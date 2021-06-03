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Новости Политика Украины
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Беларусь (7524) Лукашенко (3501) СНБО (4373) членство в НАТО (1215) земельная реформа (292) рынок земли (250) Верещук (470)

"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук надеется, что завтра СНБО рассмотрит вопрос о земельной реформе.

Об этом она рассказала в эфире "Украина 24", комментируя темы, какие будут рассматриваться на заседании СНБО 4 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный", - заявила нардеп.

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"Я надеюсь, будет вопрос, касающийся земельных отношений. У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", - добавила Верещук.
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Топ комментарии
+3
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 6363
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03.06.2021 15:55
+3
Главный вопрос я так понял это - Земля !!! Это, чтобы вы понимали. Мол не хотите продавать землю? То будете платить в три раза больше, чем вы имели с аренды, сдавая ее фермерам. Мы вас заставим ее продать - такой налог на землю сделаем, чтобы вы за счастье считали от нее избавиться. ДА?Зеленский?
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03.06.2021 16:05
+2
А какое отношение к РНБО имеет эта дура?
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03.06.2021 16:43
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"Шпілімо сосни
Нюхаємо кокоси..."
Хорошо, что не наоборот. "Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 2959
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03.06.2021 15:55 Ответить
-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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03.06.2021 16:32 Ответить
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ
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03.06.2021 15:54 Ответить
А де Богдан побачив волю народу? 73% - це жертви коломойсько-зелено-медведчуковського шахрайства і обману. Всі їхні фейки і доведення до психозу наріду - видумка і відверта брехня, яка призвела до такого результату. Якби вибори проходили сьогодні - картина і політики були б інші. Зе виконував би свої обовязки - виступати перед олігархами в саунах.
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03.06.2021 16:35 Ответить
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 9170
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03.06.2021 15:54 Ответить
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 6363
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03.06.2021 15:55 Ответить
Главный вопрос я так понял это - Земля !!! Это, чтобы вы понимали. Мол не хотите продавать землю? То будете платить в три раза больше, чем вы имели с аренды, сдавая ее фермерам. Мы вас заставим ее продать - такой налог на землю сделаем, чтобы вы за счастье считали от нее избавиться. ДА?Зеленский?
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03.06.2021 16:05 Ответить
козлы!
ваши санкции отразятся на жизни народа!
вместо санкций убейте тварь...
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03.06.2021 16:08 Ответить
РНБО - найвищий орган зеленого балагана, чи ще можна назвати ОЗУ "Косоворотка".
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03.06.2021 16:31 Ответить
СНБО должно не рассматривать рынок земли а блокировать его и арестовивать инициаторов.
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03.06.2021 16:42 Ответить
А какое отношение к РНБО имеет эта дура?
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03.06.2021 16:43 Ответить
Пі.....и народа
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03.06.2021 17:51 Ответить
 
 