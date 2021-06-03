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Украина просит включить ее в германо-американские переговоры по "Северному потоку-2", - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина просит включить ее в германо-американские переговоры по

Газопровод "Северный поток 2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности.

Именно поэтому Украина требует участия в германо-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Украина должна сидеть за одним столом и иметь право голоса. Об этом заявил изданию Welt украинский посол в Берлине Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, еще во вторник украинская сторона выразила соответствующую просьбу к правительству ФРГ.

"Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном - за счет Украины", - добавил дипломат.

Автор: Ірина Дашківська
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Для чого , перетворити перемови у шоу.
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03.06.2021 17:42 Ответить
схоже посол в Німеччині - це само зе, настільки недолугі та хамські заяви!
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03.06.2021 17:54 Ответить
Поезд ушел, сами виноваты.
Сидите и ждите результата, прочем как всегда
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03.06.2021 18:15 Ответить
тогда и Польшу нужно включать в эти переговоры и Францию и всю Еврокомиссию, кторая против СП-2
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03.06.2021 20:05 Ответить
надо не просить а требовать Украина просит включить ее в германо-американские переговоры по "Северному потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8014
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03.06.2021 20:30 Ответить
Я, если честно, плохо понимаю, каким боком к СП-2 США, но ладно, мировой полицейский, и может (?) решать, что выгодно ФРГ, Австрии, Франции... А Украина то чего? Зеля сегодня вообще отморозил; "без денег за транзит, у нас денег на войну не будет". Т. е. Раша должна платить за войну с ней))))
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03.06.2021 20:57 Ответить
 
 