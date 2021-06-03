Рада приняла к сведению отчет ВСК по пожарам на Луганщине и предлагает уволить главу ЛОГА Гайдая

Верховная Рада Украины приняла к сведению отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

На его основании парламент постановил обратиться в Кабинет Министров Украины с предложением:

- безотлагательно разработать и утвердить Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

- разработать и подать в 2021 году на рассмотрение в Верховную Раду проект Закона Украины о порядке возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- рассмотреть целесообразность подчинения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьер-министру Украины или реорганизации этой Службы в отдельное министерство;

- предусмотреть выделение средств на установку и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

Также Верховная Рада обращает внимание Генерального прокурора, что уголовные производства по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году находятся в разных органах досудебного расследования, речь также идет о ненадлежащем расследовании этих дел.

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"Парламент обращается к президенту Украины, Кабинету Министров с предложением инициировать вопрос увольнения председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации и руководителя военно-гражданской администрации г.Северодонецк Луганской области с занимаемых должностей", - отмечает пресс-служба Рады.

Сообщается также, что 319 народных депутатов поддержали постановление об отчете ВСК