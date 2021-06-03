1 045 19
Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польша готова стать новой площадкой для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
Он не знает, рассмтривается ли Варшава как место для проведения заседаний ТКГ.
"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - отметил Цихоцкий.
Посол понимает, что вернуться к оффлайну в Минске будет сложно, так как "какой-то МИГ или какой-то "Хамас" что-то устроит".
Топ комментарии
+3 Colt
показать весь комментарий03.06.2021 17:15
+2 Веретено
показать весь комментарий03.06.2021 18:13
+1 Shuha
показать весь комментарий03.06.2021 18:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
Я розумію, що це все глибока історія, але Андрусівське перемир'я і Ризький договір свідчать що в конфлікт України з московією не варто залучати Польщу.
Перед загрозою спільного ворога ми завжди домовимось.
Давайте не спокушати нашого друга і партнера.
Ну кремлядь и их шестерки,не согласятся скорее всего, ибо ***** нужно будет поспать, пожрать, как это ему втихаря делал лукашенко, а поляки его нахрен пошлют.