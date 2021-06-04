Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках. ФОТО

На кадрах интервью захваченного белорусского журналиста Романа Протасевича видны его запястья со следами наручников. Это провал работы КГБ Беларуси.

Об этом в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Роман Протасевич дает сейчас интервью беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу. А журналистка Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как из Протасевича выбили эти слова - КГБ не заметила, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие".





Бутусов продолжил: "Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так стараетльно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим. Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа".

"За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - резюмировал Бутусов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.