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Новости Общество
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аукцион (185) продажа (472) тюрьма (817) Малюська Денис (292)

Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська

Сегодня, 3 июня, на аукционе продали первый лот в рамках "Большой распродажи тюрем" - имущество колонии №48 (Хуторовка, 2).

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн. 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 500 тысяч гривен.

"...рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!!! В торгах приняли участие 7 участников. Это первая продажа из "Большой распродажи тюрем", - отметил министр.

Он также напомнил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет.

"70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!", - добавил он.

Читайте также: Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая

Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська 01

"Твое лицо, когда тюрьмы расходятся, как горячие пирожки))", - прокомментировал Малюська свое фото, прикрепленное к посту о продаже тюрьмы.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Идиот а где вы шавки еврейские сидеть сами то будете,? Аль одно наказание смертная казнь!!!!!????
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03.06.2021 17:13
+11
Лицо дебила. Браслет идиота. Кабинет вора.
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03.06.2021 17:52
+9
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська - Цензор.НЕТ 6793

На всех барыг хватит!
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03.06.2021 17:18
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Прошу не продавайте все! Оставьте что нибудь для себя! Вам там жить! (Долго и счастливо).
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03.06.2021 19:40 Ответить
а какого хрена аж 3 воскицательных знака ???? удачная сделка для государства??? хрен там. 1. отдали громадную территорию, готовые здания, всю инфраструктуру за 10 лямов евро

2 7 лямов отдадут покупателю на ремонт.
3 государство получит 3 ляма
4 очередной миллионер организует ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ бизнес за пару лямов.

5 у нас очень много очень богатых людей которых будут сажать
6 тюрьма не гостинница а значит клиента ждать не нужно, значит всегда аншлаг.
7 гостинници по доходу перед платной тюрьмой будут просто курить бамбук, особенно у нас
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03.06.2021 19:51 Ответить
Что Вы такое забористое придумываете?) Никакого ремонта и "частных тюрем" там не будет, старые здания давно недействующей тюрьмы снесут, на их месте построят жилые дома (например).
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03.06.2021 20:19 Ответить
это очень прибильний бизнес. есть условия договора. ну могут оттяпать кусок территории. не больше.
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03.06.2021 20:58 Ответить
Тюрьмы нужно заполнять чиновниками, а не распродавать.
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03.06.2021 21:28 Ответить
Рішення трохи забарилося,років на 25.....
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03.06.2021 22:32 Ответить
А зеков куда дели? Амнистировали?
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03.06.2021 23:51 Ответить
Их там не было, продают здания и территории давно недействующих тюрем и изоляторов.
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04.06.2021 00:10 Ответить
Это бывшие зэки при бабле покупают себе дачи в стиле Ностальгия
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04.06.2021 00:11 Ответить
в каждой фирме должно быть по инвалиду/можно по психической линии.

Но украинское правительство, сплошь сформированное из инвалидов - это перебор, ребята.
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04.06.2021 00:43 Ответить
Важко сказати добре це чи погано. Але ті тюрми що були, культивували злочинців. Хоча як правило зе-комнда завжди обсирається... Є великий шанс що все піде не так...
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04.06.2021 09:48 Ответить
Як би той Малюська ся не вдавив тими гарячими пиріжками.
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04.06.2021 16:50 Ответить
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