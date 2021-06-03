Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников
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Наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать - на 5%. Причем наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников", - отметил Резников.
Министр заявил, что при таких обстоятельствах в Украине дополнительные аргументы получают силы, которым ближе белорусско-российская модель, что по мнению Резникова, не соответствует интересам Европы.
"Я хочу поблагодарить европейских партнеров и ЕС в целом, и отдельные страны – которые последовательно поддерживают Украину. Это искренне. Мы получили много гуманитарной помощи, мы благодарны за режим санкций. Но сколько лет еще стоит тратить на гуманитарную помощь, зная, что потребность в ней будет расти?... Сколько лет в таком санкционном режиме будет себя спокойно чувствовать Россия? Они уже адаптировалась к тому режиму, который есть", - добавил он.
Вице-премьер подчеркнул, что необходимо переходить от борьбы с последствиями к борьбе с причинами.
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люди верили в евроинтеграцию, которая подкреплялась безвизом и другими решительными действиями Порошенко
Ну, правильно. Граждане, даже самые небыстрые, начинают понимать, что ничего здесь не вырастет. Следовательно, всё больше заточенных на свалить отсюда. А жид Резников и подавно уже стопудово обустроился в тёплых страназ, а здесь он на заработках.
совсем не видите связи ? ))))))
Это признак того, что украинцам, особенно молодым, засирают мозг всякие блогеры типа Шария.
Вывод- назрели уже радикальные изменения в экономике. Причём "велосипед" придумывать ненужно. Достаточно, просто изучить опыт передовых, на сегодняшний день, стран (с чего они начинали подниматься). Правда, нынешняя укр."элита" и олигархи будут сильно против. Но "СНБО" в помощь- места в тюрьмах найдутся. По-другому никак- процент недовольных будет только расти. Особенно если война совсем прекратится и весь народ сконцентрирует своё внимание только на "холодильнике".
сейчас даже некоторые бывшие ватники стали прозападными.
Невже Європа та США???
І чому б це...