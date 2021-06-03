Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию
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Президент Владимир Зеленский рано-утром просматривает различную информацию, после чего выходит на связь с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министрами действующего Кабмина.
Об этом он сообщил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone", - отметил Зеленский.
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+48 Вася Шевченко f77d76ba
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+31 Zelya Vsyo
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Нє спиюітся юному ковбою...
Фсє о Народє думаєт...
Было бы правовое, посылали бы министры клоуна заниматься своими прямыми обязанностями в рабочее время, а не когда вздумается.
Надеюсь что после завершения каденции его осудят за превышение властных полномочий.
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
😥
А вообще, если сократить количество дебильных видео, тупых заявлений для идиотов и не кататься в отпуск по 10 раз в год, то можно и в 6:00 подниматься.
А если переехать жить на Банковую, не тратя 30-40 минут на поездки в двух направлениях, еще масса времени свободного появится.
🙄
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tZE inform
В Хмельницком Вову понесло ... " Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию. И после этого разговариваю с премьером, с министрами ..." Ну да Потом просыпаюсь около 10 и появляюсь на работе к 12