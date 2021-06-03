Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська
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Сегодня, 3 июня, на аукционе продали первый лот в рамках "Большой распродажи тюрем" - имущество колонии №48 (Хуторовка, 2).
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн. 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 500 тысяч гривен.
"...рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!!! В торгах приняли участие 7 участников. Это первая продажа из "Большой распродажи тюрем", - отметил министр.
Он также напомнил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет.
"70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!", - добавил он.
"Твое лицо, когда тюрьмы расходятся, как горячие пирожки))", - прокомментировал Малюська свое фото, прикрепленное к посту о продаже тюрьмы.
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2 7 лямов отдадут покупателю на ремонт.
3 государство получит 3 ляма
4 очередной миллионер организует ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ бизнес за пару лямов.
5 у нас очень много очень богатых людей которых будут сажать
6 тюрьма не гостинница а значит клиента ждать не нужно, значит всегда аншлаг.
7 гостинници по доходу перед платной тюрьмой будут просто курить бамбук, особенно у нас
Но украинское правительство, сплошь сформированное из инвалидов - это перебор, ребята.