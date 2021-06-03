Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ
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Детективы НАБУ сообщили бывшему старшему следователю по особо важным делам следственного отдела Управления СБУ в Одесской области о подозрении в вымогательстве и получении 80 тыс. долл. взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия,подозреваемый в рамках расследования уголовного производства по подозрению гражданина США, требовал и получил от последнего взятку в особо крупном размере за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранца.
Действия экс-следователя СБУ квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2020 года.
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