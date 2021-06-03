Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ограничения, которые в проекте закона предлагают наложить на олигархов, не выглядят угрожающе. А вот чиновников, силовиков или депутатов за встречи с олигархами могут увольнять с должностей и исключать из партии.
Об этом пишет в Фейсбуке ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Иван Ступак, информирует Цензор.НЕТ.
"Законопроект точно не направлен против олигархов. Законопроект в первую очередь направлен против госслужащих, правоохранителей и народных депутатов, которые вдруг по своей наивности вздумают играть против Президентской вертикали", - считает он.
Ступак отметил, что ограничения для олигархов - запрет финансировать партии и участвовать в большой приватизации - не являются значимыми. А вот госслужащие, правоохранители и депутаты, уличенные в контактах с олигархами, должны, согласно проекту закона, "нести политическую и/или дисциплинарную ответственность".
"Законопроект в первую очередь направлен на укрепление президентской вертикали. Все, кто находится в этой вертикали и будут уличены в тайных встречах с "олигархами-списочниками", будут немедленно уволены с административных должностей или исключены из фракции. Вертикаль не потерпит каких-то сепаратных переговоров и встреч своих людей за своей же спиной!" - считает Ступак.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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https://www.youtube.com/watch?v=HcGu19XH-UA
...токо не потянет -- Путину он лишний... ...с Коломойским договориться в итоге и про итоги.
Муля Слобожанска@MullyaMia 1 ч
Загребельська:
Тільки що СН проголосувала за виведення з «Прозорро» робіт з будівництва кільцевої Києва. Тобто дала дозвіл на «ручний» розподіл 100 млрд.бюдж.грн.
Стільки зусиль було прикладено до створення прозорро!
50млрд виведено з тіні було, а цей шмаркач знов загоняє все у гній корупціі
зеЛеный чмырь уже не знает.что придумать...а рейтинг зеЛи только падает
"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України" (с).
Простой народ непременно возликует: подавать говно красиво - это фишка теперешней власти, тут им равных нет.
Когда РНБО начнёт составлять расстрельные списки- разбудите, помяну демократию и всю эту фигню. 😁
Так, напомню просто: «Совет Народных Комиссаров - это непосредственный орган власти как таковой: и законодательный, и исполнительный, и административный» (Свердлов,1 апреля 1918 ) 😉😡
лицемордах лоббистов и "в пику" самому "диктатору" Зеленскому. Не все так однозначно (с)