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США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина

США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, 6 миллионов доз будут распределены через механизм COVAX и будут направлены в Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также медработникам из ООН.

Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав

Автор: Роман Свиридович
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Сиепашка не дождался такого счастья...это ж сколько курток можно было набарыжить...
Но зеленое стадо своего не упустит...прибарахлится...
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03.06.2021 19:00 Ответить
Скоро в продаже! США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина - Цензор.НЕТ 1440
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03.06.2021 19:01 Ответить
На субботу мои коллеги собираются идти на вакцинацию в Киеве в порядке живой очереди.
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.
Этим скотам и недомек, что нужно для Киева организовать сеть пунктов вакцинации, хотя бы в пределах своего района. Как выборы в органы власти - так находят и помещение и кадры и компьютеры, как сделать что-то для людей - у этих скотов сразу отключается мозх.
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03.06.2021 19:04 Ответить
Стадион, так стадион!!!
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03.06.2021 20:50 Ответить
Більш ніж впевнений, що це прострочений перемаркований неліквід.
Побажаю крепкого здоров'я лохам..
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03.06.2021 19:10 Ответить
 
 