ГБР обыскивает Минэнергоугля и облгазы по делу о злоупотреблениях на 1,5 млрд грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Министерство энергетики и угольной промышленности незаконно бесплатно передавало газораспределительные системы в пользование частным операторам, утверждают в ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - сказано в сообщении.
По данным Бюро, из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн.
Сегодня следователи ГБР одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших высших должностных лиц министерства.
Досудебное расследование продолжается, ГБР проверяет на причастность к совершению преступления должностных лиц Минэнергоугля, руководителей операторов газораспределительных систем и их бенефициаров.
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Из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн. И еще эти же "обл -, горгазами" не платят за природный газ. Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время?