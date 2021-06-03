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Зеленский (16534) Кабмин (13801) iPhone (14) Шмыгаль Денис (2321)

Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию

Президент Владимир Зеленский рано-утром просматривает различную информацию, после чего выходит на связь с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министрами действующего Кабмина.

Об этом он сообщил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone", - отметил Зеленский.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+48
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 4280
...
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03.06.2021 16:55
+46
Это когда дурь заканчивается?
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03.06.2021 16:52
+31
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 2506
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03.06.2021 17:01
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Сон наркомана - короткий и тревожный!
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03.06.2021 17:05 Ответить
Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 4253 Жалько зеля Цензор не читает. Много о себе бы узнал какой он мудак
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03.06.2021 17:07 Ответить
Это когда дурь заканчивается?
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03.06.2021 16:52 Ответить
когда заканчивается сразу новый пакет подвозят Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 5844 в 5 30 утра
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03.06.2021 16:54 Ответить
шедевр Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 5804
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03.06.2021 17:01 Ответить
Утром мажу бутерброд, сразу мысль.. (с)
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03.06.2021 16:53 Ответить
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 1463
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03.06.2021 16:58 Ответить
На Цензорі почитай , то чорта лисого й заснеш. Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 4046
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03.06.2021 16:53 Ответить
Я себе представляю эти "руководящие указания" до детокса... Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 6228
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03.06.2021 16:53 Ответить
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 2506
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03.06.2021 17:01 Ответить
пейсбук читає...і люто ображається...аж до всрачки Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 3412
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03.06.2021 16:54 Ответить
Нормальные люди спят до 7-30 ; 8-00 . Им потом надо РАБОТАТЬ !
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03.06.2021 16:54 Ответить
А во сколько ложится?
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03.06.2021 18:27 Ответить
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 4280
...
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03.06.2021 16:55 Ответить
А може в когось Андроїд?
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03.06.2021 16:55 Ответить
Або Java смарт)
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03.06.2021 17:24 Ответить
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 6707
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03.06.2021 16:55 Ответить
Нахріна це?
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 6104
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03.06.2021 16:55 Ответить
Кокаинщик хвастается тем, что его прет с самого утра. Красавчик
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03.06.2021 16:56 Ответить
Звідки така обізнаність, бешкетнику?))
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03.06.2021 16:59 Ответить
Так в методичке у него написано наверное...ну или в бредовом сне приснилось...одно из двух...
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03.06.2021 17:05 Ответить
Пример как наркоманский бред обосравшегося связать с Петей Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 4373
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03.06.2021 18:23 Ответить
Примеряйте ещё такую лапшу на ваши уши!
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03.06.2021 16:57 Ответить
Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию - Цензор.НЕТ 4212
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03.06.2021 16:59 Ответить
самокритично
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03.06.2021 18:48 Ответить
Один умеет читать, другой умеет считать -- обоим приятно побыть в обществе культурного человека...*)
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03.06.2021 16:59 Ответить
Вооо мля....
Нє спиюітся юному ковбою...
Фсє о Народє думаєт...
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03.06.2021 17:01 Ответить
Да каких министров. Ермака рази шо будит, когда во сне дергается.
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03.06.2021 17:03 Ответить
Ну и что это доказывает?? Что ты дебил..?? Так это было ясно и без этого твоего признания...
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03.06.2021 17:04 Ответить
Кретина понесло…
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03.06.2021 17:04 Ответить
Идиот подтвердил что у нас не правовое государство.
Было бы правовое, посылали бы министры клоуна заниматься своими прямыми обязанностями в рабочее время, а не когда вздумается.
Надеюсь что после завершения каденции его осудят за превышение властных полномочий.
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03.06.2021 17:06 Ответить
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
😥
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03.06.2021 17:06 Ответить
На Аляске, на рыбоперерабатывающих заводах, люди по 14-16 часов работают и ничего.

А вообще, если сократить количество дебильных видео, тупых заявлений для идиотов и не кататься в отпуск по 10 раз в год, то можно и в 6:00 подниматься.
А если переехать жить на Банковую, не тратя 30-40 минут на поездки в двух направлениях, еще масса времени свободного появится.
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03.06.2021 17:07 Ответить
На Алясці працюють по 16 год під час путіни(не *******), в ЗЄ путіна-******* ще три роки. Зведеться, небога, нанівець.
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03.06.2021 17:24 Ответить
а чего ж ты жаворонок наш зеленожопый на работу едешь в 10:30? долгая утренняя помывка?
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03.06.2021 17:10 Ответить
Юлий Цезарь 2:0
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03.06.2021 17:11 Ответить
У стРаліна теж була така фішка...))
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03.06.2021 17:16 Ответить
У Саліна була фішка в цей час закінчувати діяльність минулого дня. Й це більш логічно для керівників найвищого рівня.
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03.06.2021 17:23 Ответить
Скоро осел будет министров как сРалин...в два часа ночи собирать...
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03.06.2021 17:12 Ответить
Роботун!!
🙄
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03.06.2021 17:14 Ответить
Імпотентом було прикидувати пізДно...
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03.06.2021 17:17 Ответить
Кажуть, що з тої біди перша ледя буде робити "Офіс Першої Леді"
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03.06.2021 17:22 Ответить
С бюджетом больше чем у королевы Великобритании.
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03.06.2021 21:17 Ответить
Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 4114
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03.06.2021 17:16 Ответить
Говорится что "пляшут от печки". У зеледента работа начинается "с горшка".
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03.06.2021 17:16 Ответить
Это наверное когда вместо туалетной бумаги в сортир газеты подбросить ?
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03.06.2021 17:17 Ответить
Ни одного комента от зебилов 73% Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 51 Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 51 Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію - Цензор.НЕТ 51
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03.06.2021 17:19 Ответить
Цинізм і безбашенність владних політтехнологів не додадуть зе-голосів, а сформують стійкий негатив до цієї влади назавжди.
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03.06.2021 17:21 Ответить
Великий нарід поламає всі політтехнологічні прогнози і знову обере Сцикливого блазня. Тому, що з дитинства вірив у казочки. І казочка здійснилась - Іван-дурак став царем. А після цього казочка закінчується, а що далі робити в дитинстві не говорили.
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03.06.2021 19:46 Ответить
клован, туалетная бумага обычно не содержит надписей и новостей. откуда ты их берешь?
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03.06.2021 17:32 Ответить
Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Взяти, наприклад, Мендель...
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03.06.2021 17:32 Ответить
Це йому сниться...
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03.06.2021 17:57 Ответить
НУ ШО СТАЛІН!
⚡️ПОРТНИКОВ | Як Зеленський будує популістський режим | Ексклюзивне інтерв'ю на "ПРЯМОМУ" - ютуб
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03.06.2021 18:29 Ответить
" ... читаю ... информацию . " - вижу звуки , слышу цвета , понимаю буквы , ощущаю метаболизм клеток , ...
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03.06.2021 18:46 Ответить
Интересно Зеленчиха тоже в 5.30 полы елозить начинает? Все равно пи____л спать не дает,а она ему.
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03.06.2021 20:04 Ответить
Он игрой на рояле их будит?
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03.06.2021 20:43 Ответить
Мелкая группка каргиналов.
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03.06.2021 22:46 Ответить








tZE inform


В Хмельницком Вову понесло ... " Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию. И после этого разговариваю с премьером, с министрами ..." Ну да Потом просыпаюсь около 10 и появляюсь на работе к 12
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03.06.2021 23:51 Ответить
Мелкая группка маргиналов.
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04.06.2021 03:11 Ответить
 
 