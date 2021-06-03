По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что открыла уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом этого производства является нардеп Виктор Медведчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Касательно угля, есть свежее производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что сейчас дело в начале досудебного расследования.
"Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию", - добавила она.
Отмечается, что речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.
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руцями побудованими?
Вот же ж падло. Это ему повезло, что Петруха ни о чём не догадывался. Сейчас бы ему в туалете жена штаны расстёгивала.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
Не переплутайте!
Возьмем для примера такой нарисованный долг - 1 млрд. И потом Фирташ обратится к НАКу и скажет "вот, я списал долги населения на 1 млрд, ТЕПЕРЬ ТЫ МНЕ СПИШИ ДОЛГ ЗА ГАЗ НА МИЛЛИАРД", и по этому закону НАК таки спишет Фирташу миллиард. Только в этот раз НАК уже будет списывать РЕАЛЬНЫЕ долги Фирташа.
Заценили красоту схемы? Населению долги "нарисуют", чтобы иметь возможность списать РЕАЛЬНЫЕ долги перед Нафтогазом. То есть мы опять все с вами сделаем Фирташа долларовым миллиардером. С помощью Зеленского и партии Слуга Народа.