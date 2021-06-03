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НАБУ (4031) взятка (5957) Одесская область (3105) СБУ (18677)

Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили бывшему старшему следователю по особо важным делам следственного отдела Управления СБУ в Одесской области о подозрении в вымогательстве и получении 80 тыс. долл. взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия,подозреваемый в рамках расследования уголовного производства по подозрению гражданина США, требовал и получил от последнего взятку в особо крупном размере за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранца.

Действия экс-следователя СБУ квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины.

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Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2020 года.

Автор: Володимир Янченко
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Если нет меченых купьюр и краски на руках хрен они чо докажут Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3883
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03.06.2021 16:38 Ответить
Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8627 Экс-следователь вымогал экс-доллары.
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03.06.2021 16:43 Ответить
 
 