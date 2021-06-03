Заявление ЕС: приговор "российского суда" Чубарову - пример ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Европейском союзе назвали приговор, вынесенный лидеру Меджлиса Рефату Чубарову так называемым "российским судом" в оккупированном украинском Крыму "серьезным нарушением его прав человека и еще одним примером ухудшения ситуации с правами человека в целом на полуострове".
Речь об этом идет в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ЕС напомнили, что 1 июня так называемый "российский суд" в украинском городе Симферополе заочно приговорил Рефата Чубарова, председателя Меджлиса, к шести годам лишения свободы и штрафу за политическое преступление.
"Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и поэтому не признаёт и не признает этот "приговор" незаконного суда. Приговор Чубарову представляет собой серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями", - заявил представитель ЕС.
Кроме того, в ЕС считают, что это также свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове.
"Запрет на деятельность Меджлиса должен быть отменен без дальнейшего промедления. ЕС повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове должны быть немедленно освобождены", - подчеркнул представитель Внешней дипломатической службы ЕС.
Напомним, 1 июня "Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его признали "виновным" в "организации массовых беспорядков" у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину. Прокуратура АР Крым считает, что подобный "приговор" является нарушением законов и обычаев ведения войны. Защита Чубарова подала апелляцию на "приговор".
Пожалуйста, подождите...
Будьте ви прокляті , кляті кати лаптєстану !!
свинособаки, всім начхати на ваші так звані суди!