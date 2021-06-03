РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5212 посетителей онлайн
Новости Происшествия Силовики
2 706 10
киберпреступление (753) Нацполиция (15731) правоохранительные органы (2944) хакер (1117) киберполиция (325)

Хакеры рассылают электронные письма о налогах и криминальных делах якобы от имени госучреждений, - киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Хакеры рассылают электронные письма о налогах и криминальных делах якобы от имени госучреждений, - киберполиция

Киберполиции предупреждает о массированной атаке "вируса" на государственные учреждения и частные компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст типа: "вы не заплатили налоги. Детали в файле ... "," на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... ". Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма.

Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управление патрульной полиции Киева - [email protected].

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов, вирусам подвластны все устройства и все мессенджеры, - глава Госспецсвязи Украины Щиголь

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Письма ,письма часто на почту ношу ... Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 1198
показать весь комментарий
03.06.2021 19:50 Ответить
Старая тема:

Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7935
показать весь комментарий
03.06.2021 19:50 Ответить
Увага!
Останнім часом знахабнілі хакери під виглядом співробітників військоматів намагаються вручити призивникам повістки.
Будьте обережні, не ведіться на це шахрайство!
показать весь комментарий
03.06.2021 19:51 Ответить
3 дні вже шлють всяку гидоту, антивіруси не виявляють цих вірусів.
показать весь комментарий
03.06.2021 19:52 Ответить
Не отвечай, не открывай, не нервничай... -- целей будешь...*)
показать весь комментарий
03.06.2021 19:56 Ответить
це, певно, теж хакери... державу Україна по-московськи хакають

Хакеры рассылают электронные письма о налогах и криминальных делах якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2724
показать весь комментарий
03.06.2021 19:54 Ответить
Діджіталізація, чи шо?
показать весь комментарий
03.06.2021 19:55 Ответить
Россия создала хакерские войска и теперь атакует все, что может взломать и во всем мире. Украине нужны свои войска хакеров. Это страшное оружие! Возможности таких войск безграничны! Хакеры могут уничтожить любую страну и сделать это эффективнее, чем обычные войска. Могут взломать и взорвать АЭС даже. В США они взломали и получили информацию спецслужб по агентам и еще тонны инфы. В Британии взломали данные по вакцинам и создали свои вакцины в России. По мясу взломали компанию и проблемы создали и убытки сделали большие в США. Хакеры могут вырубить весь свет страны и спалить все электросети и потушить страну и сразу воды не будет в кранах, еды не будет ибо все предприятия станут, бензина не будет ибо его не смогут делать, апокалипсис можно сделать для страны. И починить ничего нельзя без света. Люди начнут все грабить и чем дальше тем хуже будет - банды будут заправлять. Экономика будет уничтожена! Начнется война.
показать весь комментарий
03.06.2021 20:10 Ответить
Украине нужно создавать самые большие хакерские войска в мире! Это самое перспективное и самое сильное вооружение в мире!
показать весь комментарий
03.06.2021 20:11 Ответить
КОМУ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО - ТОМУ ВСЕ РАВНО !!! А КТО ВИНОВЕН ПУСТЬ СНАЧАЛА ЖРЕТ СЕБЯ ИЗНУТРИ !)
показать весь комментарий
04.06.2021 06:42 Ответить
 
 