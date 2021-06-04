Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На кадрах интервью захваченного белорусского журналиста Романа Протасевича видны его запястья со следами наручников. Это провал работы КГБ Беларуси.
Об этом в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Роман Протасевич дает сейчас интервью беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу. А журналистка Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как из Протасевича выбили эти слова - КГБ не заметила, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие".
Бутусов продолжил: "Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так стараетльно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим. Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа".
"За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - резюмировал Бутусов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.
Пожалуйста, подождите...
А вусата мерзота вона йще й до Протасевича закатувала до смерті іншу людину .
Але час настав час пред"являти не тільки гопоті з Менську , але й тим хто мав й досі має можливості посунути мерзоту з Менську до Гааги , але як то кажуть : "business as usual" з їй лайновими "північними потоками" ...
Я кажу про Меркельшу , про Макрона .
Навіть для ***** й Ко. є сотня засобів зробити їх існування суцільним пеклом . З їх теріторією , з їх 150 млн. населення . А така дрібна пляма на мапі як картопляна диктатура давиться як тарган за місяць-два , коли є щире бажання це зробити . Й чоловічі яйця .
У Маргатет Тетчер таке було й вона за місяць придушила цілу зграю генералів в Аргентині .
Й жодна падла рота ні відкрила серед ліваків , а на софок вона поклала взагалом . Й то була військова операція й за дрібний клаптик землі десь в районі майже Антарктиди .
Коли якісь терористи хапають заложників і щось вимагають, то всі розуміють, що терористи вб'ють себе і людей, тому ведуть переговори, щоб врятувати людей, знищивши терористів. І коли люди гинуть, то це трагедія як для рідних, так і для тих, хто ризикує життям для звільнення заложників.
А в даному випадку демократичний світ має справу з державами-терористами, всю владу в яких захоплено злочинним шляхом. Злочинці кількох режимів спільно протистоять демократії, володіють великими територіями та природними ресурсами, які використовують для посилення режимів.
Вони вже вчинили багато найтяжчих злочинів, включаючи масові вбивства, захоплення територій та майна, тортури.
Їм підпорядковані засоби масової інформації. Під злочини вони підвели "ідеологію" і "легалізували" ці злочини на всіх підконтрольних їм територіях.
Вони вимагають, щоб їх минулі, теперішні та майбутні злочини були визнані законними, щоб їм ніхто не заважав їх вчиняти.
А ще в їх повному розпорядженні величезна кількість ядерної, хімічної та біологічної зброї, великі можливості по її виробництву.
І в їх заложниках цілий світ. І вони загрожують знищити його разом з собою, якщо їх намагатимуться ліквідувати.
Так вже було, з режимом з СССР.
І ті, хто протистоять терористам, несуть відповідальність за порятунок не групи заложників, а порятунок світу від масштабного Зла. Якщо операція буде невдалою, то це стане трагедією для родичів заложників та тих, хто ризикує життям для їх звільнення. Буде траур і будуть зроблені висновки...
Якщо ж будуть невдалими силові дії по ліквідації терористичних режимів-держав, то загине вся цивілізація. І висновки робити не буде кому.
Тому кожний міліметр кроку виважується. Вірогідно, що демократична цивілізація вибрала шлях стримування злочинців і шлях змагання. Немає жодних сумнівів, що авторитарні режими прогрАють і вибухнуть зсередини. Це важкий, неприємний, довгий і гранично нелегкий шлях.
Але він єдиний, іншого немає. Шлях ядерного військового протистояння закінчиться перетворенням Землі на звуглену мертву планету.
Що, що, а вже північний потік очно можна було придушити, але бажання стати газовим хабом та перспективи роботи в газпромі переважали гнучкі принципи гедеерівської комсомолк меркель.
Вот именно поэтому надо ликвидировать не головку, это ничего не даст - надо выбивать табуретки под самим драконом, переиграть во всём, открыть населению глаза... Взорвать дракона изнутри. Обидно долго. Дорого. Противно. Но теперь уже окончательно и навсегда.
Недурак всё сам поймёт, без посторонней помощи.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1K-f930UA
Ви проти нас?! Готуйтесь до тортурів!
Так лучше? Что там тебе диван подсказывает?
Корупція - це рак, і цей рак теж має бути під санкціями. Або демократична і євроатлантична Україна, або кремлівський рак.
А еще отец мне рассказывал, что когда он сидел в лагере, самый жесткий конвой это был белорусский. Договориться о послаблении можно было со всеми, даже с кавказцами, но только не с белорусами.
Надо работать по-партизански: мочить, при каждой возможности,
как мочили немецких фашистов.
Звичайні сліди від кайданок.
І взагалі, судячи по тому що і як розповідає цей протасевич - він незабаром перетвориться на надюху савченко.
кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...
Там, руководители ФБР/ЦРУ подали бы в отставку, а непосредственные участники - попали бы за решетку, начались бы расследования, а суд в жизни не принял бы показания, полученные таким образом...
А тут, это до лампочки.