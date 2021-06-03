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Новости За рубежом
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Польша (7474) Трехсторонняя контактная группа (842) Цихоцкий (41)

Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

Польша готова стать новой площадкой для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Он не знает, рассмтривается ли Варшава как место для проведения заседаний ТКГ.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - отметил Цихоцкий.

Посол понимает, что вернуться к оффлайну в Минске будет сложно, так как "какой-то МИГ или какой-то "Хамас" что-то устроит".

Читайте: Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Поляки - идеальная площадка: всем близко, все заинтересованы в успехе
(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
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03.06.2021 17:15
+2
між Польщєю і Білоруссю на території Польщі є містечко Влодава - українці можуть там і ночувати, а кацапляді можуть звалить у Білорусь там пару хвилин.
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03.06.2021 18:13
+1
Гарна ідея )
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03.06.2021 18:32
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Поляки - идеальная площадка: всем близко, все заинтересованы в успехе
(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
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03.06.2021 17:15 Ответить
Зі всієї поваги до Польщі краще все таки в країні трохи по далі.

Я розумію, що це все глибока історія, але Андрусівське перемир'я і Ризький договір свідчать що в конфлікт України з московією не варто залучати Польщу.
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03.06.2021 17:34 Ответить
Ну я об этом и говорю, что только кремлядям, зебилоидам, Порошенко все срет в штаны)
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03.06.2021 18:40 Ответить
А в нього що діарея ніяк не припиниться?
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03.06.2021 18:57 Ответить
Как раз наоборот, это у вас от фамилии Порошенко, круглосуточная диарея.
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03.06.2021 19:37 Ответить
Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 7401
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03.06.2021 20:06 Ответить
Саме Московія Україну та Польщу і помирила.
Перед загрозою спільного ворога ми завжди домовимось.
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03.06.2021 18:09 Ответить
В Польщі може з'явитись спокуса поділити, як це було не раз в історії.
Давайте не спокушати нашого друга і партнера.
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03.06.2021 18:14 Ответить
Очень хорошая идея, предложение!
Ну кремлядь и их шестерки,не согласятся скорее всего, ибо ***** нужно будет поспать, пожрать, как это ему втихаря делал лукашенко, а поляки его нахрен пошлют.
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03.06.2021 18:01 Ответить
на кордоні із Польщею і Білоруссю і Україною: палатку із стільцями і столами на території Польщі, а на ніч усі у свій вагончик на свою територію ))))
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03.06.2021 18:08 Ответить
між Польщєю і Білоруссю на території Польщі є містечко Влодава - українці можуть там і ночувати, а кацапляді можуть звалить у Білорусь там пару хвилин.
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03.06.2021 18:13 Ответить
Гарна ідея )
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03.06.2021 18:32 Ответить
Краків саме те місце для перемовин Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 5661
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03.06.2021 19:17 Ответить
Готова Польша, не готова - надо тест пройти. Пусть польские повара сварят манную кашку и отправят Кравчуку на дегустацию на предмет наличия комочков. А Кравчук уже по результатам дегустации озвучит своё авторитетное мнение - подходит ли Польша под инсталляцию геолокации гериатрического пансионата "ТКГ" или нет? И вообще, нахрена сдалась эта Польша, пора уже как-то поближе к пальмам и кипарисам. И шоб кругом мангровые заросли, и шоб кокосы на головы сыпались. А на Польском побережье Балтийского моря только простатит и высидишь. А лахудры вместо бикини в утеплённых рейтузах уже с хроническим цеститом разве способны навеять умиротворяющее настроение? Один только вид бабских рейтузов с начёсом провоцирует на ураганную стрельбу со всех калибров до последнего боеприпаса.
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03.06.2021 20:01 Ответить
 
 