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План вакцинации от коронавируса за май в Украине недовыполнен в 14 раз, - эксперт KSE Ганиченко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

План вакцинации от коронавируса за май в Украине недовыполнен в 14 раз, - эксперт KSE Ганиченко

Чтобы вакцинировать до конца года 70% взрослого населения, нужно делать 225 тыс. прививок в сутки, в том числе на выходных. Сейчас в сутки делают около 13 тыс. прививок.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ганиченко, в Европе стабильные темпы вакцинации - плюс 15 млн вакцинированных за неделю, всего хотя бы одну дозу вакцины получили уже 239 млн человек.

"Украина серьезно отстает, и сейчас 2,8% населения Украины вакцинированы, по меньшей мере, одной дозой вакцины. Уровень вакцинации в Украине в десять раз меньше, чем уровень вакцинации в среднем в Европе", - заявил аналитик.

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Он добавил, что 32% населения европейских стран уже вакцинированы от COVID-19.

"Уровень вакцинации в Украине в мае не изменился из-за того, что не было вакцин, партии начали прибывать лишь во второй половине мая. Сегодня эти темпы начали увеличиваться, и мы надеемся, что эти темпы будут выходить сначала на уровень 70 тысяч человек в сутки и будут приближаться к отметке, которую нужно достичь, - вакцинации 70% взрослого населения до конца 2021 года", - отметил он.

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По словам Ганиченко, можно ожидать, что в июне темпы вакцинации ускорятся в связи с новыми поставками партий вакцин.

Он отметил, что для достижения показателя в 70% вакцинированных взрослых до конца текущего года в Украине нужно делать по 225 тысяч прививок в сутки, включая выходные. Сейчас этот показатель составляет около 13 тысяч прививок в сутки.

При этом он отметил, что на сегодняшний день использовано 42% всех вакцин, которые поставлены в Украину.

"Национальный план вакцинации по состоянию на май 2021 год недовыполнен в 14 раз. В нем указывалось, что больше 5 млн прививок планировалось на май, а по факту мы имеем полмиллиона прививок, сделанных в мае", - заявил аналитик, напомнив, что этот план был обнародован правительством Украины 12 апреля 2021 года.

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По его словам, главной причиной невыполнения плана вакцинации в мае стало промедление с поставками вакцин и их недостаточное количество.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Фигня какая, это после учительских зарплат в 4000$, инвестнянь, роста ВВП в 40%, и многого чего. Сейчас актуальна борьба с олигархатом, РНБО готовит санкции...
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03.06.2021 17:36
+1
"На Донеччині готові вакцинувати жителів непідконтрольних Україні територій - ОДА."

У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій.
Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Про це передає кореспондент Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetska-oblast-vaktsynatsiia/31288783.html
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03.06.2021 17:36
+1
что теперь сова лупоглазая будет блеять?
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03.06.2021 17:39
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Фигня какая, это после учительских зарплат в 4000$, инвестнянь, роста ВВП в 40%, и многого чего. Сейчас актуальна борьба с олигархатом, РНБО готовит санкции...
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03.06.2021 17:36 Ответить
что теперь сова лупоглазая будет блеять?
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03.06.2021 17:39 Ответить
"На Донеччині готові вакцинувати жителів непідконтрольних Україні територій - ОДА."

У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій.
Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Про це передає кореспондент Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetska-oblast-vaktsynatsiia/31288783.html
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03.06.2021 17:36 Ответить
ну чого вакцинація поперла...раптово вакцини З*явилися, небагато, але..для чинуш пфайзера підвезли, а простому піплу короновак
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03.06.2021 17:36 Ответить
нічєво, хуже нє будет!
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03.06.2021 17:44 Ответить
Дануна...
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03.06.2021 17:45 Ответить
Щоб виконувати план вакцинації, треба вакцинувати всіх бажаючих, без всяких обмежень і попередніх записів. Багато людей просто боїться вакцинуватись і пункти вакцинації простоюють без роботи, бо чекають на клієнтів певних пільгових категорій. До влади це ніяк не доходить. Слава богу, що почали у Києві та Львові вакцинувати по вихідних.
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03.06.2021 18:19 Ответить
слива навеки!
еще бы боб взял взад то из-за чего ему слива то. но нет, вирусок боба посадил на бутылку - слава вирусу.
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03.06.2021 18:27 Ответить
Этим скотам и недомек, что нужно для Киева организовать сеть пунктов вакцинации, хотя бы в пределах своего района. Как выборы в органы власти - так находят и помещение и кадры и компьютеры, как сделать что-то для людей - у этих скотов сразу отключается мозх.
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03.06.2021 19:02 Ответить
На субботу мои коллеги собираются идти на вакцинацию в порядке живой очереди.
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.
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03.06.2021 19:01 Ответить
не волнуйтесь, художников, которые нарисуют нужные цифры, хватает. К концу лета план будет перевыполнен в 14 раз.
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03.06.2021 20:20 Ответить
Удивили. В 14 раз? А не в 140?
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04.06.2021 00:09 Ответить
 
 