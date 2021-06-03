Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что предоставление президенту Владимиру Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет знаком, что и ЕС и НАТО стоят на стороне Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если саммит, который должен пройти 14 июня, состоится и будет разговор о вызовах, которым есть в том числе и агрессия Российской Федерации, то я уверен, что в случае инициативы стран-участников ЕС и стран НАТО предложить выступить президенту Украины Зеленскому с брифингом на 15 минут перед участниками саммита НАТО – это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и цивилизованный альянс ЕС, и что они стоят на стороне Украины", - заявил Резников.

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Напоминаем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.