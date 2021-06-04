Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
Кравчук отметил, что перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он. Кравчук добавил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны переговоров достигли консенсуса.
"Меняя площадку можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - сказал он.
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