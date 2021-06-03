РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3698 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
3 455 40
налоги (3182) реформы (3866)

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review

Член парламентского комитета по экономическим и монетарным делам Фульвио Мартушелло обратился к президенту, спикеру и главе правительства нашего государства с письмом. В своем обращении он объяснил вредность изменений, которые будут частью нового налогового законопроекта.

Издание European Business Review также посоветовало осторожно относиться к попыткам копировать налоговые реформы стран ЕС. Речь идет о Польше, где правительство поднимает налоги для фермеров и фрилансеров. Отмечается, что копирование чужого опыта для Украины будет безуспешным. Причина в частой смене руководителей правительства, коррупции и оттоке трудоспособного населения за границу. Украинские политологи согласны с такими предостережениями.

Возникает идея скопировать польский опыт или других государств. Но нужно исходить из собственной ситуации. Копирование чужого опыта – всегда плохая идея. Учитывать другой опыт надо. И польский опыт, например, мы учитывали в реформе децентрализации. Но выходили все же из наших потребностей, из наших особенностей. И сейчас нам надо исходить из собственной структуры бизнеса, а не из польской,
– объяснил политический эксперт Владимир Фесенко.

Статистика показывает, что, в отличие от Украины, Польша демонстрирует быстрое восстановление экономики – почти 45% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы позволяют полякам увеличить налоговую нагрузку.

Поэтому налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, европейским аналитикам кажется несбалансированной и способной вместо роста привести к ухудшению ситуации в экономике.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
03.06.2021 17:51
+4
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8940
показать весь комментарий
03.06.2021 18:05
+3
А сколько этому Фульвио Мартушелло заплатили , что он неизвестно Как Озаботился. Значит В Польще все Правильно и перейнять Нужно.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какая разница?? Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 4472
показать весь комментарий
03.06.2021 17:47 Ответить
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8940
показать весь комментарий
03.06.2021 18:05 Ответить
................................................................
показать весь комментарий
03.06.2021 18:26 Ответить
Налоги нужно убрать полностью! Тогда в страну деньги хлынут рекой, ибо налоги не нужно платить.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:50 Ответить
Глупость! Деньги ценны не сами по себе а в сочетании с возможностями их вложения! Ну и куда в Украине вы можете вложить деньги с гарантией чтобы их не сперли и чтобы они принесли прибыль?!!
показать весь комментарий
03.06.2021 18:24 Ответить
да море куда. создавать надо уметь новые продукты. например берешь участок и выращиваешь на нем кукурузу, строишь производство и делаешь вискарь или новый какой-то напиток и продаешь его на рынок и Украины и мира. смотря какие еще деньги, если есть больше денег, то инвестируешь в добычу лития и кобальта и никеля и строишь под него производство батарей для электромобилей и батарей для телефонов, а в Украине большие залежи и батареи востребованы ибо телефонов море и тренд на электрокары и плюс для других видов транспорта или беспилотников тоже батареи делать. Есть газ и нефть в Украине. в Украине залежи огромные разных руд. Лес есть и можно мебель строить. Да все перечислять, это тут книгу написать можно на тысячу страниц и больше...
показать весь комментарий
03.06.2021 19:58 Ответить
Одне запитання - чому цього зовсім нема?
показать весь комментарий
03.06.2021 20:42 Ответить
Потому что система выстроена так, чтобы блага государства были только у олигархов, а должна быть система для всех равная, а не для меньшинства - олигархов. Если изменить систему с олигархии на демократическую либеральную, чтобы власть была у всего народа и законы принимались под народ, а не олигархов. Чтобы всем людям можно было получать землю и кредиты от государства, чтобы делать и заниматься на ней своей продукцией. И конечно знания нужны людям и образование должно в стране выйти на другой уровень. По тв тоже нужно не идиотские передачи показывать деградантские, а умные передачи должны быть - про технологии мира, про создание бизнеса всего в мире, по книгам передачи хорошим делать. Система должна быть выстроена такая, чтобы помочь людям создавать бизнесы, получать земли, помощь государства в реализации продукции. Нужно сделать страну возможностей, чтобы все получили свободу и могли заниматься чем хотят и чтобы государство помогало еще.
показать весь комментарий
03.06.2021 20:55 Ответить
про море возможностей развития вы написали правильно но забыли маленькую деталь! вот вы пришли создали построили а потом пришел дядя ВАСЯ местный начальник и решением карманного суда все забрал себе!! а пока вы будите бегать по судам и доказывать что вы не БАРАН ваше все то что вы понастроили распилят и продадут!! вам потом вернут то что останется но как говорится вы после этого уже ничего строить не захотите!!!
показать весь комментарий
03.06.2021 21:29 Ответить
Ключове тут "єслі ізмєніть". Чого панівна система зробити 30 років не дає, оскільки вибудована вона не просто так, а для забезпечення собі самій і своїй верхівці, перш за все, ексклюзивних умов отримання прибутків без зайвих зусиль і на шкоду країні. Це неспростовно підтверджується OL&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false" target="_BLANK">трендом нашого ВВП на душу населення.
показать весь комментарий
03.06.2021 21:49 Ответить
Еще проблема в том, что олигархи тупые. Если бы у людей было больше денег от своих бизнесов созданных и олигархи бы зарабатывали больше ибо потребление людьми было бы больше и олигархов услуг и прибыль олигархов была бы больше! Но они тупые и они систему сделали, что никто кроме них не может зарабатывать. А раз люди не имеют денег, то люди могут только меньше потреблять услуг олигархов.
показать весь комментарий
03.06.2021 21:57 Ответить
Тут крити нема чим. Їх тупість конкурує хіба що з їх лінощами і боягузством створити щось нове, і нарешті починати піднімати країну.
показать весь комментарий
03.06.2021 22:49 Ответить
Навіть зробивши їх від'ємними, ми не отримаємо ніякого припливу, окрім кіпрських грошей наших олігархів. Лише гарантовано знищивши систему олігархічних преференцій, і запропонувавши відповідну програму розвитку та гарантій незалежному бізнесу, можна на щось розраховувати.
показать весь комментарий
03.06.2021 20:40 Ответить
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
03.06.2021 17:51 Ответить
«Ти візьмеш цю дорогу. Даш їм гроші, хороша ж компанія. Дайте їм заказ. Бєз етіх бумажєк... І побудувати цю дорогу!».
В. Зеленський, під час відвідин об'єкту ремонту автошляху в Дніпропетровській області, 2019 р.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:52 Ответить
А сколько этому Фульвио Мартушелло заплатили , что он неизвестно Как Озаботился. Значит В Польще все Правильно и перейнять Нужно.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:52 Ответить
В Польше работает "право", "законность", коррупция сведена к минимуму и много чего еще не так как у нас...
Всё мною перечисленное, а точнее её отсутствие у нас - приведет к тому, что с людей сдерут последнее - накажут гривней, и сроками... А в конечном итоге - все средтсва будут разворовано властью имущими !
показать весь комментарий
03.06.2021 18:10 Ответить
Да конечно,поляки нам не пример,в когда овца гетьманович ставил нам в пример засрашку и переписывал путинские законы все тихо молчали.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:54 Ответить
У нас і так а ля 90 наближаються
показать весь комментарий
03.06.2021 17:56 Ответить
Естественно. Какое еще повышение налогов!? Вы бы эти хоть все собрали- большая часть бизнеса в тени! Налоги можно поднимать в тех странах, где экономика страны устоявшиеся и крепко стоит на ногах. А в Украине только ещё больше бизнеса уйдет в "тень". И правильно сделают. Налоги нужно радикально уменьшать, а кое-где и вообще отменять. Нашли с кого копировать, с успешной и крепкой сегодня Польши))
показать весь комментарий
03.06.2021 17:57 Ответить
Горбачёв, когда-то, хотел построить экономику СССР по типу китайской...
-- на шо, ему из зала справедливо заметили: Для этого нужны китайцы! *)
показать весь комментарий
03.06.2021 17:58 Ответить
Так копировать надо Польшу 90-х, когда в Польше все было в жопе, как сейчас в Украине, а не Польшу-2021.
показать весь комментарий
03.06.2021 18:06 Ответить
пояснительная записка к закону про налоги с гугла, фейсбука и т.п.

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8909
показать весь комментарий
03.06.2021 18:10 Ответить
помните был такой план "Шатун". над которым все ржали и рассказывали что то фейк.
я напомню. вчитайтесь в фамилии и вспомните когда всплыл этот самый план "Шатун"

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8589
показать весь комментарий
03.06.2021 18:13 Ответить
ХУЖЕНЕБУДЕТ😁😁😁😁
показать весь комментарий
03.06.2021 18:14 Ответить
ЗЕбильчик, об этом уже давно говорят, а не кто-то что-то. И да, нормальные люди знают о чем говорят, а тупорылые фанаты, к тому-же безмозглые, пытаются оправдать свою тупость. Или ты не слышал о желании повысить НДС? Или не приняли закона о штрафе студентов? Или тарифы у нас обоснованные? А может брехня, что сало салоедам импортируют Польша с Канадой? Лучше прикрой свой червивый рот. Да, совсем забыл, можешь и Пороха мудачного к своему Голобородьку забрать - одним говном мазаны.)))
показать весь комментарий
03.06.2021 20:07 Ответить
Видишь ли, *****, меня здесь если не трут, то банят.... Но ты таки сплюнь, что насосала, а то подавишься!!!!!!
показать весь комментарий
04.06.2021 08:40 Ответить
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 479
показать весь комментарий
03.06.2021 18:23 Ответить
кому дав вказівку...Ленке купить на вечер бутыль вискаря? Или может быть этому...как его...лысому? Каким образом он может давать указания кому то, что то купить, кроме как завскладу в офисе ***********, купить пару рулонов туалетной бумаги или закупщику кокса, закупить пару дорожек? ВСЁ!!!
показать весь комментарий
03.06.2021 18:36 Ответить
Потрепался и обосрался. За прошлый год этот завод не выпустил ни единого вагона. Кроме всего, продукция завода имеет давно устаревшую модификацию - отопление углем и так далее. Потому и заказов не было, а новые проекты не разрабатываются. Нет взаимодействия между правительством и производителем. И так у них везде и во всем.)))
показать весь комментарий
03.06.2021 20:10 Ответить
Пока в стране остутствует справедливый суд до тех пор тут ничего не будет! не один нормальный бизнесмен сюдя деньги вкладывать не будет! будут токо либо бандиты либо спекулянты!! А нормального справедливого суда у нас не будет потому что первым кого посадит справедливый суд это будут представители власти начиная с президента!!!
показать весь комментарий
03.06.2021 18:26 Ответить
а ви помітили, що кожен, хто приходить до влади, обіцяє навести порядок в судовій системі?) схоже, нам пороблено) звісно, з таким кривосуддям навряд чи вийде вивести економіку на достойний рівень
показать весь комментарий
03.06.2021 19:47 Ответить
хах, понабирали мавпочок, то й не дивно, що вони копіюють бездумно, що інші роблять і виходить не розвиток економіки, а пародія)
показать весь комментарий
03.06.2021 19:45 Ответить
С чего-бы не пробовали наши копировать, а получится как в анекдоте про мальчика что с говна милиционера лепил. Для любого действа нужны мозги и руки. Мозгов нет, ибо живут чужим умом, а руки-крюки и не хотят идти к пластическому хирургу, который уже за границей на заработках.)))
показать весь комментарий
03.06.2021 20:02 Ответить
 
 