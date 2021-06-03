Украина просит включить ее в германо-американские переговоры по "Северному потоку-2", - посол Мельник

Газопровод "Северный поток 2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности.

Именно поэтому Украина требует участия в германо-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Украина должна сидеть за одним столом и иметь право голоса. Об этом заявил изданию Welt украинский посол в Берлине Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, еще во вторник украинская сторона выразила соответствующую просьбу к правительству ФРГ.

"Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном - за счет Украины", - добавил дипломат.