План вакцинации от коронавируса за май в Украине недовыполнен в 14 раз, - эксперт KSE Ганиченко

Чтобы вакцинировать до конца года 70% взрослого населения, нужно делать 225 тыс. прививок в сутки, в том числе на выходных. Сейчас в сутки делают около 13 тыс. прививок.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ганиченко, в Европе стабильные темпы вакцинации - плюс 15 млн вакцинированных за неделю, всего хотя бы одну дозу вакцины получили уже 239 млн человек.

"Украина серьезно отстает, и сейчас 2,8% населения Украины вакцинированы, по меньшей мере, одной дозой вакцины. Уровень вакцинации в Украине в десять раз меньше, чем уровень вакцинации в среднем в Европе", - заявил аналитик.

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Он добавил, что 32% населения европейских стран уже вакцинированы от COVID-19.

"Уровень вакцинации в Украине в мае не изменился из-за того, что не было вакцин, партии начали прибывать лишь во второй половине мая. Сегодня эти темпы начали увеличиваться, и мы надеемся, что эти темпы будут выходить сначала на уровень 70 тысяч человек в сутки и будут приближаться к отметке, которую нужно достичь, - вакцинации 70% взрослого населения до конца 2021 года", - отметил он.

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По словам Ганиченко, можно ожидать, что в июне темпы вакцинации ускорятся в связи с новыми поставками партий вакцин.

Он отметил, что для достижения показателя в 70% вакцинированных взрослых до конца текущего года в Украине нужно делать по 225 тысяч прививок в сутки, включая выходные. Сейчас этот показатель составляет около 13 тысяч прививок в сутки.

При этом он отметил, что на сегодняшний день использовано 42% всех вакцин, которые поставлены в Украину.

"Национальный план вакцинации по состоянию на май 2021 год недовыполнен в 14 раз. В нем указывалось, что больше 5 млн прививок планировалось на май, а по факту мы имеем полмиллиона прививок, сделанных в мае", - заявил аналитик, напомнив, что этот план был обнародован правительством Украины 12 апреля 2021 года.

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По его словам, главной причиной невыполнения плана вакцинации в мае стало промедление с поставками вакцин и их недостаточное количество.