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Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей

Конгресс местных и региональных властей предоставляет уникальные возможности для открытого общения между различными органами государственной власти и представителями местного самоуправления для решения насущных проблем общин.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в комментарии для представителей СМИ по результатам заседания Палаты местных властей Конгресса, которое состоялось в Хмельницкой области с участием Главы государства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

По словам Андрея Ермака, хотя раньше и было много форматов для объединения представителей местной власти и органов самоуправления, однако созданный Конгресс местных и региональных властей является действительно уникальным.

"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д.", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак

Руководитель Офиса Президента добавил, что на заседании Конгресса любые проблемы могут рассматриваться в действительно широком кругу.

"Конгресс должен решать любые проблемы, возникающие и у местных, и у центральных органов власти. Прежде всего он должен стать мощной и самой платформой, на которой эти проблемы обсуждаются и будут решаться", - отметил он.

Андрей Ермак напомнил, что сегодня на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей обсуждалось много важных вопросов: "Это и вопрос местных бюджетов и окончания реформы ГАСИ, которая уже стала "притчей во языцех". Все услышали друг друга, все услышали Президента о том, что власти на местах и ​​в центре должен постоянно вести диалог. Был абсолютно четкий сигнал, что любые вопросы должны открыто обсуждаться, чтобы общины и граждане видели, что все эти вопросы решаются. Это главная цель".

Читайте также: Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України.
Відповідно до Закону України Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8042 «Про державну службу»
керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем. Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 3719

1. здійснює загальне керівництво Офісом

2. подає на підпис Президентові
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9066 )
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03.06.2021 19:32
+2
...опять платформа...
Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
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03.06.2021 19:19
+2
Очередная статья расхода на шее налогоплательщика для толпы бездельников - бесплатный проезд,хорошие отели,залы заседаний,жратва от пуза,охрана,досуг со всякими кофеледямм,банкет,артисты и веселое шоу для дармоедов.
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03.06.2021 19:23
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...опять платформа...
Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
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03.06.2021 19:19 Ответить
Не шаришь. Термин «платформа» не несёт никакой ответственности
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03.06.2021 19:21 Ответить
...ударимо по платформі Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8620
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03.06.2021 19:28 Ответить
Вдаримо лохів черговою платформою ...
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03.06.2021 21:51 Ответить
типа 20 млрд кубов газа всем Нафтогазом добудем к 2020 году несет ответственность? вхерачили 100 млрд в пустые дырки и ниче. Некоторые даже на повышение.
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03.06.2021 19:51 Ответить
Очередная статья расхода на шее налогоплательщика для толпы бездельников - бесплатный проезд,хорошие отели,залы заседаний,жратва от пуза,охрана,досуг со всякими кофеледямм,банкет,артисты и веселое шоу для дармоедов.
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03.06.2021 19:23 Ответить
под одну крышу собирают всех самостоятельных участников децентрализации, которые еще в полной мере не вкусили всю сладость свободы...
соберут, намекнут, направят, обяжут и поставят на контроль
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03.06.2021 19:50 Ответить
под ето дело бабла своруют а 95 квартал новое говно снимет
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03.06.2021 19:26 Ответить
ну завхоз знает о чем говорит...он жеж брехать не будет )))
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03.06.2021 19:26 Ответить
Хто на шо учився
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03.06.2021 19:28 Ответить
ЄрьомаКангрЄс
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03.06.2021 19:27 Ответить
коли за справу береться козел "Ермак" все що ним декларується буде далеко не зовсім так, а якщо точніше сказати головна мета - все прострати. абсолютний непотріб і "засланий" козачок до того ж, коли вже головний кловун проспиться?
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03.06.2021 19:30 Ответить
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України.
Відповідно до Закону України Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8042 «Про державну службу»
керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем. Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 3719

1. здійснює загальне керівництво Офісом

2. подає на підпис Президентові
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9066 )
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03.06.2021 19:32 Ответить
Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д.",если они не имеют этой коммуникации сейчас ,то только потому,что "зе слуги" при власти отрубили ее
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03.06.2021 19:33 Ответить
Шось я забудькуватий став. А ну припомни мені коли ця комунікація існувала?
І чому ця платформа тільки для влади? А що там про самоврядування? І як у ст.5 Конституції сказано про владу? Народ виконує владні функції безпосередньо або через своїх представників. Представників бачу, а де безпосередньо?
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03.06.2021 22:04 Ответить
як без безпосередньої комунікації можна було 73% мудрому "наріду" навішати лапшу на вуха і завести у ВЗРаду "зелену монобільшість" ?За Конституцією єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада - представницький орган, депутати якого обираються населенням на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
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03.06.2021 22:20 Ответить
С каких это пор, мнение завхоза офиса, должно кого-либо интересовать в стране? Вы еще поинтересуйся мнением бабы маши, которая убирает третий этаж.
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03.06.2021 19:47 Ответить
Мне лично мнение бабы Маши более интересно, чем кремлевская программа Козыря.
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04.06.2021 02:43 Ответить
Як же від цього всього рашкою тхне. Читаєш одне - і розумієш, що мали на увазі зовсім інше, а зроблять взагалі щось третє.
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03.06.2021 19:47 Ответить
какой Конгрессы внутри унитарной страны!?..ау))...куда рулим, к какой федерации? Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 5778
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03.06.2021 19:58 Ответить
Шоу кловунов должно продолжаться. Лапша должна литься на рага зетипиллов безпрерывным потоком. А то они чего еще заподозрят. К примеру - шо страной управляет - Кловун!
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03.06.2021 20:02 Ответить
"До Асоціації міст України вступили 86 нових громад. Про це голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Правління Асоціації міст України, яке відбувається в онлайн-режимі.
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко." Боротьба з Кличком переходить в нову фазу.
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03.06.2021 20:11 Ответить
"Платформа" предусматривает пыточную для "мэров" и карцеры для депутатов местных советов! Не забывайте что этот мерзавец откровенно работает на страну-агресора!
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03.06.2021 20:13 Ответить
Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 5584.
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03.06.2021 20:32 Ответить
Щось таке вже було. рига_анальна партія робила. Ростов вже вабить і шмарклю?
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03.06.2021 20:35 Ответить
А взагалі цікаво - камердинер придворного блазня вирішило в платформи мерів заганяти. Україна зараз це що завгодно, але не держава. Бідна Україна, як в тобі заселилось стільки малохольних одномоментно? Як народ перетворився на нарід? Як люди стаои дурнішими за скотину?
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03.06.2021 20:40 Ответить
Це буде вертикаль, для нагибання місцевої влади та для формування грошових потоків до банкової...
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03.06.2021 20:44 Ответить
"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д." Источник: https://censor.net/ru/n3269358

А що, розрекламована "діджиталізація" цього не дозволяє? Чи через смартфон данину збирати важко, а так, кожного місяця, з доставкою та ще й налом!?!?
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03.06.2021 23:19 Ответить
С одной стороны завхоз, и его дело молчать и слушать, что ему говорят.
С другой стороны он же гауляйтер Украины от руSSкого мира и на все имеет право!
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04.06.2021 02:40 Ответить
 
 