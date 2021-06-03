"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Нормандский формат", вероятно, нуждается в обновлении: новых игроках и смене места переговоров. США рассматривают возможность присоединиться к "Нормандскому формату".
Об этом вице-президент по стратегической стабильности и безопасности Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор заявил во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ему (Нормандскому формату. - Ред.) действительно нужно больше энергии, больше обновления. И, возможно, ему необходимы новые игроки. И, возможно, ему необходимо новое место, новая локация, новый город. Сложно представить, что мы вернемся в Минск. Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал он.
По словам Тейлора, в США рассматривают возможность присоединения к Нормандскому формату.
"Я бы хотел верить, что Соединенные Штаты будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад", - добавил Тейлор.
На вопрос о том, почему американская администрация еще не принимает участие в этом процессе, экс-посол указал, что администрация Байдена все еще проводит назначения на должности.
"Как я упоминал, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, возможно, с вице-премьер-министром Резниковым", - отметил Тейлор.
Он указал, что речь может идти о разных форматах, например, переговорах США, России и Украины или о формате Нормандской четверки, к которому присоединятся Америка, Великобритания, Канада или о Будапештском формате.
Пожалуйста, подождите...
-- и с боями, при помощи Турции, ввёл в процесс онанизма Россию... -- теперь, тот же самый толк, но уже в четыре руки...*)
Китайцы щас в небе над Беларусью рулят... -- куди завгодно...
що мінські угоди - це розвод пуйлом і його партнером петей
Макрона і Меркель
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Если США будет присоединяться, то кто-то, сразу отсоединится, и "Нормандский формат", станет "мертвой тусовкой" единомышленников, как G7))