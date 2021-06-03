Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей
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Конгресс местных и региональных властей предоставляет уникальные возможности для открытого общения между различными органами государственной власти и представителями местного самоуправления для решения насущных проблем общин.
Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в комментарии для представителей СМИ по результатам заседания Палаты местных властей Конгресса, которое состоялось в Хмельницкой области с участием Главы государства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам Андрея Ермака, хотя раньше и было много форматов для объединения представителей местной власти и органов самоуправления, однако созданный Конгресс местных и региональных властей является действительно уникальным.
"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д.", - отметил он.
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Руководитель Офиса Президента добавил, что на заседании Конгресса любые проблемы могут рассматриваться в действительно широком кругу.
"Конгресс должен решать любые проблемы, возникающие и у местных, и у центральных органов власти. Прежде всего он должен стать мощной и самой платформой, на которой эти проблемы обсуждаются и будут решаться", - отметил он.
Андрей Ермак напомнил, что сегодня на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей обсуждалось много важных вопросов: "Это и вопрос местных бюджетов и окончания реформы ГАСИ, которая уже стала "притчей во языцех". Все услышали друг друга, все услышали Президента о том, что власти на местах и в центре должен постоянно вести диалог. Был абсолютно четкий сигнал, что любые вопросы должны открыто обсуждаться, чтобы общины и граждане видели, что все эти вопросы решаются. Это главная цель".
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2. подає на підпис Президентові
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І чому ця платформа тільки для влади? А що там про самоврядування? І як у ст.5 Конституції сказано про владу? Народ виконує владні функції безпосередньо або через своїх представників. Представників бачу, а де безпосередньо?
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко." Боротьба з Кличком переходить в нову фазу.
А що, розрекламована "діджиталізація" цього не дозволяє? Чи через смартфон данину збирати важко, а так, кожного місяця, з доставкою та ще й налом!?!?
С другой стороны он же гауляйтер Украины от руSSкого мира и на все имеет право!