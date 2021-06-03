Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников

Наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать - на 5%. Причем наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников", - отметил Резников.

Министр заявил, что при таких обстоятельствах в Украине дополнительные аргументы получают силы, которым ближе белорусско-российская модель, что по мнению Резникова, не соответствует интересам Европы.

"Я хочу поблагодарить европейских партнеров и ЕС в целом, и отдельные страны – которые последовательно поддерживают Украину. Это искренне. Мы получили много гуманитарной помощи, мы благодарны за режим санкций. Но сколько лет еще стоит тратить на гуманитарную помощь, зная, что потребность в ней будет расти?... Сколько лет в таком санкционном режиме будет себя спокойно чувствовать Россия? Они уже адаптировалась к тому режиму, который есть", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо переходить от борьбы с последствиями к борьбе с причинами.

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