"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук надеется, что завтра СНБО рассмотрит вопрос о земельной реформе.

Об этом она рассказала в эфире "Украина 24", комментируя темы, какие будут рассматриваться на заседании СНБО 4 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный", - заявила нардеп.

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"Я надеюсь, будет вопрос, касающийся земельных отношений. У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", - добавила Верещук.