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой Договор эксплуатации газораспределительных систем, который предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл -, горгазами"заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом" -
Из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн. И еще эти же "обл -, горгазами" не платят за природный газ. Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время?
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03.06.2021 16:54
+3
Ну красавы,крышевание потрохом этих криминальных контор закончилось,а к ним только пришли,следующие держпраця,такой коррупции,как там,нет больше в природе,пора расколбасить кубло андроповца ревки.
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03.06.2021 17:03
+2
Я розумію, буковок забагато, твої мізки всію інформацію не сприймають. Але, по-перше, постанова КМУ встановила плати за використання систем. По-друге, яким чином президент та прем'єр до договорів Міненерговігілля? По-трете, якщо вони винні, а хто у нас президент і прем'єр останні 2 роки? І чому досі ця схема працює?
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03.06.2021 17:14
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Всі докази в Вікіпедії ))))))))))
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03.06.2021 15:41 Ответить
дык за май можна пока не платить, да?..
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03.06.2021 15:43 Ответить
Ищут пропавший газ? ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн. - Цензор.НЕТ 9910
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03.06.2021 15:45 Ответить
-- Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4! (с)
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03.06.2021 15:58 Ответить
сотни людей проводят громадную работу чтоб потом какойто Вовк нашел неправильную запятую и закрил дело. бесплатно, естественно.
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03.06.2021 16:19 Ответить
гниды верните мои деньги !!!! 6 лет подогреваю газ и два года проталкиваю газ по трубам.
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03.06.2021 16:20 Ответить
Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время? Постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой Договор эксплуатации газораспределительных систем, который предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл -, горгазами"заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом" -
Из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн. И еще эти же "обл -, горгазами" не платят за природный газ. Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время?
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03.06.2021 16:54 Ответить
Я розумію, буковок забагато, твої мізки всію інформацію не сприймають. Але, по-перше, постанова КМУ встановила плати за використання систем. По-друге, яким чином президент та прем'єр до договорів Міненерговігілля? По-трете, якщо вони винні, а хто у нас президент і прем'єр останні 2 роки? І чому досі ця схема працює?
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03.06.2021 17:14 Ответить
БАРИГ ЗА ГРАТИ.
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03.06.2021 19:36 Ответить
Ну красавы,крышевание потрохом этих криминальных контор закончилось,а к ним только пришли,следующие держпраця,такой коррупции,как там,нет больше в природе,пора расколбасить кубло андроповца ревки.
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03.06.2021 17:03 Ответить
Козломордого не спрашивали.
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03.06.2021 18:35 Ответить
А зарплаты по 24 миллиона в месяц,-это законно?
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03.06.2021 22:19 Ответить
 
 