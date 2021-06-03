РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7111 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 722 36
инвестиции (1140) Донбасс (26945) Резников (1168)

На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников

Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей - речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - Резников

"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных громад. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов", - отметил Резников.

По его словам, такие условия включают:

  • налоговые и таможенные преференции
  • страхование военно-политических рисков
  • распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей
  • упрощенные регуляции и институциональную поддержку
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:03
+9
Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:04
+8
Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
03.06.2021 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:03 Ответить
Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
03.06.2021 16:07 Ответить
Украинский Донбасс. Он собственно и был, как кацапская Чечня, только без войны. А теперь с войной.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:09 Ответить
Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:04 Ответить
и кто же они - эти отчаянные безумные инвесторы?... а нянечек к ним приставят?...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:04 Ответить
Брать кредиты у зарубежных инвесторов??? Чтобы помочь "кормильцам"? Чтобы они снова позвали *****? А, может, стоит подождать, пока они поумнеют? И кто будет платить по кредитам? На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 3245 Вы, панове, шулеры.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:05 Ответить
Не поумнеют . Поумнелки с рождения нет . На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 5808
показать весь комментарий
03.06.2021 16:09 Ответить
Ото ж бо...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:11 Ответить
Президент на передовой
На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 6274
показать весь комментарий
03.06.2021 16:06 Ответить
преЗЕдент на "передовой"
На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 790
показать весь комментарий
03.06.2021 16:07 Ответить
Киевнаучфильм))) ну или студия 95-кв )))
показать весь комментарий
03.06.2021 16:19 Ответить
це двійник, призедент в косоворотці лазе.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:51 Ответить
На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1176
показать весь комментарий
03.06.2021 16:56 Ответить
Кормить кормильцев ? Ну-ну ...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:07 Ответить
Ніякий інвестор не буде вклади гроші туди.Відновлювати мають москалі.А в нас грошей не вистачить відновлювати
показать весь комментарий
03.06.2021 16:08 Ответить
я правильно понимаю концепцию - "инвестор" лепит (больше на бумаге) очпуительное мероприятие в "прикурвитетной зоне" - очередной умопомрачительно-перспективный-народный-университет-будущего, платит минус тыщу налогов в бюджет, потом это слегка херачат со всех сторон, и ребята получают страховку из бюджета...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:08 Ответить
Натє вам, Рінат Ліанідич.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:08 Ответить
Взрослые люди, а такой ерундой занимаются. Дикари в Африке и умнее и воруют меньше.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:10 Ответить
Можно пол бюджета инвестировать ,потом танком куянуть по зданию и все списать
показать весь комментарий
03.06.2021 16:10 Ответить
Очень удобно.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:25 Ответить
просто оторванные от жизни ублюдки...сценаристы-артисты-клоуны-фигляры...
просто взять бы да и перенести их рабочие места в ту "благословенную" территорию на полгодика...шобы оно запотевшими очечками ощутило, как адреналин стекает по штанам в щиблеты... от визга пуль снайпера и каждодневного неприцельного...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:18 Ответить
нужное дело. такие черные дыры порождают новых олигархов - зе-братва и само зе! мечтают стать олигархами. а про "неправильных олигархов" будет отдельный закон.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:12 Ответить
Помню, помню!
Свободная экономическая зона "Донбасс", это Янукович с э этого начинал!
показать весь комментарий
03.06.2021 16:13 Ответить
с особыми условиями для инвесторов
-- бо на равноправие денег ни у кого нету...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:13 Ответить
пояс успешности вдоль линии соприкосновения - цитата
это о чем??? вы бл** в этом поясе не можете договориться чтоб орки не стреляли...и дистанционно не минировали...
ну просто параллельная вселенная...нирвана...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:15 Ответить
Ото хлопці зароблять бабла!
показать весь комментарий
03.06.2021 16:17 Ответить
Нужны не "налоговые преференции", а просто отменить все налоги на малый и средний бизнес (оставить только налоги на бизнес связанный с полезными ископаемыми). И этот регион уже через 7 лет будет самым процветающим и привлекательным в стране(несмотря на войну рядом) . Потом этот опыт применять и в остальных частях Украины. Сделать из Украины самый большой "европейский офшор" и безналоговый рай для различного бизнеса(от мало до велико)- украинцы обогатятся в такой стране буквально за считанные годы!
показать весь комментарий
03.06.2021 16:30 Ответить
На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 9431 На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 9431 Приведите примеры подобных регионов На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1104 На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1104
показать весь комментарий
03.06.2021 16:36 Ответить
Все передовые на сегодняшний день страны. Пора бы уже изучить за счет чего они поднялись. Самый яркий пример- страна номер 1 США. Страна номер 2- Китай. Те за счет отпуска контроля со стороны гос-ва мелкого бизнеса "во все тяжкие"- заполонили своим "абибасом" весь мир.
показать весь комментарий
03.06.2021 16:58 Ответить
тупорылые избиратели Зеленского будут карлить до 61 года,
чтобы охметов и домбасяне кучерявились и не нуждались ....
показать весь комментарий
03.06.2021 16:45 Ответить
Там и так была дотационная яма, сплошной распил бюджета на удержание рабочих мест, в то время как ахметовы и остальное просто выводили кэш, бросая местным подачки и говоря какие они особенные, ведь кормят всю Украину. Никому там никакого развития не нужно, в первую очередь местному охлосу, оно привыкло жить по пАнятиям, ему так спокойней и пАнятней!!!
показать весь комментарий
03.06.2021 17:21 Ответить
Черная дыра бюджета. Тут без референдума не обойтись, а если я не хочу кормить кормильцев?😁😁😁
показать весь комментарий
03.06.2021 17:31 Ответить
Диб-м планировать то, что будет лет через 15-20.....
Делать видимо больше нечего... Все проблемы решены....
показать весь комментарий
03.06.2021 17:46 Ответить
Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. Источник: https://censor.net/ru/n3269299

Зачем?
Сами понасырали, а мы теперь отстраивать должны?
Пусть это будет памятник дебилизму, жадности, зависти люмпена.
показать весь комментарий
03.06.2021 19:33 Ответить
 
 