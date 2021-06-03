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Новости Политика Украины
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законопроект (3041) Зеленский (16534) олигарх (1016) Ступак (2)

Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак

Ограничения, которые в проекте закона предлагают наложить на олигархов, не выглядят угрожающе. А вот чиновников, силовиков или депутатов за встречи с олигархами могут увольнять с должностей и исключать из партии.

Об этом пишет в Фейсбуке ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Иван Ступак, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект точно не направлен против олигархов. Законопроект в первую очередь направлен против госслужащих, правоохранителей и народных депутатов, которые вдруг по своей наивности вздумают играть против Президентской вертикали", - считает он.

Ступак отметил, что ограничения для олигархов - запрет финансировать партии и участвовать в большой приватизации - не являются значимыми. А вот госслужащие, правоохранители и депутаты, уличенные в контактах с олигархами, должны, согласно проекту закона, "нести политическую и/или дисциплинарную ответственность".

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"Законопроект в первую очередь направлен на укрепление президентской вертикали. Все, кто находится в этой вертикали и будут уличены в тайных встречах с "олигархами-списочниками", будут немедленно уволены с административных должностей или исключены из фракции. Вертикаль не потерпит каких-то сепаратных переговоров и встреч своих людей за своей же спиной!" - считает Ступак.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.


Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак 01Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
І бєню з вовкою зєлєнським також?
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03.06.2021 19:25
+10
Сльози радості та патріатізма за ***** мєшають мнє пісать!
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03.06.2021 19:31
+9
как жеж вы нас задрали....и олигархи и тужащиеся стать олигархами депутаны-содержанки олигархов, и зажравшиеся госслужащие с месячными зарплатами как бюджет немаленького села...
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03.06.2021 19:23
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Всіх олігархів на нари!
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03.06.2021 19:21 Ответить
І бєню з вовкою зєлєнським також?
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03.06.2021 19:25 Ответить
Да, окрім Зеленського. Він нам треба для посадок олігархів.
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03.06.2021 19:28 Ответить
Сльози радості та патріатізма за ***** мєшають мнє пісать!
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03.06.2021 19:31 Ответить
Писать -- не писять! -- можно и потерпеть...*)
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03.06.2021 19:36 Ответить
Какяразница....
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03.06.2021 19:37 Ответить
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
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03.06.2021 19:41 Ответить
Олигархи станут нищими получат дотации и субсидии и беспроцентные безвозвратные кредиты а все 99% население Украины ГОИ не евреи и обрезанные станут по мнению уфлюдка Вовочки шоб его уже памятником сделали и скорее... олигархами вот же сволота лядивська никак не угомонятся твари...а Гитлера на них сученых из Синагоги и минаретов нема...
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03.06.2021 20:26 Ответить
Тебе выдадут окрэмого олигарха для посадки -- лично от Зеленского! ...раз він тобі треба...*)
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03.06.2021 19:43 Ответить
-- на Канары! ...*)
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03.06.2021 19:35 Ответить
Шариков, забыл еще про отнять и поделить написать... Вообще то на нары надо за то, что украл. А когда осел или его люди будут решать кто олигарх - то тут будет принцып не кто украл а кто против осла.
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03.06.2021 19:37 Ответить
Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 4230
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03.06.2021 19:38 Ответить
Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 328
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03.06.2021 19:40 Ответить
"Президентская вертикаль" у }{уйла. Украина парламентско-президентская республика. Читаем Конституцию и не пишем бред. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 3834
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03.06.2021 19:22 Ответить
Украина уже два года офисно-президентская республика где депутаты от шмарклей голосуют по команде в чатике.
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03.06.2021 19:24 Ответить
Это временно- пока офис не переехал в Лукьяновку. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 3049
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03.06.2021 19:27 Ответить
так Лукьяновку зелюки уже приватизировали...
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03.06.2021 19:38 Ответить
Для них там оставят VIP-камеры. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 1143
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03.06.2021 19:53 Ответить
Павучари-кравасісі в одній банці..
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03.06.2021 19:23 Ответить
как жеж вы нас задрали....и олигархи и тужащиеся стать олигархами депутаны-содержанки олигархов, и зажравшиеся госслужащие с месячными зарплатами как бюджет немаленького села...
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03.06.2021 19:23 Ответить
Да им,животным,пох,увы...
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03.06.2021 19:27 Ответить
Не играйте против Вертикали! ...обтекайте по спирали...*)
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03.06.2021 19:33 Ответить
Какая презветикаль,с этими они легко договариваются,еще ни один през лично не пострадал от олигарха,всегда только в выйгрыше,а вот простой народишко от их махинаций всегда в минусе,подумайте о них.
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03.06.2021 19:34 Ответить
То есть, Ступак хочет сказать, что у нас власть очень законопослушная, и не может уволить чиновника без этого закона? Это замечательно! Тогда и чиновник-оппозиционер защищен. Не встречайся сепаратно с олигархами, и работай спокойно. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 8845
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03.06.2021 19:35 Ответить
так зє! + єрмакъ первые в очереди на увольнение. не только за "подковерные встречи", но и за "обслуживание интересов олигархов". факты - «Forbes Украина».
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03.06.2021 19:36 Ответить
Вы так Порошенко не светите. Не надо это выкладывать, а то люди могут прочитать о 1,6 млрд. д. Порошенко, и задуматься, откуда они взялись у обедневшего и отдавшего все армии человека?
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03.06.2021 19:40 Ответить
" Зеленський йде дорогою Путіна | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=HcGu19XH-UA
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03.06.2021 19:36 Ответить
-- след-в-след!

...токо не потянет -- Путину он лишний... ...с Коломойским договориться в итоге и про итоги.
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03.06.2021 19:39 Ответить
Портніков йде дорогою ************,гроші не пахнуть))
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03.06.2021 19:39 Ответить
А хіба держслужбовці та силовики мають право грати проти Президента України?Хто це такий цей Ступак?
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03.06.2021 19:38 Ответить
А разве преЗЕк имеет право играть по беспрелу? Чиновники - это не наемные рабочие, они не обязаны подчинятся идиоту, который нарушает закон. Чиновники служат закону, а не кварталу95.
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03.06.2021 19:51 Ответить
Держслужбовці це і є наймані працівники))Який ти розумний))
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03.06.2021 19:53 Ответить
так правильно, госслужащих нанимает народ, а не презек. Поэтому подчинятся зе-идиоту вопреки закону, госслужащие не имеюют право.
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03.06.2021 19:57 Ответить
Ні,дерслужбовця наймає Держава,народ обирає Президента та депутатів))
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03.06.2021 20:01 Ответить
А хто наймає державу?
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03.06.2021 20:54 Ответить
А что значит если депутат против пезидентской вертикали? Депутат не подчиненый президента и очень даже может быть против него.
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03.06.2021 19:39 Ответить
головне що лохопіпл хаває
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03.06.2021 19:45 Ответить
скоро "холодильник" скажет свое слово... Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 6291
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03.06.2021 19:51 Ответить
не скаже. поки ящик зомбує, все ок. бо вава не в курсе, все варуют а он нєт. і бігуси зі своїми розслідуваннями тримають лохів в тонусі
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04.06.2021 09:51 Ответить







Муля Слобожанска@MullyaMia 1 ч
Загребельська:
Тільки що СН проголосувала за виведення з «Прозорро» робіт з будівництва кільцевої Києва. Тобто дала дозвіл на «ручний» розподіл 100 млрд.бюдж.грн.
Стільки зусиль було прикладено до створення прозорро!
50млрд виведено з тіні було, а цей шмаркач знов загоняє все у гній корупціі
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03.06.2021 19:48 Ответить
Не знаю, як кому, а мені до цього часу незрозуміло чому менти та військові вступають до тієї чи іншої партії та ще й нардепами стають по партійним спискам.
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03.06.2021 19:51 Ответить
Ступаки войдут в ступор когда их хозяевам олигархам придавят хвосты ... Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 2732
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03.06.2021 19:53 Ответить
по стопам )(уйла идет недопалеонЗеленський йде дорогою Путіна
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03.06.2021 20:00 Ответить
Кто бы сомневался, чем может угрожать Зеленский и вся его комарилья своим фактическим хозяевам и работодателям? На что они способны, кроме имитации с целью замылить глаза западным партнёрам чтобы получить кредиты, попутно попытавшись решить свои политические вопросы и нащипать откатов по-мелочи, в соответствии со своим лакейским статусом?
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03.06.2021 20:18 Ответить
А еще точное против Пороха..
зеЛеный чмырь уже не знает.что придумать...а рейтинг зеЛи только падает
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03.06.2021 20:21 Ответить
Лёгким движением руки Конституция сворачивается трубочкой и засовывается в задницу 😀
"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України" (с).
Простой народ непременно возликует: подавать говно красиво - это фишка теперешней власти, тут им равных нет.
Когда РНБО начнёт составлять расстрельные списки- разбудите, помяну демократию и всю эту фигню. 😁
Так, напомню просто: «Совет Народных Комиссаров - это непосредственный орган власти как таковой: и законодательный, и исполнительный, и административный» (Свердлов,1 апреля 1918 ) 😉😡
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03.06.2021 20:34 Ответить
Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак - Цензор.НЕТ 2674.
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03.06.2021 20:47 Ответить
Ой как стало жалко бедных олигархов, аж кушать не могу! Душераздирающая статья. P.S. Лично меня гораздо больше волнуют другие выкрутасы Зеленского, а коррупционный закон о противодействии коррупции (о е-декларировании) вообще бесит, хотя приняла его Рада в лице мордах лоббистов и "в пику" самому "диктатору" Зеленскому. Не все так однозначно (с)
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03.06.2021 21:15 Ответить
Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак - Цензор.НЕТ 8629.
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03.06.2021 22:06 Ответить
Нет ни одного дела, где бы наш 73-х процентный не обосрался.
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03.06.2021 23:47 Ответить
Мне только одному интересно… кто этот «специалист» по законопроектам … и кого вообще его мнение интересует?
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12.09.2021 12:36 Ответить
 
 