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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Нормандские переговоры
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Кравчук (1226) Донбасс (26945) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что надо искать новые форматы решения проблемы войны на Донбассе.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю идею реформирования всей системы, которая сложилась после агрессии России против Украины. Мы 7 лет на минской площадке работаем, будем говорить открыто, реальных результатов переговоров нет, война продолжается и усиливается. Нормандский формат не принес конкретных результатов, потому что нет там такой настойчивой позиции в отношении позиций Украины и России, чего-то они болтаются между Россией и Украиной, и иногда я ощущаю, что они преимущество отдают России", — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По словам Кравчука, нужны новые пути решения проблемы война на Донбассе.

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"Не могут Франция и Германия, я впервые говорю об этом, монополизировать дело с Украиной и Россией, это нужно расширять, объединять усилия для того, чтобы влияние на Россию было более масштабным, более системным и результативным. Я поддерживаю президента в том плане, что нужно искать новые пути для достижения мира на Донбассе. Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", — сказал Кравчук.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Украине нужен военный союз и совместные с США военные базы по периметру границ красно-коричневой Орды .

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук - Цензор.НЕТ 652
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03.06.2021 21:26
+4
германия и франция агенты влияния красно-коричневой Орды и действуют в интересах Орды!
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
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03.06.2021 21:21
+3
В Німечини і Франції є монополія покласти болт на Україну по тій причині що тут під час війни піпл голосує за клоунів-кретинів.
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03.06.2021 20:57
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В Німечини і Франції є монополія покласти болт на Україну по тій причині що тут під час війни піпл голосує за клоунів-кретинів.
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03.06.2021 20:57 Ответить
Українською мовою пиши, я не розумію твій рузьге язик.
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04.06.2021 12:11 Ответить
і в нєлоха нєту монополії, йому ніколи з рашкою проблєми рішать. у нього велике будівництво і унівєрсітєт майбутнього.
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03.06.2021 21:03 Ответить
Ідеолог КПРС попер проти комсомолки. Волиняки, вони такі...
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03.06.2021 21:04 Ответить
Фрау Ріббентроп вивезуть з нормандського формату на кравчучці
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03.06.2021 21:19 Ответить
а його тато був польськім офіцером, і різав кацапів ще до того як це стало мейнстрімом! У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1185
тобто гєни пальцем не роздавиш У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9168
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04.06.2021 00:56 Ответить
Це тобі не ЧМП дерибанити...
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03.06.2021 21:09 Ответить
Старий лис з розуму вийшов.Війна у нього = проблема?
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03.06.2021 21:10 Ответить
"Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - сказал Кравчук Источник: https://censor.net/ru/n3269381
коротше, зеленське дуже хоче зустрітися з путіним наодинці. без Європи.
а там й до прямих перемовин з колаборантами дійде.
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03.06.2021 21:13 Ответить
Объясните это зеленскому и кулебе- это они лезут во все щели и жалуются всем подряд.
Байдена уже обвинили что он проиграл😀
Слов нет.
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03.06.2021 21:19 Ответить
А кто виноват, что запад подтёрся Будапештским меморандумом, заставил нас дважды подписывать минские соглашения с агрессором, да и те игнорируются. Украинцы гибнут, а они глубоко обеспокоены, давайте и дальше восторгаться западной демократией, пока они достраивают СП-2
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04.06.2021 00:12 Ответить
ты виноват У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2948
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04.06.2021 00:58 Ответить
Не подобаються українці вали звідси, світ великий
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04.06.2021 01:59 Ответить
германия и франция агенты влияния красно-коричневой Орды и действуют в интересах Орды!
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
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03.06.2021 21:21 Ответить
Германии и Франции наплевать на Украину, вот и все. У них свои интересы, в том числе и энергетические по отношению к России. Украина - слабое звено и тянуть нас на себе никто не хочет.сейчас идут поиски кто нас будет содержать, Россия и США впихивают нас немцам.
Посмотрим. Главное чтоб бабло давали
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03.06.2021 21:29 Ответить
Присесть на шею германии- это наилучший вариант для украинцев. Надо стремится чтобы так и случилось в итоге
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04.06.2021 12:07 Ответить
Коли цього старого дебіла вже кондрашка хватить ...
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03.06.2021 21:22 Ответить
Украине нужен военный союз и совместные с США военные базы по периметру границ красно-коричневой Орды .

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук - Цензор.НЕТ 652
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03.06.2021 21:26 Ответить
Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины, ЧЕГО ВЫ ЕЩЁ ХОТИТЕ ОТ ЭТИХ МЕЛКИХ И ПРОДАЖНЫХ ЛАВОЧНИКОВ, БАКАЛЕЙЩИКОВ, ПОЖИРАТЕЛЕЙ ЛЯГУШЕК, ЭТИХ НИЧТОЖЕСТВ-ЧЕМБЕРЛЕНОВ?
В остальном, спросите у Шрёдера.
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04.06.2021 02:31 Ответить
У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7777
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04.06.2021 07:21 Ответить

Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 -Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-
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04.06.2021 07:19 Ответить
 
 