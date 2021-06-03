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Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано

В Брюсселе ведется активная работа над конкретными санкциями против Беларуси.

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я могу только подтвердить, что эта работа идет полным ходом", - сказал он, отвечая на вопрос о работе Брюсселя над санкциями против Беларуси.

В свою очередь в Комитете постоянных представителей ЕС (Coreper), как ожидается, в пятницу обсудят вопрос об одобрении части разрабатываемых Евросоюзом санкций против Минска.

Эта тема обозначена в рабочем плане заседания. Отмечается, что для утверждение этого пакета санкций пройдет по письменной процедуре.

Агентство Bloomberg в четверг со ссылкой на источники сообщило, что европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве, и, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

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Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть одна организация, какая именно, не уточняется.

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: Ірина Дашківська
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Летят самолёты - привет Мальчишу! Плывут пароходы - привет Мальчишу! Гудят паровозы - привет Мальчишу! Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано - Цензор.НЕТ 8200
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03.06.2021 16:35 Ответить
Под санкции также может попасть одна организация, какая именно, не уточняется.

Уточняю: там их две -- организации -- с одной общей стеной...

(минчане меня поймут, если они тут, всё ещё есть?) *)
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03.06.2021 16:36 Ответить
Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано - Цензор.НЕТ 9662
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03.06.2021 16:36 Ответить
І відразу після введення санкцій Лука дасть дьору? Ввели санкції проти Мертвечука, автогаз подорожчав на 5 гривень за літр. А тепер на скільки подорожчає бензин?
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03.06.2021 16:40 Ответить
А ковбаса наскікі подорожчала дивився? Була ж по 2.20! А водяра була по 3,60! А як санкції на ССР наклали - так одразу по 10 стала! Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано - Цензор.НЕТ 746
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03.06.2021 23:20 Ответить
Ложка дорога к обеду. Все остальное;имитация и озабоченность что можно назвать одним непечатным словом
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03.06.2021 16:42 Ответить
Хороший урок вассалам Кремля - Что дозволено Юпитеру *****, не дозволено быку таракану.
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03.06.2021 16:46 Ответить
Ну раз в ЕС работа идёт полным ходом, значит отыграются на ментах и дворниках Работа над санкциями против Беларуси идет полным ходом, - пресс-секретарь Борреля Стано - Цензор.НЕТ 6979
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03.06.2021 16:50 Ответить
У нас тоже "повним ходом". Кабмін уже підвищив граничну межу (не пройшло і двох тижнів...) ціни на бензин і дизпаливо на 06-07 грн. Мабуть на обмеження експорту з Білорусі у відповідь на т.з. "санкції" (дебільні заяви кловуна, "постанови" ВР, заборони літати, ембарго...)
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03.06.2021 16:58 Ответить
Tempi tak da xotelos bystrej,no vsio taki veli sankciji po avia zapretamam ,dalse drugije sankciji pojdut
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03.06.2021 18:20 Ответить
 
 