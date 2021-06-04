РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11556 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
1 512 12
Кравчук (1226) переговоры (4649) Минск (1560) Трехсторонняя контактная группа (842)

Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Кравчук отметил, что перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он. Кравчук добавил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны переговоров достигли консенсуса.

"Меняя площадку можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
рашка и ее марионетки ни за какие пряники не захотят покидать Минск (там они как дома)))
показать весь комментарий
03.06.2021 20:51
+2
Они его для этого и замутили
показать весь комментарий
03.06.2021 23:07
+1
А ВИ, друзья, кака нє садітєсь...
©
показать весь комментарий
03.06.2021 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели кравчука с неё погонят? Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7722
показать весь комментарий
03.06.2021 20:32 Ответить
Зачем ее было там организовывать , чтобы только сейчас (вдруг! ) стало понятно что это полный дебилизм- проводить переговоры по Украине на территории союзницы страны совершившей агрессию против нас ? Такие условия одна из сторон принимает только для того чтобы капитулировать . У нас тогда походу президентом клоун был раз принял такие неприемлемые условия для переговоров
показать весь комментарий
03.06.2021 23:05 Ответить
Чтоб ты понимал, х-йло и думало, что Украина капитулирует на подписании Минских. Для этого и "котёл" мастырило. Но не так сталося, як гадалося. Погугли про эту историю.
показать весь комментарий
04.06.2021 09:03 Ответить
Так перенесіть туди, куди лугандонських обдроченців не пустять фізично. Наприклад в Канаду або в Нову Зеландію.
показать весь комментарий
03.06.2021 20:33 Ответить
Краще в Сахару...
показать весь комментарий
03.06.2021 20:36 Ответить
А ВИ, друзья, кака нє садітєсь...
©
показать весь комментарий
03.06.2021 20:34 Ответить
Назначьте меня своим Президентом без выборов... -- я вам покажу Кузькину мать и как с ней бороться -- раздену до трусов всех -- для Фронта, для Победы!
...а оно вам надо? *)
показать весь комментарий
03.06.2021 20:38 Ответить
рашка и ее марионетки ни за какие пряники не захотят покидать Минск (там они как дома)))
показать весь комментарий
03.06.2021 20:51 Ответить
Они его для этого и замутили
показать весь комментарий
03.06.2021 23:07 Ответить
ЛУКУ-СОМА ВЗЯЛИ НА ВОРОБЬЯ )))
показать весь комментарий
04.06.2021 06:39 Ответить
 
 