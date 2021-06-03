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ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Вечером 3 июня ожидается доставка в Украину 705 600 COVID-вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Самолет с очередной партией вакцин прибудет в аэропорт Борисполь ориентировочно в 18 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

"Сегодня в Украину прибывает новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - сказали в представительстве.

Отмечается, что эту партию предстоит использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

В ЮНИСЕФ напомнили, что это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украине в рамках COVAX.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет в Украину вакцины от COVID-19 бесплатно. Ожидается, что к концу 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины - 8 миллионов человек.

Также читайте: В ЮНИСЕФ призвали страны G7 поделиться CОVID-вакциной для программы COVAX

Сейчас в Украине уже проводят вакцинацию вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd). В Минздраве отмечают, что все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 12 недель (рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики). Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
має ж це хтось робити, коли президента нема і охорони здоров'я теж нема
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03.06.2021 18:37
+3
Не, он поехал остановку открывать....
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03.06.2021 18:41
+2
Вовка вже зустрічає самальот для піару?
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03.06.2021 18:40
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Хотелось бы прочитать про распределение поставок... -- а не про междусобойчики...
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03.06.2021 18:31 Ответить
За годы независимости Украины количество чиновников в отдельных ведомствах выросло в 3 раза. В среднем число госслужащих возросло в 1,76 раз (со 170 тысяч до 300 тысяч).
+ члены семей и внебрачные связи х 3 = 900000.
...блатных, знакомых и корешей не считаем -- но им тоже надо... -- 5 лимонов европейских Сертификатов Вакцинации. ...в самом скромном арифметическом выражении...
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03.06.2021 18:37 Ответить
Судя по тому, как политики носят маски- только перед включением камеры/ выходом на трибуну (потом за кулисами тут же снимают). Эти вакцины им и на фиг не нужны.
А из позитивного- Германия в полуфинал вышла на ЧМ по хоккею! По буллитам смогли обыграть Швейцарию))
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03.06.2021 18:52 Ответить
-- во-первых, это не маски...
-- во-вторых -- когда по радио начинаются новости про победы в немецком спорте...

Я знаю -- город будет! Я знаю -- саду цвесть! Когда такие люди в стране немецкой есть! *)
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03.06.2021 18:57 Ответить
Трансляции прямо на ютубе есть. Вот этот канал к примеру-

https://www.youtube.com/watch?v=KyTVUVxwV1k
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03.06.2021 19:01 Ответить
Чи Індії мальоха помогти , чилішолі? Вовка щедра душа , за чужий щьот.
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03.06.2021 18:32 Ответить
має ж це хтось робити, коли президента нема і охорони здоров'я теж нема
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03.06.2021 18:37 Ответить
Вовка вже зустрічає самальот для піару?
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03.06.2021 18:40 Ответить
Не, он поехал остановку открывать....
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03.06.2021 18:41 Ответить
не...то ж не герегино барахло...
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03.06.2021 18:42 Ответить
На тобі Боже, що мені не гоже..
😇
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03.06.2021 18:47 Ответить
705 600 не покриває потреби: на сьогодні уколото 1ю дозою 839.000 із них другою дозою вже 23.000, тобто на другу дозу треба 830.000-23.000=816.000.
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03.06.2021 21:34 Ответить
 
 