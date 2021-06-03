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Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав

Началась запись на прививку от COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относящихся к приоритетным группа (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Запись на прививку происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Во время разговора, оператору необходимо сообщить, с какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письма на электронную почту - в случае его отсутствия. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Важно, что граждане, которые готовы осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
а ихтамнетам моно? а сепарам?...ну этожнашилюди...
хотя....ради того чтоб создать базу данных )))) можно и вакцинировать (чипировать)))) кормильцев ))))
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03.06.2021 18:02
+6
а зачем? пусть "новичком" вакцинируются
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03.06.2021 18:10
+4
Вакцину некуда девать?
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03.06.2021 18:11
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а ихтамнетам моно? а сепарам?...ну этожнашилюди...
хотя....ради того чтоб создать базу данных )))) можно и вакцинировать (чипировать)))) кормильцев ))))
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03.06.2021 18:02 Ответить
надеюсь, вне очереди?
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03.06.2021 18:05 Ответить
Саме так. Ті, хто записався в держадміністраціях та в "Дії" зачекають. Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 563
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03.06.2021 18:24 Ответить
а зачем? пусть "новичком" вакцинируются
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03.06.2021 18:10 Ответить
Вакцину некуда девать?
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03.06.2021 18:11 Ответить
Чудять без баяна.
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03.06.2021 18:13 Ответить
Вот я уверен - если предположить что из ОРДЛО повалят желающие вакцинироваться то наши спецслужбы даже не почешутся на счёт того чтоб проверить, нет ли среди визитёров тех по ком давно уже застенки плачут.
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03.06.2021 18:35 Ответить
Нахрена им вакцинироваться в Украине, если в самой ОРДЛО вакцинация началась раньше чем в Украине, и все кто хотел привиться, имели возможность это сделать?
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03.06.2021 19:42 Ответить
П.здец. Ордлятина, которая звала паРашку скорее привьется чем простые украинцы.
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03.06.2021 18:50 Ответить
а это делается умышленно скорее всего.шоб в случае чего подтвердить слова кураторов о гр.войне.
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03.06.2021 18:57 Ответить
Ті що хтять вакцинуватись в Україні , мають звчикати, чи борони Господь вакцинуватись відказними вакцинами. А це бидло, має усі привілеї. зашибісь!
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03.06.2021 18:50 Ответить
Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2983
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03.06.2021 18:53 Ответить
а эл.почта с каким адресом.ru?не?
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03.06.2021 18:56 Ответить
А чому нема привілегій громадянам України, які живуть там, де жили, нікого не кликали і не можуть зараз вакцинуватись через те, що не вистачає вакцини.
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03.06.2021 19:00 Ответить
а мы потерпим. нас же не надо "возращать". Перед нами не надо плясать, низко кланяться, завлекать, детей наших не надо на бюджет, на курсы с 4500 грн. выплат. Мы и так все одобряем.
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03.06.2021 19:10 Ответить
Уви, Ви праві на 100%, ті, що вболівають за свою країну, не мають того, що дається тим, що її зрадили.
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03.06.2021 19:14 Ответить
ля граждан Украины с временно оккупированных территорий,

------------
С Временно оккупированных?
Не вижу никакых попыток эти терр иторрии освободить
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03.06.2021 22:17 Ответить
какой то страшный сон, ***...
Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2561 Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8192 Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2115
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04.06.2021 07:07 Ответить
Вже всіх громадян із неокупованих територій вакцінували? Що за херня відбувається?! Хоча іншого у клоунів і не може бути.
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04.06.2021 09:01 Ответить
 
 