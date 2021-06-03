На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников
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Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей - речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.
"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных громад. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов", - отметил Резников.
По его словам, такие условия включают:
- налоговые и таможенные преференции
- страхование военно-политических рисков
- распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей
- упрощенные регуляции и институциональную поддержку
Пожалуйста, подождите...
просто взять бы да и перенести их рабочие места в ту "благословенную" территорию на полгодика...шобы оно запотевшими очечками ощутило, как адреналин стекает по штанам в щиблеты... от визга пуль снайпера и каждодневного неприцельного...
Свободная экономическая зона "Донбасс", это Янукович с э этого начинал!
-- бо на равноправие денег ни у кого нету...
это о чем??? вы бл** в этом поясе не можете договориться чтоб орки не стреляли...и дистанционно не минировали...
ну просто параллельная вселенная...нирвана...
чтобы охметов и домбасяне кучерявились и не нуждались ....
Делать видимо больше нечего... Все проблемы решены....
Зачем?
Сами понасырали, а мы теперь отстраивать должны?
Пусть это будет памятник дебилизму, жадности, зависти люмпена.