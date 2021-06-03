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Новости Политика Украины
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США (23185) Тейлор (166) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)

"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Нормандский формат", вероятно, нуждается в обновлении: новых игроках и смене места переговоров. США рассматривают возможность присоединиться к "Нормандскому формату".

Об этом вице-президент по стратегической стабильности и безопасности Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор заявил во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ему (Нормандскому формату. - Ред.) действительно нужно больше энергии, больше обновления. И, возможно, ему необходимы новые игроки. И, возможно, ему необходимо новое место, новая локация, новый город. Сложно представить, что мы вернемся в Минск. Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал он.

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По словам Тейлора, в США рассматривают возможность присоединения к Нормандскому формату.

"Я бы хотел верить, что Соединенные Штаты будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад", - добавил Тейлор.

На вопрос о том, почему американская администрация еще не принимает участие в этом процессе, экс-посол указал, что администрация Байдена все еще проводит назначения на должности.

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"Как я упоминал, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, возможно, с вице-премьер-министром Резниковым", - отметил Тейлор.

Он указал, что речь может идти о разных форматах, например, переговорах США, России и Украины или о формате Нормандской четверки, к которому присоединятся Америка, Великобритания, Канада или о Будапештском формате.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Много. Азербайджан например около 30 лет воду в ступе толк, пока не понял, что пора заканчивать этот онанизм.
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03.06.2021 17:21
+3
Сколько ещё должно пройти лет, чтобы пришло озарение про бестолковость таких форматов?
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03.06.2021 17:17
+2
в фейсбуке у меня вот такая реклама. это именно реклама (соответствующий значок стоит)
"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор - Цензор.НЕТ 3107
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03.06.2021 17:17
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Странно , что не зеля это сказал .
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03.06.2021 17:12 Ответить
в фейсбуке у меня вот такая реклама. это именно реклама (соответствующий значок стоит)
"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор - Цензор.НЕТ 3107
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03.06.2021 17:17 Ответить
Главное что на него в Украине самый низкий налог. Вот где можно ожидать инвестиций. Потеснят Авакяна.
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03.06.2021 21:23 Ответить
Сколько ещё должно пройти лет, чтобы пришло озарение про бестолковость таких форматов?
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03.06.2021 17:17 Ответить
Много. Азербайджан например около 30 лет воду в ступе толк, пока не понял, что пора заканчивать этот онанизм.
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03.06.2021 17:21 Ответить
Причем,даже арменнский друг-партнер раиссия собственнім уем подавилась, от полового, в данном конфликте, бессилия !
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03.06.2021 17:27 Ответить
30 лет воду в ступе толк
-- и с боями, при помощи Турции, ввёл в процесс онанизма Россию... -- теперь, тот же самый толк, но уже в четыре руки...*)
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03.06.2021 17:27 Ответить
У нас времени нет, мы на грани развала. Ничего ж не работает, только форматы разные обсуждают.
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03.06.2021 17:28 Ответить
Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал он.
Китайцы щас в небе над Беларусью рулят... -- куди завгодно...
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03.06.2021 17:24 Ответить
після плівок мертвечука приходить думка,
що мінські угоди - це розвод пуйлом і його партнером петей
Макрона і Меркель
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03.06.2021 18:32 Ответить
Если в число своих подельников, т.е. к макрону и меркель, путлер добавит байдена, то это будет означать что байден уже заключил сделку с пуйлом по продаже Украины
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03.06.2021 20:39 Ответить
США рассматривают возможность присоединиться к "Нормандскому формату" Источник: https://censor.net/ru/n3269326
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Если США будет присоединяться, то кто-то, сразу отсоединится, и "Нормандский формат", станет "мертвой тусовкой" единомышленников, как G7))
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03.06.2021 23:13 Ответить
 
 