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Новости Политика Украины
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контрабанда (2379) Медведчук (1754) уголь (989) Венедиктова (727)

По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что открыла уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом этого производства является нардеп Виктор Медведчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Касательно угля, есть свежее производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что сейчас дело в начале досудебного расследования.

"Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию", - добавила она.

Отмечается, что речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Племянник "экс-замминистра ЛНР" Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8558
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04.06.2021 00:04
+7
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.06.2021 23:57
+5
Никакая совесть петю не замучила. Продуманный петрусь себе к следующим выборам дорожку мостит. А как он экономику поднял и зарплаты, видно по миллионам граждан, которые от такого счастья по польшам разбежались.
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04.06.2021 00:26
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Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.06.2021 23:57 Ответить
Цікаво ,що з 2014 р. контробас вугілля припинився ???))))
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03.06.2021 23:58 Ответить
"Куми" зачухмарилися і в будках , своїми,"нічонебравшими"
руцями побудованими?
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03.06.2021 23:59 Ответить
На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5614 Вот же ж падло. Это ему повезло, что Петруха ни о чём не догадывался. Сейчас бы ему в туалете жена штаны расстёгивала.
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03.06.2021 23:59 Ответить
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8558
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04.06.2021 00:04 Ответить
Автор Ганс Христіан Андерсон?
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04.06.2021 00:06 Ответить
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8150
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04.06.2021 00:08 Ответить
Никакая совесть петю не замучила. Продуманный петрусь себе к следующим выборам дорожку мостит. А как он экономику поднял и зарплаты, видно по миллионам граждан, которые от такого счастья по польшам разбежались.
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04.06.2021 00:26 Ответить
И снова кондитер серет в портки очередному зебилу. Доколе?!
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04.06.2021 07:51 Ответить
Чи піде Мертвенчук паротягом,чи здасть першого з потрахами?
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04.06.2021 00:04 Ответить
А где он, кстати? ...оч. интересно...*)
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04.06.2021 00:14 Ответить
У Польщі полуницю для фронту збирає))
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04.06.2021 00:18 Ответить
І Пороху здає...*)
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04.06.2021 00:20 Ответить
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8856
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04.06.2021 00:13 Ответить
Фейки бігуса.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
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04.06.2021 00:45 Ответить
До речі, досі не встановлена законність прослушки мертвечука. І, якщо вона була незаконною (нехай навіть зробленою українськими розвідслужбами) - то і жодної справи бути не може; як би бенедіктова не пижилася би.
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04.06.2021 00:59 Ответить
Когда и кем они признаны окупированными?
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04.06.2021 03:22 Ответить
Газ по 4,99 - це були непомірні тарифи від бариги, а по 13,99 - це доступні від найвеличнішого.
Не переплутайте!
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04.06.2021 03:46 Ответить
Власть затевает мега-акцию для олигархов. Команда Зеленского тупо договорилась с Фирташем и разрабатывает закон, по которому ВАМ, дорогие потребители, нарисуют долги (просто из воздуха). Типа температурные коэффициенты. И потом разрешат их Фирташу списать с вас (хотя вы этих денег ему никогда и не должны были платить).
Возьмем для примера такой нарисованный долг - 1 млрд. И потом Фирташ обратится к НАКу и скажет "вот, я списал долги населения на 1 млрд, ТЕПЕРЬ ТЫ МНЕ СПИШИ ДОЛГ ЗА ГАЗ НА МИЛЛИАРД", и по этому закону НАК таки спишет Фирташу миллиард. Только в этот раз НАК уже будет списывать РЕАЛЬНЫЕ долги Фирташа.
Заценили красоту схемы? Населению долги "нарисуют", чтобы иметь возможность списать РЕАЛЬНЫЕ долги перед Нафтогазом. То есть мы опять все с вами сделаем Фирташа долларовым миллиардером. С помощью Зеленского и партии Слуга Народа.
По фактам контрабанды угля с оккупированных территорий начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8401
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04.06.2021 03:47 Ответить
А раньше не знали типа?
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04.06.2021 10:57 Ответить
 
 