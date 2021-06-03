Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review
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Член парламентского комитета по экономическим и монетарным делам Фульвио Мартушелло обратился к президенту, спикеру и главе правительства нашего государства с письмом. В своем обращении он объяснил вредность изменений, которые будут частью нового налогового законопроекта.
Издание European Business Review также посоветовало осторожно относиться к попыткам копировать налоговые реформы стран ЕС. Речь идет о Польше, где правительство поднимает налоги для фермеров и фрилансеров. Отмечается, что копирование чужого опыта для Украины будет безуспешным. Причина в частой смене руководителей правительства, коррупции и оттоке трудоспособного населения за границу. Украинские политологи согласны с такими предостережениями.
Возникает идея скопировать польский опыт или других государств. Но нужно исходить из собственной ситуации. Копирование чужого опыта – всегда плохая идея. Учитывать другой опыт надо. И польский опыт, например, мы учитывали в реформе децентрализации. Но выходили все же из наших потребностей, из наших особенностей. И сейчас нам надо исходить из собственной структуры бизнеса, а не из польской,
– объяснил политический эксперт Владимир Фесенко.
Статистика показывает, что, в отличие от Украины, Польша демонстрирует быстрое восстановление экономики – почти 45% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы позволяют полякам увеличить налоговую нагрузку.
Поэтому налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, европейским аналитикам кажется несбалансированной и способной вместо роста привести к ухудшению ситуации в экономике.
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В. Зеленський, під час відвідин об'єкту ремонту автошляху в Дніпропетровській області, 2019 р.
Всё мною перечисленное, а точнее её отсутствие у нас - приведет к тому, что с людей сдерут последнее - накажут гривней, и сроками... А в конечном итоге - все средтсва будут разворовано властью имущими !
-- на шо, ему из зала справедливо заметили: Для этого нужны китайцы! *)
я напомню. вчитайтесь в фамилии и вспомните когда всплыл этот самый план "Шатун"