ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Вечером 3 июня ожидается доставка в Украину 705 600 COVID-вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Самолет с очередной партией вакцин прибудет в аэропорт Борисполь ориентировочно в 18 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

"Сегодня в Украину прибывает новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - сказали в представительстве.

Отмечается, что эту партию предстоит использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

В ЮНИСЕФ напомнили, что это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украине в рамках COVAX.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет в Украину вакцины от COVID-19 бесплатно. Ожидается, что к концу 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины - 8 миллионов человек.

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Сейчас в Украине уже проводят вакцинацию вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd). В Минздраве отмечают, что все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 12 недель (рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики). Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.