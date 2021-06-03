Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что предоставление президенту Владимиру Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет знаком, что и ЕС и НАТО стоят на стороне Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если саммит, который должен пройти 14 июня, состоится и будет разговор о вызовах, которым есть в том числе и агрессия Российской Федерации, то я уверен, что в случае инициативы стран-участников ЕС и стран НАТО предложить выступить президенту Украины Зеленскому с брифингом на 15 минут перед участниками саммита НАТО – это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и цивилизованный альянс ЕС, и что они стоят на стороне Украины", - заявил Резников.
Напоминаем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.
Пожалуйста, подождите...
Раптом хто пропустив цей треш.
-- Му-Му написал Тургенев, а памятник Пушкину...
шмыгаль (верх) резников (низ)))))
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ему ж пока ничего не пообещали))) опять жеж... НАТО ему ничего не должно !!
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Не в дверь, так в окно. А если не пригласят, так значит они стоят на стороне России? Резников, та что ли? Не понимаю, зачем так подставляться то по глупому?!
Тем более, что ранее Столтенберг вполне недвусмысленно заявил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.
Но Резникову видимо пох, что там заявляет генеральный секретарь НАТО. Главное понавязываться, при этом ставя ещё невыгодные для Украины противопоставления.
пусть выступит
Він же запевняв, - якщо його не запрошуватимуть, він сам проситися не буде!
Надо его поуговаривать?
- зачем тогда там, да и везде, нужен этот ЗЕ?
Какая тонкая подстава, чисто кацапская чиновничья игра.
Этого шморклю в серьез ни кто не воспринимает, кто ж его пришласит. Вот и весь расчет, этой кацапской консервы.
как в том анекдоте: "Василь Иваныч, у тебя спички в кармане есть?.
- Не, нету...
- ..аааа, значит у тебя член не стоит!"
Что у них общего с коррумпированным и лгущим на каждом шагу режимом Зеленского?
У них там что нет своего цирка, что они должны зажопного гастролера смотреть?