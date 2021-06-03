США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина

США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, 6 миллионов доз будут распределены через механизм COVAX и будут направлены в Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также медработникам из ООН.

Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.

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