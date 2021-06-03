У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что надо искать новые форматы решения проблемы войны на Донбассе.
Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю идею реформирования всей системы, которая сложилась после агрессии России против Украины. Мы 7 лет на минской площадке работаем, будем говорить открыто, реальных результатов переговоров нет, война продолжается и усиливается. Нормандский формат не принес конкретных результатов, потому что нет там такой настойчивой позиции в отношении позиций Украины и России, чего-то они болтаются между Россией и Украиной, и иногда я ощущаю, что они преимущество отдают России", — сказал глава украинской делегации в ТКГ.
По словам Кравчука, нужны новые пути решения проблемы война на Донбассе.
"Не могут Франция и Германия, я впервые говорю об этом, монополизировать дело с Украиной и Россией, это нужно расширять, объединять усилия для того, чтобы влияние на Россию было более масштабным, более системным и результативным. Я поддерживаю президента в том плане, что нужно искать новые пути для достижения мира на Донбассе. Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", — сказал Кравчук.
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тобто гєни пальцем не роздавиш
коротше, зеленське дуже хоче зустрітися з путіним наодинці. без Європи.
а там й до прямих перемовин з колаборантами дійде.
Байдена уже обвинили что он проиграл😀
Слов нет.
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
Посмотрим. Главное чтоб бабло давали
В остальном, спросите у Шрёдера.
Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 -Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-