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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Протасевич Роман (309)

Я признаю свою вину в организации массовых протестов, - Протасевич в интервью государственному телевидению. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Он также признался, что был одним из первых, кто их публиковал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

"Я сразу призал вину по 342 ст. УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций - ред.). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - говорит Протасевич на видео.

По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.


Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+32
Ну в той ситуации можно признать что вторую мировую тоже он начал.
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03.06.2021 21:28
+23
выбили и показания и признания - тут и к бабке не ходи...
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03.06.2021 21:26
+22
Когда солдат попадает в плен он может говорить всё что угодно лишь бы выжить.Этому учат во всех армиях мира.
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03.06.2021 21:29
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классика жанра:"я враг великого советского народа, полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном...и простите за то, что шепелявлю, просто зубы растерял во время осознания вины."
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04.06.2021 09:25 Ответить
Только не вину, а заслугу!)
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04.06.2021 10:27 Ответить
БЕДНА ДИТИНА!!! ПОКАЛІЧИЛИ ТІЛО Й ДУШУ!!! ТА НЕМА В БІЛОРУСІ Й КОМУ ЗАСТУПИТИСЯ ЗА НЬОГО!!! БО БІЛОРУСИ ДУМАЮТЬ ШО РЕВОЛЮЦІЮ МОЖНА ЗРОБИТИ МИРНИМ ШЛЯХОМ!!! ТА ВИ ДУРНІ ЧИ ШО???? НІКОЛИ ВИ НЕ ЗРОБИТЕ РЕВОЛЮЦІЮ БЕЗ КРОВІ!!! НА ЖАЛЬ ТАКУ РАКОВУ ПУХЛИНУ ЯК ЛУКАШЕНКО МОЖЛИВО ВИДАЛИТИ ТІЛЬКИ З КРОВЬЮ!!! ТА ТРЕБА ВСЯ ВОЛЯ НАРОДУ, ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ПЕРЕМОГТИ, ТА НЕ БОЯТИСЯ СИЛОВИКІВ, А ДРУЖНО ПІДІЙМАТИСЯ, БАСТУВАТЬ І ЙТИ НА ПРОЛОМ! ІНАКШЕ БЕЛОРАША, БЕЗПРЕДЕЛ СИЛОВИКІВ, ПУСТЕ МАЙБУТНЕ, БЕЗРАДІСНЕ ІСНУВАННЯ!!!
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04.06.2021 17:34 Ответить
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